Общество

РБКРБКВ Госдуме предложили ограничить число разрешений на такси в регионах

Зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству, депутат от ЛДПР Александр Старовойтов предложил разрешить регионам ограничивать число разрешений на такси, сообщила газета «Ведомости».
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с чего всё началось

Депутат Госдумы предложил ограничить число разрешений на такси

Заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов предложил предоставить регионам право ограничивать число разрешений на такси.
Ведомостивчера в 15:53

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Депутат Госдумы предложил ограничить разрешения на такси

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Газета.Ruвчера в 23:39

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URA.Ruвчера в 17:29

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