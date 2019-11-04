Общество

РБКРБКВ Госдуме предложили ограничить число разрешений на такси в регионах

Зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству, депутат от ЛДПР Александр Старовойтов предложил разрешить регионам ограничивать число разрешений на такси, сообщила газета «Ведомости».
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с чего всё началось

Депутат Госдумы предложил ограничить число разрешений на такси

Заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов предложил предоставить регионам право ограничивать число разрешений на такси.
Ведомостивчера в 15:53

Подробнее о событии

Депутат Госдумы предложил предоставить регионам право ограничивать число разрешений на такси

Эхо Москвывчера в 22:15

В Госдуме намерены ограничить число разрешений на такси

Газета.Ruвчера в 23:39

В Госдуме предложили ограничить число разрешений на такси в регионах

РБКвчера в 22:28

В Госдуме предложили ограничивать число разрешений на такси

Интерфакс02:02

Депутат Госдумы предложил ограничить разрешения на такси

Коммерсантъвчера в 17:59

Агрегаторы предупредили о росте числа «черных таксистов» из-за инициативы Госдумы

URA.Ruвчера в 17:29

Депутат Госдумы предложил ограничить число разрешений на такси

Ведомостивчера в 15:53
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Происшествия

Задержаны подозреваемые в убийстве бывшего мэра Киселевска

В Кемеровской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве бывшего главы города Киселевска Сергея Лаврентьева на его приусадебном участке.
Известия 00:32
Происшествия

Руководитель «Свидетелей Иеговы» в Томске приговорен к 6 годам колонии

Суд приговорил томича Сергея Климова, обвиняемого в организации деятельности в Томске религиозного объединения «Свидетели Иеговы», к шести годам лишения свободы.
vtomske.ru 02:34
Политика

Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа из России

Украина готова к прекращению транзита газа из России, заявил глава Минэнерго Алексей Оржель в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
РИА Новости вчера в 16:58
Интернет

Компания Facebook сменила логотип

Американская компания Facebook сменила логотип, чтобы отличить его от логотипа одноимённой социальной сети, которая принадлежит корпорации.
RT на русском 02:01
Культура

Умерла актриса и певица Мари Лафоре

В Швейцарии на 81-м году жизни скончалась франко-швейцарская актриса и певица Мари Лафоре.
RT на русском 03 ноября в 08:44
Политика

Власти Украины планируют ликвидировать более трети госпредприятий

Более трети государственных предприятий на Украине планируется ликвидировать "за ненадобностью".
ТАСС 02:29
Авто

Skoda показала новую Octavia на официальном видео

Компания Skoda опубликовала тизер, в котором частично рассекречивает новое поколение Octavia.
Российская газета вчера в 10:20
Происшествия

СК предъявил обвинение предполагаемому убийце ребенка в Нарьян-Маре

Предполагаемому убийце ребенка в детском саду Нарьян-Мара предъявлено обвинение, говорится в сообщении Следственного комитета.
Газета.Ru 02:56
Общество

В России введут налоговый вычет на фитнес

Налоговый вычет на фитнес-услуги могут ввести в России летом 2020 года, сообщают "Известия" со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Владимира Гутенёва.
Газета.Ru вчера в 16:13
Экономика

Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке

Крупнейшие российские банки с широкой региональной сетью отказываются принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми.
Известия вчера в 18:23
Финансы

Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета после повышения НДС

Министерство финансов России зафиксировало рекордный рост поступлений по НДС после повышения ставки.
Известия 00:56
Общество

Вывезший детей из Швеции Денис Лисов благополучно вернулся в Москву

Семья Лисовых — муж, жена и дочь — уехали в Швецию из Хабаровска. В Швеции у них родились ещё две девочки.
Kazanfirst.ru вчера в 05:35
Происшествия

Ехавшая в Китай россиянка приклеила к ступням 2 кг золота

РБК 02:58
Шоу-бизнес

Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери

Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру вчера в 13:12
Политика

Минюст США затребовал информацию об анонимном авторе книги о Трампе

Американский Минюст запросил у издателя информацию об анонимном авторе, который в ноябре собирается выпустить разоблачительную книгу о президенте США Дональде Трампе, сообщила газета New York Times.
РБК 01:44
Общество

Почти треть россиян поддержала уголовное дело против ФБК Навального

Около трети россиян поддерживают обыски в региональных структурах Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального и уголовные дела в отношении сотрудников ФБК.
РБК вчера в 19:49
Шоу-бизнес

Актеру Василию Лановому вызвали скорую во время спектакля

Известному актеру Василию Лановому понадобилась помощь медиков во время выступления в спектакле Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова.
Слово и Дело вчера в 01:38
Экономика

На Сахалине собираются развивать медицинский туризм

Ключевая стратегическая задача развития здравоохранения до 2029 года, чтобы люди жили долго (78+) и чтобы медицинский туризм стал одним из приоритетных направлений, а именно потоки с Азии должны быть перенаправлены на Сахалин.
Сахалин.Инфо 02:45
Происшествия

Родители унизили второклассницу на чаепитии из-за денег в Новосибирске

Газета.Ru 02:54
Происшествия

Экс-глава Арбитражного суда Иркутской области скончался от ранения

Экс-глава Арбитражного суда Иркутской области Виктор Юдин скончался 4 ноября в больнице от огнестрельного ранения, информирует пресс-служба суда.
Московский Комсомолец 00:44
Армия и оружие

Разведение сил ДНР и Украины в Петровском сорвалось

Piter.tv вчера в 08:00
Политика

Иран объявил о новом этапе сокращения обязательств по ядерной сделке

Впоследствии власти в Тегеране 7 июля заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим.
РИА Новости 02:52
Общество

У Альфа-банка произошла утечка данных клиентов

В интернете оказались выставлены на продажу данные тысяч держателей кредитных карт Альфа-банка и клиентов «АльфаСтрахование».
Lenta.ru 01:51
Кино

Вышел второй трейлер сериала «Новый папа»

RuNews24.ru вчера в 10:39
Политика

В Совфеде ответили на призыв Украины вернуть задержанные корабли

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал в беседе с «Российской газетой» направленную Москве ноту украинского МИД с требованием указать «координаты и время» для того, чтобы забрать задержанные в Керченском проливе корабли.
RT на русском вчера в 16:25
Политика

Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС

Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
Известия вчера в 16:56
Гаджеты

К сожалению, новейшие процессоры AMD Ryzen Threadripper действительно потребуют новый сокет

Ранее в Сети появились слухи о том, что грядущие CPU потребуют новый сокет, хотя это и было странно, ведь новые Epyc, аналогами которых и будут Ryzen Threadripper 3000, сохранили совместимость со старой платформой.
iXBT.com вчера в 17:19
Армия и оружие

Раскрыта личная характеристика устроившего бойню в Забайкалье солдата

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, убивший восьмерых сослуживцев в одной из воинских частей в Забайкалье, испытывал нетерпимость к подчиненности, показывал повышенную конфликтность с другими военнослужащими и низкий уровень внушаемости.
Lenta.ru вчера в 10:08
Хоккей

Молодежная сборная России победила в первом матче Суперсерии в Канаде

Discover24 01:30
Происшествия

В дело о покушении на Киркорова не вписали Галкина и Пугачеву

Впоследствии Казуев заявил, что намеревался совершить убийство Киркорова, а не теракт, якобы заказанный Максимом Галкиным из ревности к супруге Алле Пугачевой.
Газета.Ru 01:08
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