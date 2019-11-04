Общество

РБКРБКВ Госдуме предложили ограничить число разрешений на такси в регионах

Зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству, депутат от ЛДПР Александр Старовойтов предложил разрешить регионам ограничивать число разрешений на такси, сообщила газета «Ведомости».
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с чего всё началось

Депутат Госдумы предложил ограничить число разрешений на такси

Заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов предложил предоставить регионам право ограничивать число разрешений на такси.
Ведомостивчера в 15:53

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Депутат Госдумы предложил предоставить регионам право ограничивать число разрешений на такси

Эхо Москвывчера в 22:15

В Госдуме намерены ограничить число разрешений на такси

Газета.Ruвчера в 23:39

В Госдуме предложили ограничить число разрешений на такси в регионах

РБКвчера в 22:28

В Госдуме предложили ограничивать число разрешений на такси

Интерфакс02:02

Депутат Госдумы предложил ограничить разрешения на такси

Коммерсантъвчера в 17:59

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URA.Ruвчера в 17:29

Депутат Госдумы предложил ограничить число разрешений на такси

Ведомостивчера в 15:53
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Украина надеется в ближайшее время получить снайперские винтовки из Канады, сообщил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.
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Налоговый вычет на фитнес-услуги могут ввести в России летом 2020 года, сообщают "Известия" со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Владимира Гутенёва.
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"Каждый пятый россиянин (20%) в ходе опроса сказал, что хотел бы, чтобы его дети или внуки стали разведчиками", — сообщается на сайте организации.
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Съемки новых «Фантастических тварей» перенесли

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Уровень неплатежей за вывоз мусора юридическими лицами в России составляет от 65 до 70%, заявил гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.
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