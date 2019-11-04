Общество
РБКВ Госдуме предложили ограничить число разрешений на такси в регионах
Зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству, депутат от ЛДПР Александр Старовойтов предложил разрешить регионам ограничивать число разрешений на такси, сообщила газета «Ведомости».
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Заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов предложил предоставить регионам право ограничивать число разрешений на такси.Ведомостивчера в 15:53
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Депутат Госдумы предложил предоставить регионам право ограничивать число разрешений на такси
Эхо Москвывчера в 22:15
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