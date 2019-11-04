Общество

РБКРБКВ Госдуме предложили ограничить число разрешений на такси в регионах

Зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству, депутат от ЛДПР Александр Старовойтов предложил разрешить регионам ограничивать число разрешений на такси, сообщила газета «Ведомости».
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Депутат Госдумы предложил ограничить число разрешений на такси

Заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов предложил предоставить регионам право ограничивать число разрешений на такси.
Ведомостивчера в 15:53

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В Госдуме предложили ограничивать число разрешений на такси

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В Госдуме намерены ограничить число разрешений на такси

Газета.Ruвчера в 23:39

Депутат Госдумы предложил ограничить число разрешений на такси

Ведомостивчера в 15:53

Депутат Госдумы предложил предоставить регионам право ограничивать число разрешений на такси

Эхо Москвывчера в 22:15

Депутат Госдумы предложил ограничить разрешения на такси

Коммерсантъвчера в 17:59

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URA.Ruвчера в 17:29

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РБКвчера в 22:28
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