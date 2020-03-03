Поправки предполагают, что власти субъектов Федерации получат возможность ограничивать время продажи алкоголя в общепите, расположенном в жилых домах и на прилегающих территориях, вплоть до полного запрета. Этим же временем должно ограничиться и распитие алкоголя в таких заведениях, указано там.

с чего всё началось

Законопроект, ограничивающий продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных жилых домах, доработан депутатами Госдумы РФ ко второму чтению. В нём предложено ограничить время продажи алкоголя, пишут 4 марта «Ведомости».

В Госдуме предложили ограничить время продажи алкоголя в жилых домах

Происшествия Главного свидетеля по делу Хорошавина приговорили к условному сроку Фото: Ксения Даринская / Sakh.com Вынесен обвинительный приговор бывшему руководителю секретариата губернатора Сахалинской области Вячеславу Горбачеву - главному свидетелю по делу о взяточничестве, возбужденному против экс-губернатора Александра Хорошавина, сообщило агентство "Интерфакс".

Общество Путин назвал отличие стабильности от застоя На реплику журналиста, что с 2008-го года начался "общеукрепляющий бег на месте", Владимир Путин заметил, что он действительно укрепляющий.

Здоровье В Польше зафиксировали первый случай заражения коронавирусом В Польше зафиксировали первый случай заражения новым типом коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил глава Минздрава страны Лукаш Шумовский.

Происшествия Власти Египта отказались признавать крушение А321 над Синаем терактом Апелляционный суд в Каире не стал рассматривать иски семей граждан России, погибших в катастрофе самолета А321 авиакомпании «Когалымавиа» в 2015 года над Синаем.

Общество Блогерша Диденко считает время смерти мужа «подарком» Блогерша Екатерина Диденко у себя в Instagram назвала время смерти своего мужа Валентина после инцидента на банной вечеринке "подарком".

Политика Профильный комитет Верховной Рады поддержал отставку премьера Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства рекомендовал парламентариям принять отставку премьер-министра Алексея Гончарука.

Общество Способное достроить «Северный поток – 2» судно снова сменило курс В декабре 2019 года из-за введенных США санкций швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой труб газопровода «Северный поток – 2», приостановила работы и вывела суда из данного района Балтийского моря.

Политика Котюков назначен на пост замминистра финансов Бывший глава Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Михаил Котюков назначен на должность заместителя министра финансов.

Общество РБК удалил по требованию Роскомнадзора статью о депутате от ЛДПР РБК выполнил решение Одинцовского суда Подмосковья и удалил статью «Человек из Майами», опубликованную в марте 2015 г. В статье речь шла об имуществе, которое предположительно принадлежало компании семьи тезки депутата Госдумы Сергея Жигарева.

Недвижимость Москва поднялась в мировом рейтинге роста цен на элитное жилье За год Москва поднялась на семь строк в мировом рейтинге изменения цен на элитное жилье, заняв 16 позицию с ростом 4,7%. Российская столица разделила свое место с Дели с аналогичным показателем, обогнав Париж (+4,3) и Лос-Анджелес (+1,3%).

Технологии Boeing представил проект скоростного вертолета-разведчика Согласно представленному проекту, скоростной вертолет-разведчик получит шестилопастной несущий винт, четырехлопастной рулевой винт и четырехлопастной толкающий воздушный винт.

Происшествия В Забайкалье завели дело о получении взятки помощником прокурора Следователи Забайкальского края завели уголовное дело о получении взятки в крупном размере в отношении помощника прокурора Читинского района региона.