Общество
REGNUMВ Госдуме предложили ограничить время продажи алкоголя в жилых домах
Законопроект, ограничивающий продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных жилых домах, доработан депутатами Госдумы РФ ко второму чтению. В нём предложено ограничить время продажи алкоголя, пишут 4 марта «Ведомости».
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с чего всё началось
Поправки предполагают, что власти субъектов Федерации получат возможность ограничивать время продажи алкоголя в общепите, расположенном в жилых домах и на прилегающих территориях, вплоть до полного запрета. Этим же временем должно ограничиться и распитие алкоголя в таких заведениях, указано там.Ведомостивчера в 16:25
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