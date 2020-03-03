Общество

REGNUMREGNUMВ Госдуме предложили ограничить время продажи алкоголя в жилых домах

Законопроект, ограничивающий продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных жилых домах, доработан депутатами Госдумы РФ ко второму чтению. В нём предложено ограничить время продажи алкоголя, пишут 4 марта «Ведомости».
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с чего всё началось

В России могут ограничить продажу алкоголя в барах и ресторанах

Поправки предполагают, что власти субъектов Федерации получат возможность ограничивать время продажи алкоголя в общепите, расположенном в жилых домах и на прилегающих территориях, вплоть до полного запрета. Этим же временем должно ограничиться и распитие алкоголя в таких заведениях, указано там.
Ведомостивчера в 16:25

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В России могут ограничить продажу алкоголя в барах и ресторанах

Ведомостивчера в 16:25

В Госдуме доработали ограничения на продажу алкоголя в жилых домах

Газета.Ru01:52

В России могут ограничить время продажи алкоголя в кафе в жилых домах

RT на русскомвчера в 22:20

В Госдуме доработали ограничения на продажу алкоголя в жилых домах

РИА Новостивчера в 21:39

Россиянам задумали сильнее ограничить доступ к спиртному

Lenta.ruвчера в 19:19

В стране собираются ограничить продажу алкоголя в барах и ресторанах

URA.Ruвчера в 17:22

В Госдуме доработали запрет на продажу алкоголя в жилых домах

РБКвчера в 23:54
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Власти Египта отказались признавать крушение А321 над Синаем терактом

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REGNUM 01:31
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Профильный комитет Верховной Рады поддержал отставку премьера

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства рекомендовал парламентариям принять отставку премьер-министра Алексея Гончарука.
Lenta.ru 03:17
Общество

Способное достроить «Северный поток – 2» судно снова сменило курс

В декабре 2019 года из-за введенных США санкций швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой труб газопровода «Северный поток – 2», приостановила работы и вывела суда из данного района Балтийского моря.
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Политика

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Бывший глава Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Михаил Котюков назначен на должность заместителя министра финансов.
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РБК выполнил решение Одинцовского суда Подмосковья и удалил статью «Человек из Майами», опубликованную в марте 2015 г. В статье речь шла об имуществе, которое предположительно принадлежало компании семьи тезки депутата Госдумы Сергея Жигарева.
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РБК 03:51
Политика

«Нафтогаз» обсудил с США новые меры против «Северного потока — 2»

Украинский «Нафтогаз» обсуждает с властями США дополнительные меры против газопровода «Северный поток — 2». Об этом 3 марта сообщил председатель правления компании Андрей Коболев.
Известия вчера в 20:07
Армия и оружие

В МИД прокомментировали авиаудары США по талибам в Афганистане

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Из подмосковной больницы сбежал мужчина с подозрением на коронавирус

Из больницы в подмосковном Домодедово сбежал мужчина, который вернулся из Италии с симптомами вызванного коронавирусом заболевания.
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В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
Газета.Ru 02 марта в 14:21
Происшествия

СК возбудил дело после получения ожогов глаз учениками школы в Москве

Уголовное дело возбуждено после инцидента в московской школе, где дети получили ожог роговицы глаз из-за кварцевой лампы.
RT на русском 03:40
Технологии

Boeing представил проект скоростного вертолета-разведчика

Согласно представленному проекту, скоростной вертолет-разведчик получит шестилопастной несущий винт, четырехлопастной рулевой винт и четырехлопастной толкающий воздушный винт.
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Историку-расчленителю Соколову предъявили окончательное обвинение

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Авто

Автомобили в России оснастят датчиками оповещения о нарушении ПДД

На автомобили, собранные в России, планируется устанавливать датчики оповещения водителя о потенциальном нарушении правил дорожного движения (ПДД).
РБК вчера в 22:19
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Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию о народе

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против внесения в Конституцию России понятия «государствообразующий народ».
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Армия и оружие

Нидерланды планировали отправить армию на Украину после крушения MH17

Рейс MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на Востоке Украины 17 июля 2014 года.
Политическая Экспертиза вчера в 09:41
Происшествия

В Забайкалье завели дело о получении взятки помощником прокурора

Следователи Забайкальского края завели уголовное дело о получении взятки в крупном размере в отношении помощника прокурора Читинского района региона.
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Футбол

ФК «Тамбов» показал пустые трибуны стадиона в Казани в ответ на слова Слуцкого

ФК «Тамбов» ответил на слова Леонида Слуцкого, произнесенные им на послематчевой конференции после игры 20-го тура РПЛ «Тамбов» — «Рубин» (0:0).
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Биатлон

МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
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Максим Болдри сыграет главную роль в новом «Властелине колец»

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Square Enix выпустила демоверсию ремейка Final Fantasy VII

2 марта компания-разработчик Square Enix выпустила в PS Store публичную демоверсию Final Fantasy VII.
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