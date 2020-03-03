Поправки предполагают, что власти субъектов Федерации получат возможность ограничивать время продажи алкоголя в общепите, расположенном в жилых домах и на прилегающих территориях, вплоть до полного запрета. Этим же временем должно ограничиться и распитие алкоголя в таких заведениях, указано там.

с чего всё началось

Законопроект, ограничивающий продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных жилых домах, доработан депутатами Госдумы РФ ко второму чтению. В нём предложено ограничить время продажи алкоголя, пишут 4 марта «Ведомости».

В Госдуме предложили ограничить время продажи алкоголя в жилых домах

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