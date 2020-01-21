Экономика

ИзвестияИзвестияВ Госдуме предложили освободить Дальний Восток от федеральных налогов

В настоящий момент существует восемь федеральных налогов, три региональных налога и два местных налога. Автор документа предлагает освободить жителей Дальневосточного региона от восьми федеральных налоговых выплат.
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Отмена налогов на Дальнем Востоке — «позитивный социальный эксперимент»

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Политика Сегодня08:04

Дальний Восток хотят освободить от 8 налогов – теперь официально

Deita.ru16:32
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Как изменился состав экономического блока правительства

Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, в обновлённом составе правительство должно запустить новый инвестиционный цикл и создать условия для роста экономики.
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Ну вот и назван состав нового Правительства.

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Кто покинул российское правительство

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