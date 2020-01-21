Экономика
ИзвестияВ Госдуме предложили освободить Дальний Восток от федеральных налогов
В настоящий момент существует восемь федеральных налогов, три региональных налога и два местных налога. Автор документа предлагает освободить жителей Дальневосточного региона от восьми федеральных налоговых выплат.
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В Госдуму внесли законопроект о налоговых льготах для жителей Дальнего востока
Rambler News Service11:03
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