В настоящий момент существует восемь федеральных налогов, три региональных налога и два местных налога. Автор документа предлагает освободить жителей Дальневосточного региона от восьми федеральных налоговых выплат.

В Госдуме предложили освободить Дальний Восток от федеральных налогов

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