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РИА Новости
РИА Новости

В Госдуме предложили освободить некоторых россиян от уплаты НДФЛ

ЛДПР предложит поправку о нулевой ставке НДФЛ для людей с доходом менее 20 тысяч рублей. Об этом в интервью порталу News.ru рассказал замруководителя фракции, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.В источнике
С чего всё началось
News.ru

В ГД предложили отменить НДФЛ для россиян с доходами менее 20 тыс. рублей

Фракция ЛДПР при рассмотрении законопроекта о повышенном налоге на доходы богатых предложит поправку о нулевой ставке НДФЛ для тех, кто получает менее 20 тыс. рублей в месяц.
News.ru04:51
Подробнее о событии
РИА Новости

В Госдуме предложили освободить некоторых россиян от уплаты НДФЛ

РИА Новости09:48
Царьград

Депутаты Госдумы призвали обнулить НДФЛ для граждан с низкими доходами и поднять МРОТ

Царьград09:21
Московский Комсомолец Чита

Получающих менее 20 тыс рублей предложат избавить от НДФЛ

Московский Комсомолец Чита08:08
Телеканал 360°

НДФЛ для людей с доходом менее 20 тысяч рублей предложили отменить в РФ

Телеканал 360°06:46
Комсомольская правда

В России хотят отменить НДФЛ для граждан с доходом меньше 20 тысяч рублей

Комсомольская правда06:24
Политическая Экспертиза

НДФЛ для россиян с низкими доходами предложили отменить

Политическая Экспертиза06:02
News.ru

В ГД предложили отменить НДФЛ для россиян с доходами менее 20 тыс. рублей

News.ru04:51

Правительство одобрило общенациональный план восстановления экономики

«Одобрить с учётом состоявшегося обсуждения общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике», — говорится в решении правительства.
RT на русском09:34
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ЦИК прокомментировал победу уборщицы на выборах в Костромской области

Победа Марины Удгодской на выборах главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области законна, заявила 24 сентября глава ЦИК Элла Памфилова в интервью "Говорит Москва".
REGNUMвчера в 12:02
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ВС России впервые применили систему ТОС-2 на учениях «Кавказ-2020»

Российские военнослужащие впервые применили новейшую тяжёлую огнемётную систему ТОС-2 «Тосочка» во время основного этапа стратегических учений «Кавказ-2020» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, передаёт ТАСС.
RT на русском07:33
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Peugeot запустила в серию мощный гибридный лифтбэк

Модель будет выпускаться сразу в двух кузовах – лифтбэк и универсал и станет первым серийным автомобилем французского бренда мощностью свыше 300 л.с. Он получил один бензиновый и два электрических двигателя, суммарная мощность которых составляет 360 л.с. При этом силовая установка имеет пять режимов работы, включая режимы Sport и Hybrid.
Профильвчера в 14:54

PlayStation 5 получила сильный козырь перед выходом. Поддержка Oodle Texture позволит достичь невероятной скорости подсистемы данных

Как известно, PlayStation 5 получила сверхбыстрый SSD со скоростью передачи данных до 5,5 ГБ / с. На момент первого анонса PS5 этот показатель впечатлял даже на фоне SSD с интерфейсом PCIe 4.0, однако в продажу уже готовится поступить Samsung 980 Pro со скоростью до 7 ГБ / с. Правда, у консоли Sony есть ряд архитектурных особенностей, которые делают её подсистему хранения данных ещё быстрее.
iXBT.com05:50

Титов объяснил пребывание в томском отеле в день отравления Навального

24 сентября глава отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих рассказала в эфире YouTube-канала «Навальный LIVE», что в день отравления оппозиционера она видела в томском отеле Титова.
РБК05:38
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