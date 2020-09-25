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ЛДПР предложит поправку о нулевой ставке НДФЛ для людей с доходом менее 20 тысяч рублей. Об этом в интервью порталу News.ru рассказал замруководителя фракции, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.