В Госдуме предложили освободить некоторых россиян от уплаты НДФЛ
ЛДПР предложит поправку о нулевой ставке НДФЛ для людей с доходом менее 20 тысяч рублей. Об этом в интервью порталу News.ru рассказал замруководителя фракции, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.В источнике
С чего всё началось
В ГД предложили отменить НДФЛ для россиян с доходами менее 20 тыс. рублей
Фракция ЛДПР при рассмотрении законопроекта о повышенном налоге на доходы богатых предложит поправку о нулевой ставке НДФЛ для тех, кто получает менее 20 тыс. рублей в месяц.
News.ru04:51
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