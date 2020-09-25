Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
RZN.info
RZN.info

В Госдуме предложили освободить от НДФЛ часть россиян

В Госдуме предложили освободить от уплаты НДФЛ россиян с доходом менее 20 тысяч рублей.В источнике
С чего всё началось
News.ru

В ГД предложили отменить НДФЛ для россиян с доходами менее 20 тыс. рублей

Фракция ЛДПР при рассмотрении законопроекта о повышенном налоге на доходы богатых предложит поправку о нулевой ставке НДФЛ для тех, кто получает менее 20 тыс. рублей в месяц.
News.ruвчера в 04:51
Подробнее о событии
Телеканал 360°

НДФЛ для людей с доходом менее 20 тысяч рублей предложили отменить в РФ

Телеканал 360°вчера в 06:46
REGNUM

В Госдуме предложили установить нулевую ставку НДФЛ для бедных

REGNUMвчера в 09:56
РИА Новости

В Госдуме предложили освободить некоторых россиян от уплаты НДФЛ

РИА Новостивчера в 09:48
Царьград

Депутаты Госдумы призвали обнулить НДФЛ для граждан с низкими доходами и поднять МРОТ

Царьградвчера в 09:21
VSE42.RU

ЛДПР предложит освободить от НДФЛ россиян с доходом менее 20 тысяч рублей

VSE42.RUвчера в 12:17
Комсомольская правда

В России хотят отменить НДФЛ для граждан с доходом меньше 20 тысяч рублей

Комсомольская правдавчера в 06:24
News.ru

В ГД предложили отменить НДФЛ для россиян с доходами менее 20 тыс. рублей

News.ruвчера в 04:51

Титул Мисс Подмосковье получила десятиклассница из Серпухова

Журналисты отмечают, что специальный приз «Мисс талант Подмосковья» присудило жюри десятикласснице Дарье Шавриной, которая известна как победитель всероссийских и международных певческих конкурсов и классическая вокалистка.
Сегодня.ру06:34
5

Власти Москвы расширили список лиц, кому рекомендована самоизоляция

Список граждан, которым рекомендовано соблюдать самоизоляцию, расширен: в него вошли беременные и люди с рядом болезней, сообщается на официальном сайте столичного департамента здравоохранения.
РИА Новостивчера в 09:23
436

Художник Вася Ложкин открыл галерею картин в Петербурге

Набережная канала Грибоедова 15 Открытие в 17 часов Публикация от Вася Ложкин — Артист (@vasya_lozhkin) 24 Сен 2020 в 2:41 PDT Автор уточнил, что для персонального дебюта в Санкт-Петербурге он создал новую серию работ под названием «Культурный Кот Петербурга».
АБНвчера в 13:29
41

Байден предупредил Россию о последствиях за «вмешательство» в выборы

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что в случае его победы на президентских выборах для России будут «последствия» за то, что она якобы вмешивается в предвыборный процесс.
Известия22:53
694