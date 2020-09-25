В Госдуме предложили освободить от НДФЛ часть россиян
В Госдуме предложили освободить от уплаты НДФЛ россиян с доходом менее 20 тысяч рублей.В источнике
С чего всё началось
В ГД предложили отменить НДФЛ для россиян с доходами менее 20 тыс. рублей
Фракция ЛДПР при рассмотрении законопроекта о повышенном налоге на доходы богатых предложит поправку о нулевой ставке НДФЛ для тех, кто получает менее 20 тыс. рублей в месяц.
News.ruвчера в 04:51
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В России хотят отменить НДФЛ для граждан с доходом меньше 20 тысяч рублей
Комсомольская правдавчера в 06:24