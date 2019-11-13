Экономика
Газета.RuВ Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля
Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль. В связи с этим парламентарии хотят обсудить госрегулирование курса рубля.
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с чего всё началось
Данные шаги необходимы, так как в основных направлениях ДКП констатируется ухудшение внешних условий, говорится в отзыве комитетов Госдумы, опубликованном в базе данных нижней палаты парламента.Эксперт Северо-Запад14 ноября в 06:54
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Энергетика
Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»
«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Хоккей
Овечкин нанёс мощный силовой приём хоккеисту «Монреаля» Друену
Авто
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Общество
Пассажиры самого долгого авиарейса рассказали о странностях на борту
Политика
Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот
Президент США Дональд Трамп в апреле 2019 года подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров похудел на 40 кг
Филипп Киркоров за последнее время похудел на 40 килограммов.
Здоровье
В школе Петрозаводска объявили карантин по пневмонии
По информации Роспотребнадзора Карелии, за прошлую неделю в Петрозаводске было зарегистрировано 2286 заболевших ОРВИ, что ниже эпидпорога на 29,5%. Детсады и классы на карантин закрыты не были.
Общество
Максим Галкин опроверг сообщения о запрете его выступлений
Культура
Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»
Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
Футбол
Бразильский голкипер совершил сейв с внешней стороны ворот
Вратарь «Фигейренсе» Жоао Карлос совершил сейв с внешней стороны ворот в матче 35-го тура бразильской серии В против «Понте-Прета».
Шоу-бизнес
Водонаева дала слово, что пойдет к психологу
Отмечается, что в такую форму Водонаева пришла после нескольких недель "пищевого разврата": "картошка фри, молочные коктейли, сладкие ништячки, сахар, жир, мучное", поделилась своим американским рационом девушка.
Политика
В США обнародована стенограмма первого разговора Трампа с Зеленским
Белый дом опубликовал стенограмму апрельского телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Политика
Путин отверг возможность встречи с Зеленским до «нормандского» саммита
Президент России Владимир Путин сообщил, что до переговоров в «нормандском формате» речи о двухсторонней встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским не идет.
Политика
На Украине предложили выдавать документы родившимся в Крыму детям
В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Политика
Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм
Здоровье
Симптомы депрессии усиливаются в течение последнего года жизни
Армия и оружие
Российские военные заняли базу США в Сирии
Телеканал отметил, что американцы покидали базу в спешке. Военным удалось найти личные вещи солдат и еду.
Музыка
Сергей Соседов раскритиковал концерт Аллы Пугачевой в Минске
Армия и оружие
Росатом рассекретил приказ о создании первой крылатой ракеты
Госкорпорация "Росатом" обнародовала приказ, ранее носивший высшую степень секретности и касавшийся создания в СССР первой отечественной крылатой ракеты П-5, ставшей предтечей нынешних "Калибров".
Происшествия
Суд арестовал гендиректора ЧОПа по делу о стрельбе в Благовещенске
Гендиректор частного предприятия «Сириус-А», которое занималось охраной строительного колледжа в Благовещенске, Сергей Андрющенко арестован до 14 января.
Происшествия
Историка Соколова перевели в СИЗО «Кресты 1»
Политика
В ЕК отреагировали на заявление Путина о транзите газа через Украину
Еврокомиссия спокойна в вопросе транзита российского газа через Украину и продолжает работать с обеими сторонами над заключением нового контракта, сообщила представитель ЕК Мина Андреева.
Футбол
РФС предложил новый контракт Черчесову
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову был предложен новый контракт.
Экономика
Бюджетникам в регионах задумали установить минимальную планку зарплат
Парламент Республики Северная Осетия-Алания внес в Госдуму законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Армия и оружие
Минск заявил об отказе от российской базы ВВС
Белоруссия приняла решение купить истребители Су-30СМ вместо размещения российской базы на своей территории.
Политика
Россия зеркально ответит на помилование россиян в Литве
Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сообщил, что РФ примет зеркальные меры в ответ на помилование Литвой граждан РФ Николая Филипченко и Сергея Моисеенко.
Футбол
Молодежная сборная России обыграла Латвию в отборе на Евро
Молодежная сборная России по футболу обыграла Латвию в матче пятого тура отборочного этапа чемпионата Европы 2021 года.
Наука
От депрессии поможет йога и дыхательные практики
Учеными из Америки проведено исследование, по результатам которого был установлен простой способ, способный помочь избавиться от депрессии.
Политика
Россия отдаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли
25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование.