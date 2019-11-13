Экономика

Газета.RuГазета.RuВ Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля

Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль. В связи с этим парламентарии хотят обсудить госрегулирование курса рубля.
Читать в источнике
Комментировать109
с чего всё началось
Данные шаги необходимы, так как в основных направлениях ДКП констатируется ухудшение внешних условий, говорится в отзыве комитетов Госдумы, опубликованном
 в базе данных нижней палаты парламента.
Эксперт Северо-Запад14 ноября в 06:54

Подробнее о событии

Валютные волны: почему отмена плавающего курса рубля не поможет экономике

РБКвчера в 01:56

В России может быть введено госрегулирование валютного курса

Expert.ru13 ноября в 04:42

В Госдуме отказались возвращать рубль в прошлое

News.ru14 ноября в 09:32

Госдума отказалась от идеи вернуть рубль в прошлое

Lenta.ru14 ноября в 07:21

В Госдуме предложили ввести госрегулирование курса рубля

Комсомольская правда13 ноября в 11:08

В Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля

Газета.Ru13 ноября в 10:50

Эксперт оценил идею отказа от плавающего курса рубля

RT на русском14 ноября в 13:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 01:05, Ашберн
Происшествия

Пассажирский автобус загорелся на трассе на Алтае

Известия 00:43
Энергетика

Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»

«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Мойка78 вчера в 13:57
Хоккей

Овечкин нанёс мощный силовой приём хоккеисту «Монреаля» Друену

RT на русском 00:40
Авто

Эксперты рассказали, нужно ли прогревать двигатель машины зимой

Автоновости дня вчера в 12:37
Общество

Пассажиры самого долгого авиарейса рассказали о странностях на борту

Известия вчера в 23:29
Политика

Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот

Президент США Дональд Трамп в апреле 2019 года подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
РИА Новости вчера в 13:44
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров похудел на 40 кг

Филипп Киркоров за последнее время похудел на 40 килограммов.
Актуальные Новости вчера в 00:24
Здоровье

В школе Петрозаводска объявили карантин по пневмонии

По информации Роспотребнадзора Карелии, за прошлую неделю в Петрозаводске было зарегистрировано 2286 заболевших ОРВИ, что ниже эпидпорога на 29,5%. Детсады и классы на карантин закрыты не были.
Московский Комсомолец 14 ноября в 11:20
Общество

Максим Галкин опроверг сообщения о запрете его выступлений

РБК вчера в 16:36
Культура

Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»

Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
ТВ Центр 14 ноября в 13:26
Футбол

Бразильский голкипер совершил сейв с внешней стороны ворот

Вратарь «Фигейренсе» Жоао Карлос совершил сейв с внешней стороны ворот в матче 35-го тура бразильской серии В против «Понте-Прета».
Lenta.ru 14 ноября в 12:09
Шоу-бизнес

Водонаева дала слово, что пойдет к психологу

Отмечается, что в такую форму Водонаева пришла после нескольких недель "пищевого разврата": "картошка фри, молочные коктейли, сладкие ништячки, сахар, жир, мучное", поделилась своим американским рационом девушка.
РЕН ТВ вчера в 22:22
Политика

В США обнародована стенограмма первого разговора Трампа с Зеленским

Белый дом опубликовал стенограмму апрельского телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Газета.Ru вчера в 10:32
Политика

Путин отверг возможность встречи с Зеленским до «нормандского» саммита

Президент России Владимир Путин сообщил, что до переговоров в «нормандском формате» речи о двухсторонней встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским не идет.
РБК 14 ноября в 14:23
Политика

На Украине предложили выдавать документы родившимся в Крыму детям

В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Lenta.ru вчера в 08:12
Политика

Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм

Известия вчера в 12:15
Здоровье

Симптомы депрессии усиливаются в течение последнего года жизни

Ugpressa.ru 14 ноября в 14:29
Армия и оружие

Российские военные заняли базу США в Сирии

Телеканал отметил, что американцы покидали базу в спешке. Военным удалось найти личные вещи солдат и еду.
Государственные Вести вчера в 05:14
Музыка

Сергей Соседов раскритиковал концерт Аллы Пугачевой в Минске

Bimru.ru 14 ноября в 01:52
Армия и оружие

Росатом рассекретил приказ о создании первой крылатой ракеты

Госкорпорация "Росатом" обнародовала приказ, ранее носивший высшую степень секретности и касавшийся создания в СССР первой отечественной крылатой ракеты П-5, ставшей предтечей нынешних "Калибров".
РИА Новости вчера в 19:48
Происшествия

Суд арестовал гендиректора ЧОПа по делу о стрельбе в Благовещенске

Гендиректор частного предприятия «Сириус-А», которое занималось охраной строительного колледжа в Благовещенске, Сергей Андрющенко арестован до 14 января.
РБК вчера в 23:09
Происшествия

Историка Соколова перевели в СИЗО «Кресты 1»

МР7.ру вчера в 12:19
Политика

В ЕК отреагировали на заявление Путина о транзите газа через Украину

Еврокомиссия спокойна в вопросе транзита российского газа через Украину и продолжает работать с обеими сторонами над заключением нового контракта, сообщила представитель ЕК Мина Андреева.
RT на русском вчера в 06:53
Футбол

РФС предложил новый контракт Черчесову

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову был предложен новый контракт.
RT на русском вчера в 07:30
Экономика

Бюджетникам в регионах задумали установить минимальную планку зарплат

Парламент Республики Северная Осетия-Алания внес в Госдуму законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Lenta.ru 00:58
Армия и оружие

Минск заявил об отказе от российской базы ВВС

Белоруссия приняла решение купить истребители Су-30СМ вместо размещения российской базы на своей территории.
Газета.Ru 14 ноября в 01:05
Политика

Россия зеркально ответит на помилование россиян в Литве

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сообщил, что РФ примет зеркальные меры в ответ на помилование Литвой граждан РФ Николая Филипченко и Сергея Моисеенко.
Коммерсантъ вчера в 06:52
Футбол

Молодежная сборная России обыграла Латвию в отборе на Евро

Молодежная сборная России по футболу обыграла Латвию в матче пятого тура отборочного этапа чемпионата Европы 2021 года.
Нева Спорт вчера в 14:40
Наука

От депрессии поможет йога и дыхательные практики

Учеными из Америки проведено исследование, по результатам которого был установлен простой способ, способный помочь избавиться от депрессии.
Ugpressa.ru 14 ноября в 02:36
Политика

Россия отдаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли

25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование.
Lenta.ru вчера в 11:52
Как работают Яндекс.Новости?
Главное