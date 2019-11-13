Экономика
Газета.RuВ Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля
Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль. В связи с этим парламентарии хотят обсудить госрегулирование курса рубля.
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с чего всё началось
Данные шаги необходимы, так как в основных направлениях ДКП констатируется ухудшение внешних условий, говорится в отзыве комитетов Госдумы, опубликованном в базе данных нижней палаты парламента.Эксперт Северо-Западвчера в 06:54
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Экономика
Средний «заем до зарплаты» вырос почти на 10%
Самый существенный рост среднего микрозайма в бюро зафиксировали среди заемщиков от 25 до 29 лет: показатель увеличился на 12%, до 8 тыс. руб.
Происшествия
Адвокат сообщил о состоянии обвиняемого в убийстве аспирантки Соколова
Культура
«Союзмультфильм» снимет новые серии «Ну, погоди!»
«Союзмультфильм» снимет 26 новых серий мультфильма «Ну, погоди!», рассказала журналистам предправления киностудии Юлиана Слащева на полях VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ).
Армия и оружие
WSJ: США пригрозили Египту санкциями из-за планов покупки Су-35
Пентагон и госдепартамент США в совместном письме предупредили власти Египта об опасности санкций в случае приобретения российских истребителей Су-35, сообщает газета Wall Street Journal.
Происшествия
В Бурятии осудили полицейских, запытавших до смерти подростка
Полицейские летом 2016 года задержали 17-летнего Никиту Кобелева и его друга по подозрению в краже велосипедов.
Политика
Путин заявил о риске транзита газа через Украину
Президент РФ Владимир Путин оценил риск прекращения транзита российского газа через Украину.
Хоккей
«Салават Юлаев» обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ
Происшествия
Псковский чиновник, оскорбивший полицейских, сложил полномочия
Глава Печорского района Псковской области Дмитрий Сопотов "по этическим основаниям" сложил с себя полномочия после конфликта с полицейскими, которых он оскорбил, когда те остановили автомобиль для проверки, сообщает пресс-служба администрации региона.
Происшествия
В квартире на западе Москвы произошел взрыв
Футбол
Бельгийский клуб расторг контракт с экс-форвардом «Спартака» Эменике
Клуб второй бельгийской лиги объявил о расторжении контракта с 32-летним нигерийским футболистом спустя всего два месяца после подписания соглашения.
Футбол
Сборная Сербии победила Люксембург благодаря дублю Митровича
В составе сербской команды дубль оформил нападающий Александр Митрович, ещё один гол на счету полузащитника Неманьи Радонича.
Общество
Миллер не согласился с прогнозом Гидрометцентра на предстоящую зиму
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер усомнился в том, что предстоящая зима в России будет теплой, «розовой», как предсказывал ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Армия и оружие
Военная полиция России заняла бывшую базу США в Сирии
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала о драке с Темниковой
Бывшая участница группы Serebro Ольга Серябкина рассказала о драке с коллегой по коллективу Еленой Темниковой.
Шоу-бизнес
Пригожин заступился за Валерию и сказал Михальчик все, что думает
Пригожин заступился за свою супругу.
Общество
В России могут запретить водку с ароматизаторами
В России могут запретить производство водки с золотыми хлопьями и нерастительными ароматическими добавками с 2021 года.
Происшествия
В Шереметьево лайнер «Аэрофлота» из Минска задел другой самолет
В столичном аэропорту Шереметьево при рулежке лайнер Airbus A320 задел фюзеляж другого самолета.
Политика
Эрдоган исключил отказ Турции от российских С-400 ради систем Patriot
Общество
В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае
В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Происшествия
Пилот севшего в поле A321 стал скрывать имя от пассажиров
Шоу-бизнес
Плющенко и Рудковская публично поругались на премии Glamour
Евгений Плющенко и Яна Рудковская публично поссорились на премии «Женщина года» по версии журнала Glamour.
Здоровье
Симптомы депрессии усиливаются в течение последнего года жизни
Интернет
На портале госуслуг появился новый способ оплаты
Наряду с иными способами оплаты на портале госуслуг теперь можно воспользоваться оплатой Google Pay.
Экономика
166 черных кредиторов нашел Банк России в Сибири
С прошлого года эксперты Банка России принимают участие в работе межведомственных групп при прокуратуре, они действуют в каждом регионе Сибири, позволяя комплексно и эффективно бороться с нелегальными участниками финансового рынка на местах, — рассказал начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Сибирского ГУ Банка России Андрей Шепелев.
Космос
Итальянский и американский астронавты сегодня выйдут в открытый космос
В общей сложности для ремонта потребуются четыре выхода в открытый космос. Сегодняшний продлится около шести часов.
Здоровье
Текслер назначил нового директора ФОМС Челябинской области
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер утвердил кандидатуру Агаты Ткачевой на пост главы территориального отделения ФОМС.
Энергетика
Почему Польша резко сократила поставки газа из России
За 9 месяцев 2019 года Польша закупила всего 6,29 млрд кубометров газа у "Газпрома", и это на 21% ниже, чем за тот же период прошлого года.
Происшествия
В Калифорнии подросток открыл стрельбу в школе
Армия и оружие
Следствие обнародовало «убедительные доказательства» вины России по делу MH17
Совместная следственная группа (JIT) по делу о крушении малайзийского "Боинга" МН-17 в небе над Донбассом в июле 2014 г. опубликовала аудиозаписи переговоров ополченцев, которые якобы доказывают, что ими напрямую руководили российские власти.
Армия и оружие
Украинский адмирал пожаловался на российские «Калибры» в Черном море
Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался, что Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота, введя в строй корабли-носители крылатых ракет "Калибр".