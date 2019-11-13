Экономика
Газета.RuВ Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля
Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль. В связи с этим парламентарии хотят обсудить госрегулирование курса рубля.
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с чего всё началось
Данные шаги необходимы, так как в основных направлениях ДКП констатируется ухудшение внешних условий, говорится в отзыве комитетов Госдумы, опубликованном в базе данных нижней палаты парламента.Эксперт Северо-Западвчера в 06:54
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Политика
Эрдоган не планирует отказываться от С-400 ради Patriot
Происшествия
В Крыму нашли мертвой пропавшую пятилетнюю девочку
Пропавшая несколько дней назад пятилетняя девочка найдена мертвой в Раздольненском районе Крыма.
Политика
Путин рассказал о «полном контакте» с Зеленским
Ранее первый лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев после встречи с главой Украины Владимиром Зеленским заявил, что тот готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным и провести переговоры.
Шоу-бизнес
Татьяна Навка опубликовала милое видео с дочерью, крестницей и мамой
Спортсменка полетела отдыхать с младшей дочерью Надей, мамой, сестрой Натальей и маленькой крестницей.
Кино
Киану Ривз появился в трейлере нового «Спанч Боба»
Лицо Киану Ривза появилось в трейлере мультфильма про Спанч Боба «Губка Боб в бегах», опубликованного на Youtube-канале Paramount Pictures.
Культура
Дженнифер Лопес рассказала о домогательствах кинорежиссера
В октябре сообщалось, что Дженнифер Лопес попала в список самых влиятельных людей Голливуда.
Общество
«Интурист» подтвердил покупку компании владельцем Anex Tour
Нешет Кочкар – владелец туроператора Anex Tour, который входит в тройку самых крупных на российском рынке.
Общество
Госдума приняла закон об обучении братьев и сестер в одной школе
Государственная дума приняла закон о преимущественном зачислении детей в начальные классы школы и детские сады, в которых обучаются их братья и сестры, сообщает РИА «Новости».
Единоборства
Харитонов проиграл Васселлу нокаутом на турнире Bellator в Израиле
Российский боец ММА Сергей Харитонов проиграл британцу Линтону Васселлу в главном поединке прошедшего в Израиле турнира Bellator 234.
Политика
CNN сообщил о возможной прослушке Москвой разговора Трампа об Украине
Как сообщили источники CNN, такой разговор — «шокирующее» нарушение правил безопасности, которое с высокой долей вероятности привело к тому, что беседу прослушивали несколько зарубежных спецслужб, в том числе российских.
Кино
В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского
В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
Армия и оружие
Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии
Опубликованы в кадры, на которых российская военная полиция берет под охрану аэродром на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база.
Политика
В Совфеде объяснили желание Белоруссии изменить договор о границе
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал желание президента Белоруссии Александра Лукашенко изменить договор об охране границы с Россией.
Футбол
Роналду оформил хет-трик за сборную
Вскоре Бернарду Силва забил в ворота литовцев пятый мяч, а Криштиану Роналду оформил хет-трик и довёл счёт до неприличного.
Экономика
Ростуризм исключил из реестра еще шесть туроператоров
Ростуризм исключил из реестра туроператоров еще 6 компаний.
Происшествия
В «Шереметьево» прилетевший из Минска A320 задел стоящий лайнер
В московском аэропорту «Шереметьево» прилетевший из Минска самолет Airbus A320 при движении по рулежной полосе задел другое воздушное судно, сообщают 15 ноября «Известия» со ссылкой на источник.
Политика
Минюст США назвал угрозой нацбезопасности Huawei и ZTE
Китайские телекоммуникационные компании Huawei и ZTE представляют угрозу безопасности США, полагает министр юстиции Уильям Барр.
Музыка
Тилль Линдеманн «подрался» с «космонавтом» на Дворцовой площади
Финансы
Банки могут начать получать добровольные декларации от клиентов
Крупные российские банки предложили Банку России (ЦБ) дать возможность гражданам подавать добровольные декларации о доходах, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Авто
Седан Geely Emgrand 7 может получить ГБО
По данным портала Auto.tut.by, на белорусском предприятии «БелДжи», где собираются автомобили марки Geely, уже приступили к тестированию битопливной версии седана Emgrand 7. Специальное оборудование для этой модели сделали на Новогрудском заводе газовой аппаратуры.
Общество
Сергей Петров решил продать «Рольф»
Кипрская компания Delance Limited контролируется трастом в интересах семьи основателя «Рольфа» Сергея Петрова, 1,68% принадлежит Игорю Малярову.
Общество
Нотариусы назвали самые подделываемые документы в России
Самыми подделываемыми документами, которые регулярно выявляют нотариусы, являются доверенности.
Транспорт
Разовый проезд на общественном транспорте Петербурга подорожает на 10 рублей в 2020 году
Власти Санкт-Петербурга повысят стоимость разового проезда в городском общественном транспорте на 10 рублей с начала 2020 года - до 50 рублей в наземном транспорте и до 55 рублей в метрополитене, сообщила в четверг пресс-служба аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Эдуарда Батанова.
Происшествия
В ДТП на мосту через Ахтубу погибли двое
Сегодня примерно в 7:10 на мосту через реку Ахтуба произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщили ИА «Новый день» в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Армия и оружие
WSJ: США пригрозили Египту санкциями из-за покупки у России Су-35
Госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер предупредили Египет о возможных санкциях в связи с решением Каира продолжить закупку российских истребителей Су-35.
Космос
На трех слонах и черепахе: в Далласе начался форум сторонников теории плоской Земли
В американском Далласе собрались сторонники теории плоской Земли. Они не верят в то, что наша планета вращается вокруг Солнца.
Политика
Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект
Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
Общество
Невзоров указал на отмену концертов раскритиковавшего цензуру Галкина
"Как только Галкин набрался мужества и сообщил аж о цензуре на телевидении, тут же ему начали отвинчивать голову, закрывать концерты", — цитирует Невзорова Ura.ru.
Общество
Скворцова назвала среднюю зарплату российских врачей
В июле Росстат сообщал, что за первое полугодие 2019 года средняя зарплата врачей по России составила 79,2 тысячи рублей, за аналогичный период 2018 года она достигала 73,9 тысячи.