Экономика

Газета.RuГазета.RuВ Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля

Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль. В связи с этим парламентарии хотят обсудить госрегулирование курса рубля.
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с чего всё началось
Данные шаги необходимы, так как в основных направлениях ДКП констатируется ухудшение внешних условий, говорится в отзыве комитетов Госдумы, опубликованном
 в базе данных нижней палаты парламента.
Эксперт Северо-Западвчера в 06:54

Подробнее о событии

Эксперт оценил идею отказа от плавающего курса рубля

RT на русскомвчера в 13:36

В Госдуме отказались возвращать рубль в прошлое

News.ruвчера в 09:32

В Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля

Газета.Ru13 ноября в 10:50

Моисеев: валютные ограничения - «это полная глупость»

Финмаркетвчера в 06:02

В Госдуме предложили ввести госрегулирование курса рубля

Комсомольская правда13 ноября в 11:08

Госдума отказалась от идеи вернуть рубль в прошлое

Lenta.ruвчера в 07:21

В России может быть введено госрегулирование валютного курса

Expert.ru13 ноября в 04:42
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Политика

Эрдоган не планирует отказываться от С-400 ради Patriot

Аргументы и Факты вчера в 10:25
Происшествия

В Крыму нашли мертвой пропавшую пятилетнюю девочку

Пропавшая несколько дней назад пятилетняя девочка найдена мертвой в Раздольненском районе Крыма.
Российская газета 01:20
Политика

Путин рассказал о «полном контакте» с Зеленским

Ранее первый лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев после встречи с главой Украины Владимиром Зеленским заявил, что тот готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным и провести переговоры.
Газета.Ru вчера в 14:12
Шоу-бизнес

Татьяна Навка опубликовала милое видео с дочерью, крестницей и мамой

Спортсменка полетела отдыхать с младшей дочерью Надей, мамой, сестрой Натальей и маленькой крестницей.
Летидор 12 ноября в 08:46
Кино

Киану Ривз появился в трейлере нового «Спанч Боба»

Лицо Киану Ривза появилось в трейлере мультфильма про Спанч Боба «Губка Боб в бегах», опубликованного на Youtube-канале Paramount Pictures.
Lenta.ru 00:26
Культура

Дженнифер Лопес рассказала о домогательствах кинорежиссера

В октябре сообщалось, что Дженнифер Лопес попала в список самых влиятельных людей Голливуда.
Известия вчера в 21:34
Общество

«Интурист» подтвердил покупку компании владельцем Anex Tour

Нешет Кочкар – владелец туроператора Anex Tour, который входит в тройку самых крупных на российском рынке.
Интерфакс 00:34
Общество

Госдума приняла закон об обучении братьев и сестер в одной школе

Государственная дума приняла закон о преимущественном зачислении детей в начальные классы школы и детские сады, в которых обучаются их братья и сестры, сообщает РИА «Новости».
Общественное телевидение России вчера в 05:04
Единоборства

Харитонов проиграл Васселлу нокаутом на турнире Bellator в Израиле

Российский боец ММА Сергей Харитонов проиграл британцу Линтону Васселлу в главном поединке прошедшего в Израиле турнира Bellator 234.
Российская газета вчера в 22:50
Политика

CNN сообщил о возможной прослушке Москвой разговора Трампа об Украине

Как сообщили источники CNN, такой разговор — «шокирующее» нарушение правил безопасности, которое с высокой долей вероятности привело к тому, что беседу прослушивали несколько зарубежных спецслужб, в том числе российских.
РБК 01:36
Кино

В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского

В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
RuNews24.ru 12 ноября в 03:31
Армия и оружие

Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии

Опубликованы в кадры, на которых российская военная полиция берет под охрану аэродром на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база.
Газета.Ru 00:29
Политика

В Совфеде объяснили желание Белоруссии изменить договор о границе

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал желание президента Белоруссии Александра Лукашенко изменить договор об охране границы с Россией.
Известия вчера в 17:10
Футбол

Роналду оформил хет-трик за сборную

Вскоре Бернарду Силва забил в ворота литовцев пятый мяч, а Криштиану Роналду оформил хет-трик и довёл счёт до неприличного.
ГЛАС.RU вчера в 20:02
Экономика

Ростуризм исключил из реестра еще шесть туроператоров

Ростуризм исключил из реестра туроператоров еще 6 компаний.
REGNUM вчера в 08:09
Происшествия

В «Шереметьево» прилетевший из Минска A320 задел стоящий лайнер

В московском аэропорту «Шереметьево» прилетевший из Минска самолет Airbus A320 при движении по рулежной полосе задел другое воздушное судно, сообщают 15 ноября «Известия» со ссылкой на источник.
REGNUM 01:57
Политика

Минюст США назвал угрозой нацбезопасности Huawei и ZTE

Китайские телекоммуникационные компании Huawei и ZTE представляют угрозу безопасности США, полагает министр юстиции Уильям Барр.
Коммерсантъ вчера в 23:37
Музыка

Тилль Линдеманн «подрался» с «космонавтом» на Дворцовой площади

Красная весна вчера в 16:27
Финансы

Банки могут начать получать добровольные декларации от клиентов

Крупные российские банки предложили Банку России (ЦБ) дать возможность гражданам подавать добровольные декларации о доходах, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 00:49
Авто

Седан Geely Emgrand 7 может получить ГБО

По данным портала Auto.tut.by, на белорусском предприятии «БелДжи», где собираются автомобили марки Geely, уже приступили к тестированию битопливной версии седана Emgrand 7. Специальное оборудование для этой модели сделали на Новогрудском заводе газовой аппаратуры.
SpeedMe вчера в 05:57
Общество

Сергей Петров решил продать «Рольф»

Кипрская компания Delance Limited контролируется трастом в интересах семьи основателя «Рольфа» Сергея Петрова, 1,68% принадлежит Игорю Малярову.
BFM.ru вчера в 11:30
Общество

Нотариусы назвали самые подделываемые документы в России

Самыми подделываемыми документами, которые регулярно выявляют нотариусы, являются доверенности.
RT на русском вчера в 23:00
Транспорт

Разовый проезд на общественном транспорте Петербурга подорожает на 10 рублей в 2020 году

Власти Санкт-Петербурга повысят стоимость разового проезда в городском общественном транспорте на 10 рублей с начала 2020 года - до 50 рублей в наземном транспорте и до 55 рублей в метрополитене, сообщила в четверг пресс-служба аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Эдуарда Батанова.
ТАСС вчера в 15:59
Хоккей

Молодежная сборная России проиграла Суперсерию канадцам

РБК 01:43
Происшествия

В ДТП на мосту через Ахтубу погибли двое

Сегодня примерно в 7:10 на мосту через реку Ахтуба произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщили ИА «Новый день» в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Newdaypost.ru 01:21
Армия и оружие

WSJ: США пригрозили Египту санкциями из-за покупки у России Су-35

Госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер предупредили Египет о возможных санкциях в связи с решением Каира продолжить закупку российских истребителей Су-35.
RT на русском 00:33
Космос

На трех слонах и черепахе: в Далласе начался форум сторонников теории плоской Земли

В американском Далласе собрались сторонники теории плоской Земли. Они не верят в то, что наша планета вращается вокруг Солнца.
Вести.Ru вчера в 17:37
Политика

Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект

Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
РБК 13 ноября в 13:29
Общество

Невзоров указал на отмену концертов раскритиковавшего цензуру Галкина

"Как только Галкин набрался мужества и сообщил аж о цензуре на телевидении, тут же ему начали отвинчивать голову, закрывать концерты", — цитирует Невзорова Ura.ru.
Газета.Ru вчера в 10:00
Общество

Скворцова назвала среднюю зарплату российских врачей

В июле Росстат сообщал, что за первое полугодие 2019 года средняя зарплата врачей по России составила 79,2 тысячи рублей, за аналогичный период 2018 года она достигала 73,9 тысячи.
РИА Новости вчера в 14:21
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