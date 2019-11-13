Экономика

Газета.RuГазета.RuВ Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля

Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль. В связи с этим парламентарии хотят обсудить госрегулирование курса рубля.
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с чего всё началось
Данные шаги необходимы, так как в основных направлениях ДКП констатируется ухудшение внешних условий, говорится в отзыве комитетов Госдумы, опубликованном
 в базе данных нижней палаты парламента.
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