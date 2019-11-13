Экономика
Газета.RuВ Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля
Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль. В связи с этим парламентарии хотят обсудить госрегулирование курса рубля.
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с чего всё началось
Данные шаги необходимы, так как в основных направлениях ДКП констатируется ухудшение внешних условий, говорится в отзыве комитетов Госдумы, опубликованном в базе данных нижней палаты парламента.Эксперт Северо-Западвчера в 06:54
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Происшествия
Суд арестовал гендиректора ЧОПа, охранявшего колледж в Благовещенске
Благовещенский городской суд в субботу заключил под стражу на два месяца гендиректора частного охранного предприятия "Сириус-А" Сергея Андрющенко, чья организация охраняла местный колледж, где студент устроил стрельбу.
Армия и оружие
Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии
Опубликованы в кадры, на которых российская военная полиция берет под охрану аэродром на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база.
Общество
Назван действенный способ избежать просрочек по кредиту
Ранее Морозов утверждал, что основной причиной, по которой россияне допускают просрочку по потребительскому кредиту, является трудное финансовое положение.
Гаджеты
Директор отдела Xiaomi признал проблемы в смарт-часах Xiaomi Mi Watch
Директор отдела дизайна компании Xiaomi опубликовал в своем аккаунте Weibo мнение относительно смарт-часов Xiaomi Mi Watch.
Футбол
В чемпионате Бразилии вратарь отразил мяч при помощи сетки ворот
Политика
В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину
Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работу над подписанием нового соглашения между сторонами, заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе брифинга.
Происшествия
Водитель сбил сотрудника ГИБДД на ледовой переправе
Автоспорт
Даниил Квят: Машина просто сама по себе выключилась
Российский гонщик Даниил Квят остался доволен пятничными тренировками Гран При Бразилии, несмотря на неудачное окончание второй сессии.
Политика
Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот
Президент США Дональд Трамп в апреле 2019 года подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Музыка
Новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров за 10 часов
Новый клип российской треш-поп группы Little Big на песню Go Bananas набрал более двух миллионов просмотров на сайте YouTube за десять часов.
Экономика
Госдума рассмотрит законопроект о минимальной зарплате бюджетников
Законопроект о минимальной планке зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах внес на рассмотрение Госдумы парламент Северной Осетии.
Здоровье
Кому нельзя есть клюкву, рассказал диетолог
Врач-диетолог Евгений Арзамасцев рассказал, кому нельзя есть клюкву.
Политика
ФРГ и Украина подтвердили планы провести нормандский саммит 9 декабря
Пресс-служба правительства Германии и офис президента Украины Владимира Зеленского подтвердили планы провести саммит в нормандском формате 9 декабря в Париже.
Армия и оружие
Ким Чен Ын посетил учения ВВС и ПВО Северной Кореи
Игры
На выставке X019 будет показан геймплей Age of Empires 4
Завтра, 14 ноября 2019 года, на выставке X019 будет показан геймплей игры Age of Empires 4. Об этом сегодня, 13 ноября, напомнил представитель Xbox Games Аарон Гринберг на своей странице в Twitter.
Здоровье
Медосмотр потенциальных водителей на Сахалине станет дольше и дороже из-за фермента CDT
С 22 ноября по приказу Минздрава РФ будут внесены изменения в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители автотранспортных средств.
Энергетика
Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»
Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
Общество
«Руки-базуки» Кирилла Терешина оказались подделкой
Россиянин Кирилл Терешин, прославившийся благодаря крупным бицепсам, увеличил их с помощью инъекций вазелина.
Политика
Трамп назвал двойными стандартами признание Стоуна виновным во лжи
Президент США Дональд Трамп назвал проявлением двойных стандартов признание присяжными его бывшего советника Роджера Стоуна виновным по всем пунктам обвинения в деле о даче ложных показаний конгрессу.
Общество
Пассажиры самого долгого в истории авиарейса рассказали о странностях на борту
Музыка
Пригожин оценил шансы Бузовой выступить на «Евровидении»
Армия и оружие
Глава ВМС Украины заявил об отработке Россией ударов по Одессе
Ранее глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Россия является врагом Украины, с которым нужно разговаривать либо языком оружия, либо языком опытных дипломатов, исключая при этом финансово-экономические отношения.
Шоу-бизнес
В Москве нашлась пропавшая мать актера Александра Носика
В Москве отыскали пропавшую на прогулке с сиделкой 75-летнюю актрису Марию Стерникову, мать актера Александра Носика.
Общество
Семьи погибших при расстреле в Забайкалье получили по 6,7 млн рублей
Семьи погибших при расстреле военнослужащих в Забайкалье получили по 6,7 млн руб. компенсаций, рассказал в интервью «Новой газете» референт Главного военно-политического управления Минобороны России Рустем Клупов.
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров похудел на 40 кг
Филипп Киркоров за последнее время похудел на 40 килограммов.
Авто
Очередь за кроссовером Hyundai Venue составляет четыре месяца
Как рассказали в компании, за лето объёмы продаж составили 27 тыс. автомобилей, а очередь растянулась уже на 4 месяца.
Баскетбол
ЦСКА крупно обыграл «Фенербахче» в матче Евролиги
Баскетболисты московского ЦСКА одержали крупную победу над турецким «Фенербахче» в матче регулярного чемпионата Евролиги.