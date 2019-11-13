Экономика

Газета.RuГазета.RuВ Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля

Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль. В связи с этим парламентарии хотят обсудить госрегулирование курса рубля.
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с чего всё началось
Данные шаги необходимы, так как в основных направлениях ДКП констатируется ухудшение внешних условий, говорится в отзыве комитетов Госдумы, опубликованном
 в базе данных нижней палаты парламента.
Эксперт Северо-Западвчера в 06:54

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Эксперт оценил идею отказа от плавающего курса рубля

RT на русскомвчера в 13:36

В Госдуме отказались возвращать рубль в прошлое

News.ruвчера в 09:32

В Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля

Газета.Ru13 ноября в 10:50

Моисеев: валютные ограничения - «это полная глупость»

Финмаркетвчера в 06:02

В Госдуме предложили ввести госрегулирование курса рубля

Комсомольская правда13 ноября в 11:08

Госдума отказалась от идеи вернуть рубль в прошлое

Lenta.ruвчера в 07:21

В России может быть введено госрегулирование валютного курса

Expert.ru13 ноября в 04:42
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В Крыму нашли мертвой пропавшую пятилетнюю девочку

Российская газета 01:20
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По словам Малышевой, отказ от бесполезного анализа на дисбактериоз сэкономит полторы тысячи рублей.
REGNUM вчера в 13:32
Происшествия

В Шереметьево столкнулись два самолета

В столичном аэропорту Шереметьево столкнулись два пассажирских лайнера, передает ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.
Российская газета 00:35
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Против судмедэксперта по делу «пьяного» мальчика возбуждено дело

Следователи возбудили дело по статье «Халатность» в отношении судмедэксперта Сергея Насонова, который «нашел» алкоголь в крови сбитого летом шестилетнего мальчика.
Взгляд.ру 01:35
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Какие полезные продукты вызывают резкий скачок сахара в крови

Термическая обработка повышает и гликемический индекс очень полезной моркови.
Medical Note вчера в 10:28
Наука

Физики наделили фотоны массой и магнитным моментом

В физике твердого тела и атомной физике важен релятивистский эффект спин-орбитального взаимодействия, который заключается в превращении постоянного электрического поля в лабораторной системе отсчета в магнитное поле при переходе в связанную с движущейся частицей систему отсчета.
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Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект

Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
РБК 13 ноября в 13:29
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Xiaomi готовит улучшенный Redmi Note 8 Pro

Кто-то предполагает, что Xiaomi выпустит улучшенную версию Redmi Note 8 Pro.
Ferra вчера в 12:25
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Пилот севшего в кукурузном поле самолета стал скрываться от пассажиров

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Lenta.ru вчера в 22:51
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Трамп и Эрдоган достигли прогресса по вопросу российских С-400

РИА Новости вчера в 10:27
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Симптомы депрессии усиливаются в течение последнего года жизни

Ugpressa.ru вчера в 14:29
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Путин прокомментировал новый иск «Нафтогаза» к «Газпрому»

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Серябкина рассказала о драке с Темниковой

Бывшая участница группы Serebro Ольга Серябкина рассказала о драке с коллегой по коллективу Еленой Темниковой.
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ЦБ отозвал лицензию у банка «Кредитинвест»

Центральный банк России приказом от 15 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у дагестанского коммерческого банка «Кредитинвест».
RT на русском 00:50
Экономика

ЦБ может выпустить монету номиналом в 50 рублей

В вопросе выпуска монеты номиналом в 50 рублей есть как аргументы "за", так и "против", признался в интервью "Газете.Ru" Владимир Демиденко, заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России.
Газета.Ru 01:01
Армия и оружие

Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии

Опубликованы в кадры, на которых российская военная полиция берет под охрану аэродром на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база.
Газета.Ru 00:29
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Суд арестовал фигуранта дела об угрозах судье

Москва 24 13 ноября в 08:49
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В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского

В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
RuNews24.ru 12 ноября в 03:31
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Что Владимир Путин вложил в бразильский саммит

Что Владимир Путин вложил в бразильский саммит 14 ноября президент России Владимир Путин принял участие в саммите лидеров БРИКС в Бразилии.
Коммерсантъ вчера в 15:11
Армия и оружие

США пригрозили Египту санкциями за покупку российских Су-35

США пригрозили Египту негативными последствиями в случае покупки российских истребителей Су-35.
Lenta.ru 00:30
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ММА. Харитонов нокаутом проиграл Васселу на Bellator 234

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов потерпел поражение от британца Линтона Вассела в главном поединке турнира Bellator 234 в Тель-Авиве.
Вести.Ru вчера в 18:52
Общество

Ещенко вслед за Галкиным рассказал о цензуре на ТВ

Юморист Святослав Ещенко рассказал о цензуре на телеканале «Россия 1». Тем самым он подтвердил слова своего коллеги Максима Галкина о возврате запретов на центральное телевидение.
News.ru вчера в 10:29
Армия и оружие

Адмирал ВМС Украины пожаловался на российские «Калибры» в Черном море

За последние пять лет Россия нарастила свой боевой потенциал в Черном море, заявил во время выступления на третьей международной конференции по морской безопасности стран Причерноморского региона командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины адмирал Игорь Вовченко, слова которого приводятся на сайте украинского минобороны.
Газета.Ru 01:19
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Рак начал отступать: Анастасия Заворотнюк пошла на поправку

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Адвокат Соколова рассказал, как историка спасают от «потери рассудка»

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В Совфеде объяснили желание Белоруссии изменить договор о границе

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал желание президента Белоруссии Александра Лукашенко изменить договор об охране границы с Россией.
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Россияне предпочитают инвестировать деньги

Исследователи выяснили, что россияне все больше предпочитают инвестировать средства, а не хранить их в депозитах.
Мойка78 01:13
Транспорт

В Питере подорожает проезд в общественном транспорте

Проезд в петербургских трамваях-троллейбусах подорожает в 2020 году до 50 рублей, в метро до 55 руб. В Смольном пытаются "пропетлять" между необходимостью выделять субсидию на коммунальный транспорт в 5 миллиардов, и возмущением жителей города.
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Общество

Владелец «Рольфа» решил продать компанию

Владелец группы компаний "Рольф" Сергей Петров задумался о продаже бизнеса.
Российская газета вчера в 21:33
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Nissan Almera со сменой поколений получила турбомотор

Со сменой поколений компактная «четырехдверка» получила литровый турбомотор и слегка посвежела внешне.
Автоновости дня 01:17
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