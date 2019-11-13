Экономика
Газета.RuВ Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля
Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль. В связи с этим парламентарии хотят обсудить госрегулирование курса рубля.
Читать в источнике
Оценить70
с чего всё началось
Данные шаги необходимы, так как в основных направлениях ДКП констатируется ухудшение внешних условий, говорится в отзыве комитетов Госдумы, опубликованном в базе данных нижней палаты парламента.Эксперт Северо-Западвчера в 06:54
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 18:55, Ашберн
Происшествия
Генконсульство РФ в США назвало имя пострадавшего россиянина
Российское генконсульство в США обнародовало данные о том, кто был ранен американским пограничником на границе с Мексикой.
Экономика
Helsingin Sanomat (Финляндия): антироссийские санкции нанесли Финляндии меньший урон, чем другим странам (Helsingin Sanomat)
Финляндия пострадала от антироссийских санкций, введенных Евросоюзом, меньше, чем в среднем другие страны.
Политика
Трамп раскритиковал бывшего посла на Украине Йованович
Президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес бывшего посла США на Украине Мари Йованович, пока та дает показания в конгрессе в рамках импичмента.
Общество
Владелец зоопарка в Крыму решил раздать медведей, чтобы их не убили
Футбол
Швеция обыграла Румынию и вышла на Евро-2020
Завершились очередные матчи отбора на чемпионат Европы-2020.
Теннис
Медведев проиграл Звереву на дебютном итоговом турнире ATP
Российский теннисист Даниил Медведев проиграл Александру Звереву из Германии в заключительном матче на итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Общество
Состоялся релиз игры Terminator: Resistance
Релиз Terminator: Resistance состоялся сегодня, 15 ноября 2019 года. Поиграть в неё можно на PC и Xbox One.
Общество
Пассажиры самого долгого в истории авиарейса рассказали о странностях на борту
Происшествия
Доцента Соколова перевели в «Кресты»
Технологии
Apple может объединить подписки на свои цифровые сервисы
Компания Apple в следующем году может объединить подписки на свои цифровые сервисы – Apple Music, Apple TV+ и News.
Экономика
РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах
Банки обсуждают с ЦБ возможность позволить клиентам добровольно предоставлять декларации о доходах, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Экономика
В Госдуму внесли проект о минимальной планке зарплат бюджетников
Парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Политика
Помпео резко ответил на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО
Политик заметил, что у стран не было идеальных отношений Государственный секретарь США Майк Помпео дал оценку словам президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга" в Североатлантическом альянсе.
Футбол
Президент ФНЛ изучит слова Талалаева про судейство в матче с «Ротором»
Глава ФНЛ Игорь Ефремов прокомментировал слова главного тренера «Химок» Андрея Талалаева о судействе в матче 23-го тура против «Ротора».
Шоу-бизнес
После новостей о пропаже Татьяна Доронина нашлась в больнице
Раньше телеведущий Андрей Малахов заявил, что Татьяна Доронина исчезла.
Спорт
Fortnite стала киберспортивной игрой года по версии Golden Joystick Awards 2019
В 2018-м Fortnite победила в номинации «Игра года», а также стала лучшей соревновательной игрой по версии Golden Joystick Awards.
Кино
Комикс «Сокол и Зимний Солдат» выйдет раньше сериала Disney+
Marvel выпустит комикс про приключения Сокола и Зимнего Солдата раньше, чем Disney+ начнёт показывать сериал об этих супергероях.
Общество
В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае
Кино
Вышел трейлер нового «Спанч Боба» с Киану Ривзом
Энергетика
Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»
Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
Авто
АвтоВАЗ стал проверять качество автомобилей по-новому
В ноябре началась работа по перестройке логистики финальных тестов автомобилей LADA и заключительных проверок качества конечных продуктов, сошедших с конвейера, сообщили в пресс-службе АвтоВАЗа.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская прокомментировала «измены» Евгения Плющенко
В Telegram Рудковская поделилась ссылкой на материал СМИ, в котором её супруга обвинили в изменах.
Политика
В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину
Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работу над подписанием нового соглашения между сторонами, заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе брифинга.
Кино
Кристен Стюарт настояла на роли лесбиянки в «Ангелах Чарли»
Кристен Стюарт не скрывает своей бисексуальности.
Общество
Активы компании Дерипаски в США оказались заблокированы из-за санкций
В результате введения санкций счета в Wells Fargo были заблокированы, а зарегистрированный в США агент компании полностью прекратил свою деятельность.
Политика
Присяжные признали экс-советника Трампа виновным во лжи конгрессу
Присяжные в федеральном суде в Вашингтоне признали бывшего советника президента Дональда Трампа Роджера Стоуна виновным по нескольким пунктам обвинения.
Футбол
Аргентина переиграла Бразилию благодаря голу Месси
Сборные Бразилии и Аргентины провели товарищеский матч в Саудовской Аравии.