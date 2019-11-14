Экономика
Газета.RuВ Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля
Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль. В связи с этим парламентарии хотят обсудить госрегулирование курса рубля.
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с чего всё началось
Данные шаги необходимы, так как в основных направлениях ДКП констатируется ухудшение внешних условий, говорится в отзыве комитетов Госдумы, опубликованном в базе данных нижней палаты парламента.Эксперт Северо-Запад06:54
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В Петербурге обсудили цифровое настоящее и будущее российских регионов
Цифровое настоящее и будущее российских регионов обсуждали сегодня в Петербурге.
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Стрельба в колледже в Благовещенске унесла жизни двух человек
Два человека погибли во время стрельбы в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске.
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Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы
Секретарь Совета безопасности Станислав Зась рассказал, что Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы.
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«Локомотив» оценивает братьев Миранчуков в €100 млн
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Генассамблея ООН поддержала резолюцию о нарушениях прав человека в Крыму
Третий комитет Генассамблеи ООН поддержал резолюцию о ситуации с правами человека в Крыму.
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Турция вышла на Евро-2020, сыграв вничью с Исландией
Матч со сборной Исландией завершился со счётом 0:0. Благодаря этому результату на континентальное первенство также пробилась сборная Франции, которая завершила квалификацию на второй позиции в турнирной таблице.
Общество
Миллер не согласился с прогнозом Гидрометцентра на предстоящую зиму
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер усомнился в том, что предстоящая зима в России будет теплой, «розовой», как предсказывал ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Футбол
Липпи вновь покинул сборную Китая
Главный тренер сборной Китая Марчелло Липпи после поражения от Серии объявил, что он покидает свой пост.
Фигурное катание
Загитова рассказала о своей мотивации
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Роналду в резкой форме общался с журналистами перед матчем с Литвой
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«Союзмультфильм» снимет новые серии «Ну, погоди!»
«Союзмультфильм» снимет 26 новых серий мультфильма «Ну, погоди!», рассказала журналистам предправления киностудии Юлиана Слащева на полях VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ).
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Малышева отсоветовала делать тесты на дисбактериоз
По словам Малышевой, отказ от бесполезного анализа на дисбактериоз сэкономит полторы тысячи рублей.
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Адвоката историку Соколову оплатили коллеги
Александр Почуев, адвокат обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова, рассказал, что защиту бывшего преподавателя СПбГУ оплатили коллеги.
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Авторы Life is Strange представили игру про близнецов
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В МИД прокомментировали новые заявления следственной группы по МH17
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Полномочия ректоров МГУ и СПбГУ предложили продлевать без ограничений
Исключение составляют МГУ и СПбГУ - осенью 2009 года был принят закон, согласно которому, ректоров данных вузов назначает своим указом глава государства, и он же после достижения ими предельного возраста может продлить их полномочия дважды на пятилетний срок.
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На Украине задержали мужа депутата «Слуги народа» по запросу России
Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) подтвердила, что правоохранительные органы задержали мужа депутата Верховной рады от партии "Слуга народа" Анны Скороход Алексея Алякина по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах.