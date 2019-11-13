Экономика
Газета.RuВ Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля
Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль. В связи с этим парламентарии хотят обсудить госрегулирование курса рубля.
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с чего всё началось
Данные шаги необходимы, так как в основных направлениях ДКП констатируется ухудшение внешних условий, говорится в отзыве комитетов Госдумы, опубликованном в базе данных нижней палаты парламента.Эксперт Северо-Западвчера в 06:54
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Общество
ЦБ допустил выпуск монеты номиналом в 50 рублей
В вопросе выпуска монеты номиналом в 50 рублей есть как аргументы "за", так и "против", признался в интервью "Газете.Ru" Владимир Демиденко, заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России.
Газета.Ru 01:01
Происшествия
Во Владимирской области перевернулся микроавтобус с детьми
На дороге Гусь-Хрустальный — Курлово во Владимирской области легковой автомобиль врезался в школьный микроавтобус, девять человек пострадали, сообщили РБК в пресс-службе УМВД по Владимирской области.
РБК 03:47
Происшествия
В Москве пьяный мужчина избил в трамвае беременную женщину
Пьяный мужчина избил до потери сознания беременную женщину в трамвае на северо-востоке Москвы, сообщается на сайте столичного ГУМВД России.
РИА Новости 03:41
Происшествия
Отчим пропавшей в Крыму девочки признался в ее убийстве
Отчим 5-летней девочки, пропавшей в Крыму 13 ноября, признался в ее убийстве, сообщает региональное управление Следственного комитета.
РБК 01:59
Музыка
Сергей Соседов раскритиковал концерт Аллы Пугачевой в Минске
Bimru.ru вчера в 01:52
Армия и оружие
Глава ВМС Украины заявил об усилении России «Калибрами» в Черном море
Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины адмирал Игорь Вовченко заявил, что Россия в течение пяти лет нарастила боевой потенциал в Черном море.
РБК вчера в 19:54
Политика
CNN сообщил о возможной прослушке Москвой разговора Трампа об Украине
Как сообщили источники CNN, такой разговор — «шокирующее» нарушение правил безопасности, которое с высокой долей вероятности привело к тому, что беседу прослушивали несколько зарубежных спецслужб, в том числе российских.
РБК 01:36
Единоборства
Харитонов проиграл Васселлу техническим нокаутом
Российский боец ММА Сергей Харитонов (29-7) потерпел поражение техническим нокаутом от британца Линтона Васселла (19-8) в главном бою вечера на турнире Bellator 234 в Тель-Авиве.
News.ru вчера в 17:15
Транспорт
В Госдуме предложили увеличить стоимость шипованных шин
Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев выступил с предложением увеличить стоимость шипованных автомобильных шин, вместо того чтобы вводить ограничение скорости до 80 км/ч на всех дорогах зимой.
Известия 03:08
Происшествия
В Шереметьево прилетевший из Минска самолет задел стоящий лайнер
Пассажирский самолет Airbus A320, прилетевший из Минска в Москву, после посадки задел в аэропорту Шереметьево стоящий лайнер.
Известия 00:10
Происшествия
На западе Москвы произошел взрыв в жилом доме
Комсомольская правда вчера в 20:10
Политика
Путин рассказал об угрозе прекращения транзита газа через Украину
Президент России Владимир Путин заявил, что существует риск прекращения транзита российского газа через территорию Украины.
Газета.Ru 03:58
Культура
«Газпром-медиа» запускает прокатчика авторского кино
Медиахолдинг «Газпром-медиа» запускает кинопрокатную компанию «Белые ночи», презентация нового бизнеса проходит на Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге.
Rambler News Service 04:20
Происшествия
В Австрии задержали бывшего чиновника Минкульта РФ по подозрению в отмывании денег
Правоохранительные органы Австрии задержали бывшего высокопоставленного чиновника министерства культуры РФ, в Испании задержаны его бывшая жена и сын.
Международный антикоррупционный портал 12 ноября в 05:04
Культура
Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»
Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
ТВ Центр вчера в 13:26
Общество
Вирусолог раскритиковал Малышеву за слова о бесполезных анализах
Заявление телеведущей Елены Малышевой о бесполезности ряда медицинских анализов прокомментировал доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев.
Моя Москва.онлайн вчера в 23:13
Экономика
РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах
Крупные российские банки предложили Банку России (ЦБ) позволить гражданам подавать добровольные декларации о доходах, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 00:49
Общество
В России могут запретить водку с ароматизаторами
В России могут запретить производство водки с золотыми хлопьями и нерастительными ароматическими добавками с 2021 года.
RT на русском вчера в 22:40
Происшествия
Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров
RT на русском 02:20
Экономика
Американский миллиардер: катастрофа неизбежна. Заденет ли она Россию
Родившись в простой семье, Рэй Далио сумел понять, как устроены рынки, и стать очень богатым человеком.
РИА Новости 00:00
Общество
Instagram начал скрывать лайки в России
Руководство Instagram сообщили, что таким образом они пытаются обратить внимание пользователей на контент, а не количество лайков.
The GEEK вчера в 12:56
Авто
Седан Nissan Almera со сменой поколений получил турбомотор
Мировой показ компактного седана Nissan нового поколения был еще весной, тогда показали версию для США, там она получила название Versa.
SpeedMe вчера в 14:20
Политика
Россия отреагировала на принятие в ООН украинской резолюции по Крыму
Заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что украинская резолюция в области прав человека, которая была принята на Генассамблее ООН, станет помехой для визита международных наблюдателей в Крым.
Телеканал 360° вчера в 22:14
Общество
В России запретили посуточную аренду квартир
В России запретили использовать жилые помещения для оказания гостиничных услуг.
REGNUM 03:28
Игры
В сети появилось много информации об игре Star Wars Jedi: Fallen Order
Ранее ИА REGNUM сообщило, что Electronic Arts не планирует выводит Star Wars Jedi: Fallen Order в ранний доступ ни для каких категорий подписчиков сервиса Origin.
REGNUM 12 ноября в 12:43
Недвижимость
Воронежцы смогут накопить на квартиру за 8 лет
Специалисты портала подсчитали, что со средней зарплатой 34 588 рублей и средней стоимостью квартир 3 млн 119 тысяч 140 рублей воронежцы будут копить на квартиру 8 лет.
МОЁ! Оnline Воронеж 12 ноября в 05:56
Политика
JIT пытается обвинить Сергея Шойгу в крушении MH17
В телефонной беседе имя Шойгу называется, как «то, кого нельзя называть», но его фамилия начинается на букву «Ш». В JIT услышали, что один из участников разговора упомянул фамилию российского министра обороны, который якобы «отдал приказ «какеготам», которые согласились передать после получения приказа».
RuNews24.ru вчера в 10:32
Армия и оружие
Сирия потребует от США компенсации за хищение нефти
Жалобу на США по поводу хищения сирийской нефти направит в ООН Сирия, заявил президент страны Башар Асад 15 ноября в интервью РИА Новости.
Красная весна 03:49