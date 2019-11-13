Экономика
Газета.RuВ Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля
Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль. В связи с этим парламентарии хотят обсудить госрегулирование курса рубля.
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с чего всё началось
Данные шаги необходимы, так как в основных направлениях ДКП констатируется ухудшение внешних условий, говорится в отзыве комитетов Госдумы, опубликованном в базе данных нижней палаты парламента.Эксперт Северо-Запад06:54
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Гаджеты
Honor представил смартфон с ночным режимом на фронтальной камере
Honor 20S оснащен специальным режимом ночной съёмки во время создания селфи, который помогает добиться качественных фотографий даже при недостаточном освещении.
Наука
Копья из Бородинского клада были созданы не в Древней Греции
Ученые из Госисторического музея и «Курчатовского института» определили, что копья в составе Бородинского клада создали не на территории Древней Греции.
Общество
В Минфине рассказали, будет ли новая пенсионная система обязательной
Алексей Моисеев – заместитель главы Минфина РФ – рассказал журналистам будет ли новая пенсионная система в стране обязательной.
Политика
Асад предположил, что основателя «Белых касок» убили по указанию ЦРУ
Бывшего британского военного, одного из основателей неправительственной организации Сирии «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье, убили по указанию ЦРУ, предположил президент Сирии Башар Асад.
Политика
Белоруссия намерена изменить договор об охране границ с Россией
Речь идёт о совместных усилиях по развитию инфраструктуры, оснащению сил и средств, привлекаемых для охраны границы.
Здоровье
Названы симптомы рака мозга, которые путают со старением
В ходе исследования стало ясно, что пациенты, страдающие раком мозга, на начальных стадиях данного заболевания испытывали некоторые симптомы, при этом не придавали им значения.
Технологии
Apple может объединить цифровые подписки на свои сервисы
Компания Apple рассматривает возможность объединения цифровых подписок, включая News+, Apple TV+ и Apple Music, в 2020 году.
Здоровье
Эндокринолог перечислил четыре предвестника начала диабета
Российским врачом-эндокринологом определены и названы четыре характерных признака, предвещающие о начале сахарного диабета.
Кино
Сериал «Ведьмак» от Netflix был продлен на второй сезон
Политика
Путин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике
Благодаря сбалансированной макроэкономической политике властей российской экономике удалось избежать рецессии, заявил 13 ноября на церемонии закрытия форма БРИКС в Бразилиа президент РФ Владимир Путин.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова поделилась рецептом напитка для похудения
Балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками своими секретами поддержания хорошей физической формы.
Армия и оружие
Украинский адмирал пожаловался на российские «Калибры» в Черном море
Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался, что Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота, введя в строй корабли-носители крылатых ракет "Калибр".
Политика
Путин рассказал о рисках прекращения транзита газа через Украину
Президент России Владимир Путин заявил о существующих рисках прекращения транзита газа через Украину.
Игры
В сети появилось много информации об игре Star Wars Jedi: Fallen Order
Ранее ИА REGNUM сообщило, что Electronic Arts не планирует выводит Star Wars Jedi: Fallen Order в ранний доступ ни для каких категорий подписчиков сервиса Origin.
Музыка
Бузова намерена выступить на «Евровидении»
Единоборства
Эдуард Трояновский и Йозеф Заградник прошли процедуру взвешивания
Происшествия
Двух пострадавших в ДТП с 4 погибшими доставили в Читу вертолётом
Две автокатастрофы произошли в Агинском районе Забайкальского края за сутки: на месте погибли 10 человек, один скончался при транспортировке в больницу, пятеро госпитализированы с тяжёлыми травмами.
Политика
Путин предупредил желающих войти в зону разведения сил в Донбассе
«В случае, если в зону разведения сил на смену украинским военным войдут другие вооруженные формирования, в ДНР и ЛНР сделают тоже самое», — цитирует президента «Интерфакс».
Экономика
ВТБ снизил ставки по ипотеке до 8,6%
С 12 ноября ВТБ снизил ставки по всей продуктовой линейке ипотечных кредитов на 0,4 п.п. Теперь заемщики могут оформить кредит на готовое и строящееся жилье по ставке от 8,6% годовых.
Политика
Моралес заявил о готовности вернуться в Боливию в ближайшее время
Экс-президент Боливии Эво Моралес, который покинул свой пост и улетел в Мексику, готов вернуться на родину ради урегулирования обстановки и прекращения насилия.
Общество
Владелец зоопарка в Крыму намерен раздать либо усыпить 30 медведей
Владелец крымского зоопарка "Сказка" и сафари-парка "Тайган" Олег Зубков намерен раздать либо усыпить более 30 медведей, чтобы снизить расходы на содержание коллекции животных после того, как его предприятие оштрафовали органы ветеринарного надзора.
Здоровье
Вирусолог раскритиковал Малышеву за слова о бесполезных анализах
Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев в эфире НСН прокомментировал заявление телеведущей Елены Малышевой о бесполезности ряда медицинских анализов, не согласившись ее мнением.
Шоу-бизнес
«Опять залетела»: Лобода показала беременный живот
Светлана Лобода удивила поклонников своим новым постом в социальных сетях. На фото в Инстаграм виден беременный живот звезды.
Наука
Определена генетическая основа здорового сна
В новой работе ученые показали механизм, регулирующий сон у позвоночных и беспозвоночных: у людей, рыбок данио и круглых червей.В возрасте пяти дней рыбы данио имеют полупрозрачное четырехмиллиметровое тело.