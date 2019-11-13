Экономика
Газета.RuВ Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля
Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль. В связи с этим парламентарии хотят обсудить госрегулирование курса рубля.
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с чего всё началось
Данные шаги необходимы, так как в основных направлениях ДКП констатируется ухудшение внешних условий, говорится в отзыве комитетов Госдумы, опубликованном в базе данных нижней палаты парламента.Эксперт Северо-Западвчера в 06:54
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Теннис
Надаль лишил Медведева шансов выйти в полуфинал итогового турнира ATP
Испанец Рафаэль Надаль победил грека Стефаноса Циципаса в матче итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов, который проходит в Лондоне.
Происшествия
Картины Рембрандта попытались украсть в Лондоне
Какие именно полотно пытались украсть злоумышленники не уточняется. Известно, что всего на выставке представлено 35 картин Рембрандта.
Кино
«Джокер» собрал почти $1 млрд в мировом прокате
Фильм "Джокер" Тодда Филлипса заработал в мировом прокате $998 млн.
Политика
Путин объяснил смысл закона об оскорблении российской власти
Президент России Владимир Путин заявил, что закон об оскорблении власти нужен для того, чтобы государство могло защитить себя от "поругания национальных символов", а не от критики граждан.
Политика
Путин рассказал о «полном контакте» с Зеленским и возможности встречи
О встрече президентов России и Украины до саммита в "нормандском формате" речи не идет.
Общество
Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники, ворующие деньги с пластиковых карт, изобрели новый способ обналичивания средств.
Автоспорт
Даниил Квят: Машина просто сама по себе выключилась
Российский гонщик Даниил Квят остался доволен пятничными тренировками Гран При Бразилии, несмотря на неудачное окончание второй сессии.
Музыка
Тилль Линдеманн «подрался» с «космонавтом» на Дворцовой площади
Происшествия
Во Франции задержали двух мужчин, угрожавших покушением на Макрона
Два человека, угрожавших совершить покушение на президента Франции Эммануэля Макрона, задержаны французскими правоохранителями.
Происшествия
Генконсульство РФ выяснило имя раненого в США россиянина
Генеральное консульство России в Хьюстоне выяснило имя россиянина, который был ранен в четверг вечером в штате Аризона при попытке пересечь американо-мексиканскую границу.
Политика
Голландские следователи ищут причастность Шойгу к крушению МН17
Голландские следователи рассматривают возможность причастности Сергея Шойгу к крушению МН17 в 2015 году, сообщает издательство «Эхо Москвы».
Происшествия
Пермский школьник собирался убить 50 человек
Пермский школьник собирался убить 50 человек В Перми школьник думал о массовом убийстве.
Спорт
Комиссия выявила причастность РУСАДА к допинговым махинациям в Чувашии
Сотрудники Российского антидопингового агентства (РУСАДА) при расследовании допингового скандала в Чувашии прибегали к махинациям при получении свидетельских показаний, сообщается в докладе независимой комиссии, расследовавшей это дело.
Политика
Россия вернет Украине задержанные в Керченском проливе корабли
В обсуждениях принимают участие силовые ведомства и МИДы России и Украины.
Общество
Преподавателя МГУ госпитализировали из-за отравления «Кротом»
Заслуженного преподавателя МГУ имени М. В. Ломоносова Олега Сергеевича Ивашёва-Мусатова госпитализировали после того, как он случайно выпил средство для очистки труб "Крот".
Культура
Выставка работ Марка Шагала открылась в музее «Новый Иерусалим»
Выставка "Шагал: между небом и землей" открылась в музее "Новый Иерусалим", в экспозицию вошли 239 работ Марка Шагала из шести музеев и частных собраний.
Культура
Журнал People назвал Джона Ледженда самым сексуальным мужчиной
Журнал People назвал самого сексуального мужчину в мире. По мнению издания, им является Джон Ледженд – певец, автор и актер из США.
Фигурное катание
Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при в России
Российская фигуристка Евгения Медведева стала лучшей по итогам короткой программы на российском этапе мирового Гран-при.
Армия и оружие
Рассекречен приказ о советской предшественнице «Калибров»
Росатом опубликовал приказ, прежде носивший высшую степень секретности, который касается ракеты П-5 – предшественницы «Калибров».
Политика
Джонсон не заметил вмешательства России в политику Британии
Ранее некоторые политики в Британии были обеспокоены тем, что РФ могла вмешиваться в состоявшийся в 2016 году референдум по выходу страны из Евросоюза (Brexit).
Футбол
Сборная Швеции вышла на Евро-2020 после победы над Румынией
Шведы вышли на Евро-2020 за тур до конца отборочного цикла. Сборная набрала 18 очков и заняла второе место в группе.
Авто
Электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E рассекречен до премьеры
За несколько дней до официальной премьеры в Сети появились фотографии нового электрического кроссовера Ford Mustang Mach-E, также рассекретили спецификации и прайс-лист на модель.
Футбол
Пике: у 30-летнего Альбы нет водительских прав — его всегда возит отец
Защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал о том, как добираются на тренировки его одноклубники 17-летний Ансу Фати и Жорди Альба, которому в марте следующего года исполнится 31 год.
Шоу-бизнес
Собчак ответила на критику Михалкова
На минувшей неделе, Михалков посвятил очередной выпуск своей авторской программы «Бесогон ТВ» на телеканале «Россия 24» свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова.
Общество
Участницу «Мисс Вселенная» от Украины не пустили в США
Представительнице Украины на конкурсе "Мисс Вселенная" Анастасии Субботе отказали в получении американской визы.
Экономика
РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах
Банки обсуждают с ЦБ возможность позволить клиентам добровольно предоставлять декларации о доходах, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Энергетика
Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»
Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
Технологии
Создан материал, который позволит отказаться от батарей в электронике
В перспективе, новая разработка позволит подпитывать электронику — в основном небольшие процессоры и датчики для интернета вещей — без использования проводов.