Экономика

Газета.RuГазета.RuВ Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля

Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль. В связи с этим парламентарии хотят обсудить госрегулирование курса рубля.
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с чего всё началось
Данные шаги необходимы, так как в основных направлениях ДКП констатируется ухудшение внешних условий, говорится в отзыве комитетов Госдумы, опубликованном
 в базе данных нижней палаты парламента.
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Валютные волны: почему отмена плавающего курса рубля не поможет экономике

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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 19:55, Ашберн
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