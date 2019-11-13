Экономика
Газета.RuВ Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля
Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль. В связи с этим парламентарии хотят обсудить госрегулирование курса рубля.
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с чего всё началось
Данные шаги необходимы, так как в основных направлениях ДКП констатируется ухудшение внешних условий, говорится в отзыве комитетов Госдумы, опубликованном в базе данных нижней палаты парламента.Эксперт Северо-Западвчера в 06:54
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Генконсульство РФ в США назвало имя пострадавшего россиянина
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Россия вернет Украине задержанные в Керченском проливе корабли
В обсуждениях принимают участие силовые ведомства и МИДы России и Украины.
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Испанец Рафаэль Надаль победил грека Стефаноса Циципаса в матче итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов, который проходит в Лондоне.
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Даниил Квят: Машина просто сама по себе выключилась
Российский гонщик Даниил Квят остался доволен пятничными тренировками Гран При Бразилии, несмотря на неудачное окончание второй сессии.
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Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму
На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
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Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при в России
Российская фигуристка Евгения Медведева стала лучшей по итогам короткой программы на российском этапе мирового Гран-при.
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США расширили «черный список» по Кубе
США вносят список организаций, с которыми запрещены прямые финансовые операции, пять кубинских отелей.
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Помпео рассказал о разнице между признанием Крыма и Голанских высот
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему Вашингтон отказался признавать Крым российским, при этом признал Голанские высоты израильской территорией.
Политика
Присяжные признали экс-советника Трампа виновным во лжи конгрессу
Присяжные в федеральном суде в Вашингтоне признали бывшего советника президента Дональда Трампа Роджера Стоуна виновным по нескольким пунктам обвинения.
Политика
Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм
Армия и оружие
Пять ракет выпущены из сектора Газа по Израилю
Пять ракет были выпущены в четверг радикалами из сектора Газа по Израилю через несколько часов после заключения перемирия, две из них перехвачены системой ПВО.
Политика
Зеленский назвал КПП на границе с Крымом витриной Украины
Украинский лидер Владимир Зеленский отметил важность открытия после реконструкции контрольно-пропускных пунктов «Каланчак» и «Чонгар», расположенных на границе с Крымом.
Общество
Пассажиры самого долгого авиарейса рассказали о странностях на борту
Футбол
Роналду в шутку отобрал телефон у фаната, который снимал его из машины (видео)
Неожиданно для всех Роналду подбежал к машине и с криком: «Прекратите запись!» отобрал смартфон у фаната.
Политика
Боливия разрывает дипломатические отношения с Венесуэлой
Новое руководство Боливии приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой.
Происшествия
На военных складах в Харьковской области произошли взрывы
На военных складах в Балаклее Харьковской области в пятницу произошли взрывы, четыре человека пострадали.
Политика
Джонсон не заметил вмешательства России в политику Британии
Ранее некоторые политики в Британии были обеспокоены тем, что РФ могла вмешиваться в состоявшийся в 2016 году референдум по выходу страны из Евросоюза (Brexit).
Политика
Трамп раскритиковал работу экс-посла на Украине
Президент США Дональд Трамп критически высказался о работе бывшего посла Штатов на Украине Мари Йованович.
Хоккей
Сергей Зубов получил перстень Зала хоккейной славы НХЛ
Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Зубов получил перстень члена Зала хоккейной славы НХЛ. Торжественная церемония прошла в Торонто.
Общество
Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир
Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Энергетика
Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»
Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
Общество
Преподавателя МГУ госпитализировали из-за отравления «Кротом»
Заслуженного преподавателя МГУ имени М. В. Ломоносова Олега Сергеевича Ивашёва-Мусатова госпитализировали после того, как он случайно выпил средство для очистки труб "Крот".
Футбол
Аргентина переиграла Бразилию благодаря голу Месси
Сборные Бразилии и Аргентины провели товарищеский матч в Саудовской Аравии.
Футбол
Определены 12 из 24 участников Евро-2020
По итогам отборочных матчей Евро-2020, состоявшихся в пятницу, 15 ноября, стали известны уже 12 из 24 участников финальной стадии турнира.