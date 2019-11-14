Экономика
Газета.RuВ Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля
Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль. В связи с этим парламентарии хотят обсудить госрегулирование курса рубля.
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с чего всё началось
Данные шаги необходимы, так как в основных направлениях ДКП констатируется ухудшение внешних условий, говорится в отзыве комитетов Госдумы, опубликованном в базе данных нижней палаты парламента.Эксперт Северо-Запад06:54
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Происшествия
Названа возможная причина стрельбы в колледже Благовещенска
Общество
Госпитализацию Джигарханяна опровергли
Артиста Артур Согомонян опроверг появившиеся в СМИ сообщения о госпитализации актера Армена Джигарханяна. Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
Эрдоган: Турция не откажется от С-400
Анкара не откажется от российских зенитных систем С-400 даже при условии, что США продадут турецким военным свои комплексы Patriot.
Политика
Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы
Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
Общество
Мединский сравнил историка Соколова с Джокером
Ажиотаж вокруг убийства аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко напоминает шумиху, возникшую после выхода фильма "Джокер" Тодда Филлипса, сказал министр культуры Владимир Мединский, отвечая на вопрос журналистов на Культурном форуме в Санкт-Петербурге.
Общество
Алтайская пенсионерка упала на колени перед Дмитрием Медведевым
Политика
Путин назвал приоритеты России в качестве председателя БРИКС
Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал основные приоритеты России в период председательства в группе БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка).
Общество
В России появился новый вид мошенничества с картами
Мошенники, использующие социальную инженерию для кражи денег с банковских карт, нашли новый способ обналичивания средств.
Происшествия
Защита историка Соколова обжаловала его арест
Происшествия
В Ставропольском крае задержали напавшего с ножом на детей мужчину
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину в Ставропольском крае после того, как он с ножом пытался напасть на детей на детской площадке, а также угрожал убийством учительнице.
Политика
Следователи по делу MH17 ищут свидетелей
Международная следственная группа (JIT) за четыре месяца до суда вновь начала поиск свидетелей по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 на востоке Украины в 2014 году, передает РИА "Новости".
Политика
Бундестаг защитил «Северный поток-2» от Газовой директивы ЕС
Парламент Германии принял законопроект, выводящий российско-немецкий газопровод «Северный поток-2» из-под действия Газовой директивы Евросоюза.
Общество
ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом
Происшествия
Возле площади трех вокзалов в Москве загорелся склад
Пожар вспыхнул в складском помещении у площади трех вокзалов в Москве, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
Музыка
Лидер Rammstein инсценировал драку на Дворцовой площади в Петербурге
Лидер групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн поделился в Instagram архивным видео, на котором вместе со шведским актером Петером Стормаре разыграл шуточную сцену.
Политика
Помощник вице-премьера Гордеева назначен куратором мусорной реформы
Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил Константина Румянцева заместителем министра Минприроды, ответственным за мусорную реформу.
Происшествия
В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна
Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
Политика
Мужа украинского депутата задержали по запросу России
Гражданский муж народного депутата фракции «Слуга народа» Анны Скороход Алексей Алякин задержан в Киеве по запросу России.
Политика
В Тбилиси начались протесты из-за ситуации с поправками в Конституцию
В Тбилиси начались акции протеста после того, как парламент страны провалил принятие поправок в Конституцию о переходе со смешанной избирательной системы на пропорциональную.
Политика
Глава МИД Украины допустил выход страны из минских соглашений
Украинские власти допускают выход страны из минских соглашений, которые были заключены в 2015 году "нормандской четверкой" - Францией, Германией, Россией и Украиной для урегулирования конфликта в Донбассе.
Общество
В ВШЭ извинились перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором
Комиссия ученого совета Высшей школы экономики (ВШЭ) по академической этике извинилась перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором Гасаном Гусейновым за то, что его не поставили в известность о рассмотрении его дела.
Политика
Путин даст большую пресс-конференцию во второй половине декабря
Президент России Владимир Путин соберёт традиционную большую пресс-конференцию во второй половине декабря.
Гаджеты
Motorola представила гибкий смартфон-раскладушку Razr
Компания Motorola анонсировала новый сенсорный смартфон Razr с гибким экраном в форме «раскладушки».
Общество
Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Футбол
В adidas прокомментировали ситуацию с новой формой сборной России
Представители adidas отреагировали на ситуацию с новой формой сборной России, которая подверглась критике после презентации.
Экономика
В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
Общество
Малышева перечислила бесполезные медицинские анализы
Следующим ненужным анализом Малышева и Продеус назвали тест на дисбактериоз, поскольку такого диагноза вообще не существует.
Политика
Асад предположил, что основателя «Белых касок» убили по указанию ЦРУ
Бывшего британского военного, одного из основателей неправительственной организации Сирии «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье, убили по указанию ЦРУ, предположил президент Сирии Башар Асад.
Политика
В МИД России заявили о признании Жанин Аньес президентом Боливии
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что российская сторона будет считать временно исполняющего обязанности президента Боливии Жанин Аньес руководителем страны.