Экономика

Газета.RuГазета.RuВ Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля

Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль. В связи с этим парламентарии хотят обсудить госрегулирование курса рубля.
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Депутаты Госдумы предложили отказаться от плавающего курса рубля

News.ru11:33

В Госдуме предложили ввести госрегулирование курса рубля

Комсомольская правда11:08

В России может быть введено госрегулирование валютного курса

Expert.ru04:42

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BFM.ru10:19

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Газета.Ru10:50

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Обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ историк и реконструктор Олег Соколов отказался от гарантированного ему статьёй 51 Конституции РФ права не свидетельствовать против себя и дал следствию полные показания в качестве обвиняемого.
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Адвокат сообщил о состоянии обвиняемого в убийстве аспирантки Соколова

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, «пришел в себя» и участвует в следственных действиях, сообщил РБК его адвокат Александр Почуев.
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Ковальчук в скором времени может покинуть «Лос-Анджелес»

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Суд на Украине освободил организатора покушения на журналиста Бабченко

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В «Артеке» во сне умерла 15-летняя девочка

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В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
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Андрей Талалаев: «Хочется поздравить „Ротор“ с выходом в РПЛ. Если в судействе ничего не изменится, они уже вышли»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев пожаловался на судейство после поражения от «Ротора» (0:2) в 23-м туре Олимп-ФНЛ.
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Строительные работы на платной автотрассе М11 Москва — Санкт-Петербург полностью завершены.
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Неизвестные пытаются захватить посольство Венесуэлы в Бразилии

Группа неизвестных лиц предприняла попытку захвата здания посольства Венесуэлы в Бразилии.
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Валерий Карпин рассказал о финансовых проблемах «Ростова»

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал о финансовых проблемах "Ростова" - задержках зарплаты игрокам и о том, в каком случае он покинет клуб.
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В матче 23-го тура Футбольной национальной лиги «Торпедо» принимало «Нижний Новгород».
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