Экономика
Газета.RuВ Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля
Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль. В связи с этим парламентарии хотят обсудить госрегулирование курса рубля.
Читать в источнике
Оценить18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 13:37, Ашберн
Шоу-бизнес
Похудевшая Анастасия Волочкова напугала изможденным видом
Похудевшая Анастасия Волочкова, переборщившая с диетами, напугала фанатов своим изможденным и болезненным видом.
Политика
В Киеве представили три направления по возвращению Крыма
«Постоянный представитель» президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ходе брифинга в Киеве рассказал о трех направлениях работы правительства страны для начала процедуры по возвращению полуострова в ее состав.
Происшествия
В «Артеке» во сне умерла 15-летняя девочка
Теннис
Медведев проиграл Надалю на итоговом турнире ATP
Россиянин Даниил Медведев проиграл первой ракетке мира испанцу Рафаэлю Надалю на групповом этапе итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне.
Происшествия
Соколова уволили из СПбГУ за аморальный проступок
Руководство СПбГУ уволило доцента Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки, за то, что тот совершил аморальный проступок, передает "Интерфакс".
Футбол
Муслин опроверг слова экс-игрока «Локомотива» о вымогательстве денег
Экс-тренер "Локомотива" Славолюб Муслин дал комментарий по поводу слов бывшего игрока "красно-зеленых" Исо Каньенды, заявившего о требовании ежемесячных выплат за возможность остаться в составе "железнодорожников".
Общество
«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота
Политика
Bloomberg: Путин не хочет делать «подарок» Нетаньяху
По словам источников агентства, Путин не хочет делать "подарок" к выборам израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
Технологии
Эксперты: как побыстрее заснуть, если не спится
Общество
Жертвами наводнения в Венеции стали два человека
В Венеции продолжается крупнейшее с 1966 года наводнение, власти сообщают о гибели двух человек из-за стихийного бедствия, передает агентство Ansa.
Экономика
Глава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим
Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год.
Культура
Фантастический мультсериал «Рик и Морти» возвращается с новым сезоном
Общество
«Нафтогаз» заявил об отсутствии предложений от «Газпрома» по газу
Исполнительный директор национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что компания не получала предложений от российского «Газпрома» по вопросу поставок газа на Украину.
Общество
Максимальный размер пособия по беременности вырастет в 2020 году
Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится с 1 января 2020 года до 322 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования.
Общество
Россияне потратили на большой распродаже Aliexpress 17 млрд рублей
«Aliexpress Россия» – совместное предприятие Alibaba, Mail.ru Group, «Мегафона» и Российского фонда прямых инвестиций, его создание завершилось в октябре 2019 г. Ранее сервис «Яндекс.Касса» оценил, что траты россиян на распродажах к 11 ноября в 2019 г. выросли в 17 раз по сравнению с обычными днями, число заказов – в 9,2 раза.
Происшествия
«Интерфакс»: задержан возможный сообщник экс-мэра Истры Вихарева
Задержан предполагаемый сообщник бывшего мэра подмосковной Истры Андрея Вихарева бизнесмен Алексей Деньгин, также скрывавшийся от следствия, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Политика
Бундестаг принял законопроект об обновленной газовой директиве ЕС
Немецкий парламент (бундестаг) принял законопроект, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза, под который подпадает российский газопровод «Северный поток – 2». Об этом в среду, 13 ноября, сообщает ТАСС.
Политика
Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил в интервью The New York Times, что Украине необходимо улучшить отношения с Россией.
Происшествия
Четвёртый подозреваемый задержан по делу о перестрелке на ростовском хуторе
Ранее сообщалось о задержании троих подозреваемых, все они арестованы.22 октября на хуторе Чернозубов произошла перестрелка, в результате которой погибли пять человек, ещё двое госпитализированы.
Происшествия
На Южном Урале местная жительница 10 лет держала взаперти трех детей
В Усть-Катаве местная жительница более 10 лет держала взаперти дочерей 20 и 11 лет и 15-летнего сына.
Футбол
Футболисты сборной России не хотят играть в новой форме
По имеющейся информации, футболисты национальной команды остались недовольны новой формой и не хотят в ней играть.
Общество
Регина Тодоренко стала женщиной года по версии Glamour
Телеведущая Регина Тодоренко получила приз в номинации "Женщина года" по версии журнала Glamour.
Политика
Рада одобрила в первом чтении законопроект о продаже сельхозземель
Верховная рада Украины поддержала в первом чтении законопроект об отмене моратория на продажу сельскохозяйственных земель с 1 октября 2020 года.
Здоровье
В Минздраве сравнили потребление алкоголя в Европе и России
Литр водки назвала смертельно опасной дозой крепкого алкоголя заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Дарья Халтурина.
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Политика
В среду в конгрессе начнутся слушания по импичменту Трампа
В среду утром на заседании палаты представителей конгресса начнутся слушания по импичменту Трампа.
Здоровье
Врач назвал способы предотвращения развития рака прямой кишки
Итальянский хирург Рената Гили предполагает, что во многих случаях предотвратить появление рака прямой кишки вполне реально.
Интернет
Google начнет открывать банковские счета
Google собирается предоставить пользователям возможность открывать расчетные счета, об этом сообщила The Wall Street Journal.