Экономика

Газета.RuГазета.RuВ Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля

Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль. В связи с этим парламентарии хотят обсудить госрегулирование курса рубля.
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Депутаты Госдумы предложили отказаться от плавающего курса рубля

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В Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля

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Expert.ru04:42

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Комсомольская правда11:08
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В Подмосковье полицейские задержали объявленного в розыск бизнесмена Алексея Деньгина, который вместе с бывшим мэром Истры Андреем Вихаревым является фигурантом дела о мошенничестве.
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Мать российской актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк Валентина может быть арестована.
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Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин подтвердил появившуюся информацию о сложном финансовом положении клуба.
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Рада в первом чтении приняла законопроект о земельной реформе

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