Экономика
Газета.RuВ Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля
Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль. В связи с этим парламентарии хотят обсудить госрегулирование курса рубля.
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Политика
Трамп назвал дату публикации стенограммы второго разговора с Зеленским
Американский президент Дональд Трамп намерен в четверг опубликовать стенограмму еще одного телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщил NBC News.
Происшествия
Задержаны ростовский глава управления ФСИН Даххаев и его замы
Происшествия
Студент открыл стрельбу в колледже Благовещенска
В Благовещенске студент строительного колледжа устроил стрельбу в учебном заведении. Молодой человек открыл огонь на третьем этаже.
Происшествия
СК назвал причину крушения самолета Boeing в Казани в 2013 году
Завершено расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в 2013 году, где погибли 50 человек, установлены причины трагедии, сообщил СК.
Автоспорт
Бывший менеджер Шумахера: «Уверен, что мы ещё увидим Михаэля»
Вилли Вебер, являющийся экс-менеджером легендарного гонщика Михаэля Шумахера, сообщил, что у него нет никакой информации о состоянии культового пилота "Формулы-1".
Происшествия
Семь человек погибли в результате ДТП в Забайкалье
В Агинском районе Забайкалья произошло ДТП с участием трех автомобилей, жертвами которого стали семь человек, передает "Интерфакс".
Хоккей
Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса»
Пока официальных заявлений со стороны клуба не было, но журналист телеканала Sportsnet журналист Эллиотт Фридман на своей странице в Twitter написал, что руководство "Лос-Анджелеса" приняло решение вывести российского ветерана из состава.
Экономика
Выручка «МегаФона» от мобильных услуг снизилась из-за ЧМ-2018
В компании объяснили динамику ростом потребления мобильных услуг во время чемпионата мира по футболу 2018 года, пик которого пришелся на финальные матчи в третьем квартале.
Общество
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами
Мошенники придумали новый способ, как красть деньги с карт россиян. Об этом рассказали представители российских банков "Известиям".
Армия и оружие
В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что Россия предлагала разместить на территории страны базу ВВС в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30СМ. По его словам, Минск в этом вопросе решил «опираться на собственные возможности».
Армия и оружие
Российские специалисты создали ракету «Ярс» для базирования в вагоне
«Баргузин» напоминает состав товарного поезда. Между ними практически нет отличий.
Общество
ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом
Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть материалов уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом, сообщает 14 ноября «РИА Новости».
Политика
Путин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике
Благодаря сбалансированной макроэкономической политике властей российской экономике удалось избежать рецессии, заявил 13 ноября на церемонии закрытия форма БРИКС в Бразилиа президент РФ Владимир Путин.
Гаджеты
Motorola представила складной RAZR с гибким экраном
Motorola официально представила первый в своей линейке складной смартфон с непрерывным, сгибаемым посередине экраном.
Происшествия
В Омске воспитатель заставила детей доставать игрушки из унитаза
Общество
Венеция переживает сильнейшее за полвека наводнение
Наводнение в Венеции достигло второго рекордного показателя. Уровень воды составил 187 сантиметров, сообщают местные СМИ.
Политика
Задержанный в Польше украинский националист Мазур вернулся на Украину
Украинский националист Игорь Мазур, задержанный в Польше по запросу России, вернулся на Украину, заявил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, из Арктики в центральную Сибирь направляется арктический антициклон, который принесет аномально холодную погоду в Уральский регион и в Сибирь.
Происшествия
Возлюбленная историка Соколова была убита во сне
Шоу-бизнес
Пригожин осадил защитившую тирана Шульгина певицу Михальчик
Известный продюсер Иосиф Пригожин обвинил певицу Юлию Михальчик в лицемерии и грязном пиаре на Валерии.
Политика
Коломойский не исключил появления российских танков в Польше
Российские танки будут размещены у Кракова и Варшавы.
Политика
Зеленский поблагодарил Раду за голосование по рынку земли
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил депутатов Верховной рады Украины за поддержку закона о рынке земли.
Культура
Джона Ледженда назвали самым сексуальным мужчиной планеты
В 2018 году самым сексуальным мужчиной мира по версии журнала People был назван Идрис Эльба. В 2017 это звание носил Блейк Шелтон.
Политика
Трамп и Эрдоган попытаются решить вопрос с закупкой российских С-400
Политика
Украина оценила принятые ФРГ поправки к Газовой директиве ЕС
Премьер Украины Алексей Гончарук отреагировал на то, что парламент Германии (бундестаг) принял проект закона, который регулирует поправки к Газовой директиве ЕС в стране.
Общество
Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну
Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, написал заявление в полицию из-за угроз их шестилетнему сыну в соцсетях.
Армия и оружие
Два американских катера типа «Айленд» включены в состав ВМС Украины
Два американских катера типа "Айленд" (Island), переданных США Украине в 2018 году, вошли в состав Военно-морских сил Украины.