Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль. В связи с этим парламентарии хотят обсудить госрегулирование курса рубля.

В Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля

Политика Трамп назвал дату публикации стенограммы второго разговора с Зеленским Американский президент Дональд Трамп намерен в четверг опубликовать стенограмму еще одного телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщил NBC News.

Происшествия Студент открыл стрельбу в колледже Благовещенска В Благовещенске студент строительного колледжа устроил стрельбу в учебном заведении. Молодой человек открыл огонь на третьем этаже.

Хоккей Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса» Пока официальных заявлений со стороны клуба не было, но журналист телеканала Sportsnet журналист Эллиотт Фридман на своей странице в Twitter написал, что руководство "Лос-Анджелеса" приняло решение вывести российского ветерана из состава.

Экономика Выручка «МегаФона» от мобильных услуг снизилась из-за ЧМ-2018 В компании объяснили динамику ростом потребления мобильных услуг во время чемпионата мира по футболу 2018 года, пик которого пришелся на финальные матчи в третьем квартале.

Армия и оружие В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что Россия предлагала разместить на территории страны базу ВВС в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30СМ. По его словам, Минск в этом вопросе решил «опираться на собственные возможности».

Общество ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть материалов уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом, сообщает 14 ноября «РИА Новости».

Политика Путин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике Благодаря сбалансированной макроэкономической политике властей российской экономике удалось избежать рецессии, заявил 13 ноября на церемонии закрытия форма БРИКС в Бразилиа президент РФ Владимир Путин.

Общество Венеция переживает сильнейшее за полвека наводнение Наводнение в Венеции достигло второго рекордного показателя. Уровень воды составил 187 сантиметров, сообщают местные СМИ.

Общество На Россию надвигаются аномальные холода Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, из Арктики в центральную Сибирь направляется арктический антициклон, который принесет аномально холодную погоду в Уральский регион и в Сибирь.

Культура Джона Ледженда назвали самым сексуальным мужчиной планеты В 2018 году самым сексуальным мужчиной мира по версии журнала People был назван Идрис Эльба. В 2017 это звание носил Блейк Шелтон.