Экономика

Газета.RuГазета.RuВ Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля

Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль. В связи с этим парламентарии хотят обсудить госрегулирование курса рубля.
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В Госдуме предложили ввести госрегулирование курса рубля

Комсомольская правдавчера в 11:08

Депутаты Госдумы обсудят госрегулирование курса рубля

Общественное телевидение Россиивчера в 16:03

Депутаты Госдумы предложили отказаться от плавающего курса рубля

News.ruвчера в 11:33

Депутаты предложили вернуть валютный коридор

Накануне.Ruвчера в 17:37

В Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля

Газета.Ruвчера в 10:50

В Госдуме предложили вернуть рубль в прошлое

Lenta.ruвчера в 09:03

В Госдуме предлагают ЦБ ввести мягкое регулирование курса рубля и валютные ограничения на движение капитала

Финмаркет12 ноября в 06:23
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РБК вчера в 12:25
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Пока официальных заявлений со стороны клуба не было, но журналист телеканала Sportsnet журналист Эллиотт Фридман на своей странице в Twitter написал, что руководство "Лос-Анджелеса" приняло решение вывести российского ветерана из состава.
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В компании объяснили динамику ростом потребления мобильных услуг во время чемпионата мира по футболу 2018 года, пик которого пришелся на финальные матчи в третьем квартале.
РБК 02:05
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Мошенники придумали новый способ, как красть деньги с карт россиян. Об этом рассказали представители российских банков "Известиям".
Газета.Ru 01:59
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РБК вчера в 14:56
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Наводнение в Венеции достигло второго рекордного показателя. Уровень воды составил 187 сантиметров, сообщают местные СМИ.
Sputnik Литва вчера в 04:40
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Задержанный в Польше украинский националист Мазур вернулся на Украину

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Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, из Арктики в центральную Сибирь направляется арктический антициклон, который принесет аномально холодную погоду в Уральский регион и в Сибирь.
Российская газета 12 ноября в 21:00
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В 2018 году самым сексуальным мужчиной мира по версии журнала People был назван Идрис Эльба. В 2017 это звание носил Блейк Шелтон.
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Армия и оружие

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