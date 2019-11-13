Экономика
Газета.RuВ Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля
Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль. В связи с этим парламентарии хотят обсудить госрегулирование курса рубля.
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Политика
В Киеве рассчитывают на мир в Донбассе после «нормандского» саммита
Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что на встрече лидеров "нормандского формата" (Украина, Россия, Франция и Германия) могут быть решены вопросы по установлению мира в Донбассе.
РИА Новости 04:10
Политика
Путин прилетел на саммит БРИКС в Бразилию
Российский лидер Владимир Путин прилетел в Бразилию для участия в саммите БРИКС.
ТК Звезда вчера в 11:41
Политика
Россия направила в МИД Британии ноту из-за заявлений генерала Картера
Посольство России в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании в связи с заявлениями начальника штаба обороны страны генерала Ника Картера о том, что действия РФ могут спровоцировать новую мировую войну.
Известия вчера в 14:54
Армия и оружие
В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что Россия предлагала разместить на территории страны базу ВВС в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30СМ. По его словам, Минск в этом вопросе решил «опираться на собственные возможности».
РБК вчера в 14:56
Политика
Чешский премьер призвал пересмотреть договор о создании НАТО
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о необходимости пересмотреть договор о создании НАТО спустя 70 лет существования альянса.
Известия 00:09
Авто
Эксперты назвали автомобили, от которых сложнее всего избавиться
Эксперты рассказали, что лучше всего воздержаться от приобретения малолитражки с турбиной, поскольку такие автомобили совершенно не пользуются спросом в нашей стране.
SpeedMe вчера в 23:20
Политика
Рада одобрила в первом чтении законопроект о введении рынка земли
Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о введении рынка земли с октября 2020 года, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 09:07
Армия и оружие
«Панцирь-С» перебросили на север Сирии для защиты вертолетов ВКС
В аэропорту Камышлы на севере Сирии разместили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", сообщает телеканал "Звезда".
РИА Новости 02:26
Происшествия
В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна
Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
РБК 03:00
Авто
McLaren выпустил 815-сильный суперкар без ветрового стекла
Компания McLaren представила родстер под названием Elva, который стал самым легким автомобилем, разработанным в Уокинге.
AutoNews вчера в 07:11
Происшествия
Пятилетняя девочка пропала в Крыму
По факту исчезновения пятилетней девочки в селе Кропоткино Раздольненского района возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.
Газета.Ru вчера в 11:33
Политика
Конгресс США заблокировал резолюцию о признании геноцида армян
В США было заблокировано рассмотрение в верхней палате Конгресса резолюции о признании геноцида армян Османской империей.
АБН вчера в 20:18
Шоу-бизнес
Принца Уильяма застукали за поцелуями с известной певицей
Принца Уильяма застукали за поцелуями с известной певицей Принц Уильям вышел в свет без Кейт Миддлтон.
Экспресс газета 04:09
Политика
Трамп не стал смотреть слушания по делу об импичменте
Президент США Дональд Трамп не смотрит трансляцию первых открытых слушаний, проходящих в среду в специальном комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США в рамках расследования по импичменту, так как занят работой.
РБК вчера в 13:59
Футбол
В Adidas прокомментировали проблему с формой сборной России
Производитель экипировки сборной России по футболу компания Adidas заявила, что вместе с Российским футбольным союзом (РФС) решит проблему с новой формой национальной команды.
РИА Новости 02:47
Происшествия
В Псковской области проверят видео с обматерившим полицию чиновником
Управление МВД Псковской области начало проверку видеозаписи, на которой глава Печорского района грубо беседует с мужчиной в полицейской форме и использует нецензурные выражения.
Российская газета вчера в 11:11
Армия и оружие
«США будут завидовать»: китайские СМИ рассказали о преимуществах Су-57
Характеристики и боеспособность российского истребителя пятого поколения Су-57 могут вызвать зависть со стороны США, пишет китайское издание Sina.
РИА Новости 03:49
Хоккей
Илья Воробьев: «Когда принял „Магнитку“ у нее не было „физики“»
Спорт-Экспресс вчера в 17:15
Гаджеты
Motorola перезапустит легендарную раскладушку Razr
Компания Motorola решила перезапустить модель раскладушки Razr.
Газета.Ru 04:23
Происшествия
В Забайкалье в ДТП погибли семь человек
В результате ДТП в Забайкальском крае погибли семь человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные экстренных служб региона.
Хакасия-Информ 00:25
Футбол
«Лос-Анджелес Гэлакси» объявил об уходе футболиста Ибрагимовича
«Лос-Анджелес Гэлакси» и шведский нападающий Златан Ибрагимович не будут продлевать контракт, который истекает в конце 2019 года.
РБК 02:16
Экономика
Росстат отчитался об ускорении экономики почти в два раза
Экономика России, по предварительной оценке Росстата, выросла в третьем квартале года на 1,7% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.
РБК вчера в 08:01
Общество
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском вчера в 08:18
Наука
Ученые назвали опасное свойство сахара
Употребление сахара повышает риск возникновения воспалительных заболеваний кишечника.
РИА Новости вчера в 22:45
Политика
Туск назвал Россию «стратегической проблемой» Европы
Председатель Европейского совета Дональд Туск считает, что Россия является «стратегической проблемой Европы».
Коммерсантъ 00:45
Хоккей
Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса»
Пока официальных заявлений со стороны клуба не было, но журналист телеканала Sportsnet журналист Эллиотт Фридман на своей странице в Twitter написал, что руководство "Лос-Анджелеса" приняло решение вывести российского ветерана из состава.
Российская газета 12 ноября в 23:38
Общество
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами
Мошенники придумали новый способ, как красть деньги с карт россиян. Об этом рассказали представители российских банков "Известиям".
Газета.Ru 01:59