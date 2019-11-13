Экономика

Газета.RuГазета.RuВ Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля

Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль. В связи с этим парламентарии хотят обсудить госрегулирование курса рубля.
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Депутаты предложили вернуть валютный коридор

Накануне.Ruвчера в 17:37

Депутаты Госдумы обсудят госрегулирование курса рубля

Общественное телевидение Россиивчера в 16:03

В Госдуме предлагают ЦБ ввести мягкое регулирование курса рубля и валютные ограничения на движение капитала

Финмаркет12 ноября в 06:23

В Госдуме предложили ввести госрегулирование курса рубля

Комсомольская правдавчера в 11:08

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Газета.Ruвчера в 10:50

В Госдуме предложили вернуть рубль в прошлое

Lenta.ruвчера в 09:03

Депутаты Госдумы предложили отказаться от плавающего курса рубля

News.ruвчера в 11:33
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Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о введении рынка земли с октября 2020 года, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 09:07
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В аэропорту Камышлы на севере Сирии разместили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", сообщает телеканал "Звезда".
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В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

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Компания McLaren представила родстер под названием Elva, который стал самым легким автомобилем, разработанным в Уокинге.
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По факту исчезновения пятилетней девочки в селе Кропоткино Раздольненского района возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.
Газета.Ru вчера в 11:33
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Президент США Дональд Трамп не смотрит трансляцию первых открытых слушаний, проходящих в среду в специальном комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США в рамках расследования по импичменту, так как занят работой.
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Управление МВД Псковской области начало проверку видеозаписи, на которой глава Печорского района грубо беседует с мужчиной в полицейской форме и использует нецензурные выражения.
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Характеристики и боеспособность российского истребителя пятого поколения Су-57 могут вызвать зависть со стороны США, пишет китайское издание Sina.
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Илья Воробьев: «Когда принял „Магнитку“ у нее не было „физики“»

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В Забайкалье в ДТП погибли семь человек

В результате ДТП в Забайкальском крае погибли семь человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные экстренных служб региона.
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Экономика России, по предварительной оценке Росстата, выросла в третьем квартале года на 1,7% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.
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Мошенники придумали новый способ, как красть деньги с карт россиян. Об этом рассказали представители российских банков "Известиям".
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