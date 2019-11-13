Экономика

Газета.RuГазета.RuВ Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля

Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль. В связи с этим парламентарии хотят обсудить госрегулирование курса рубля.
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В Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля

Газета.Ru10:50

Депутаты Госдумы обсудят госрегулирование курса рубля

Общественное телевидение России16:03

Депутаты Госдумы предложили отказаться от плавающего курса рубля

News.ru11:33

В Госдуме предложили ввести госрегулирование курса рубля

Комсомольская правда11:08

Депутаты предложили вернуть валютный коридор

Накануне.Ru17:37

В Госдуме предложили вернуть рубль в прошлое

Lenta.ru09:03

В Госдуме предлагают ЦБ ввести мягкое регулирование курса рубля и валютные ограничения на движение капитала

Финмаркетвчера в 06:23
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