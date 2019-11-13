Экономика

Газета.RuГазета.RuВ Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля

Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль. В связи с этим парламентарии хотят обсудить госрегулирование курса рубля.
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Депутаты предложили вернуть валютный коридор

Накануне.Ruвчера в 17:37

В Госдуме предлагают ЦБ ввести мягкое регулирование курса рубля и валютные ограничения на движение капитала

Финмаркет12 ноября в 06:23

Депутаты Госдумы предложили отказаться от плавающего курса рубля

News.ruвчера в 11:33

В Госдуме предложили ввести госрегулирование курса рубля

Комсомольская правдавчера в 11:08

В Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля

Газета.Ruвчера в 10:50

В Госдуме предложили вернуть рубль в прошлое

Lenta.ruвчера в 09:03

Депутаты Госдумы обсудят госрегулирование курса рубля

Общественное телевидение Россиивчера в 16:03
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Политика

Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект

Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
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«Убитый» при стрельбе в колледже Благовещенска студент оказался жив

Вечерняя Москва 01:04
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Шестилетнему сыну Плющенко и Рудковской угрожают убийством

В адрес шестилетнего сына фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской стали поступать угрозы.
Культуромания вчера в 06:52
Здоровье

В ВОЗ рассказали о факторах, увеличивающих риск развития диабета

Дата была учреждена в 1991 году Международной диабетической федерацией и ВОЗ в честь признания заслуг одного из открывателей инсулина Фредерика Бантинга, родившегося 14 ноября 1891 года.
РИА Новости 00:22
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

РБК вчера в 12:25
Политика

Туск назвал Россию «стратегической проблемой Европы»

Уходящий глава Евросовета Дональд Туск заявил, что не считает Россию стратегическим партнером ЕС. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:33
Здоровье

Дефицит врачей в Магадане решили объединением поликлиник

Объединение поликлиник Магадана в централизованную поликлинику №1 должно частично решить проблему дефицита врачей в медучреждениях, — считают городские власти.
Московский Комсомолец Колыма 00:58
Происшествия

Олег Соколов захотел помочь с похоронами убитой аспирантки

Бывший преподаватель СПбГУ Олег Соколов, признавшийся в убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко, выразил желание помочь с ее похоронами.
РИА Новости вчера в 19:09
Происшествия

В хабаровской школе умер 11-летний ребенок

Российская газета вчера в 22:52
Хоккей

Российские хоккеисты проиграли команде WHL в пятом матче Суперсерии

Молодёжная сборная России по хоккею (игроки не старше 20 лет) проиграла команде Западной хоккейной лиги (WHL) в пятом матче Суперсерии — 2019.
REGNUM 00:54
Политика

Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом.
Lenta.ru вчера в 06:12
Шоу-бизнес

Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова

Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.
iReactor вчера в 14:11
Наука

Ученые назвали опасное свойство сахара

Употребление сахара повышает риск возникновения воспалительных заболеваний кишечника.
РИА Новости вчера в 22:45
Футбол

Футболисты сборной России не хотят играть в новой форме

По имеющейся информации, футболисты национальной команды остались недовольны новой формой и не хотят в ней играть.
Metaratings 12 ноября в 13:33
Шоу-бизнес

45-летняя Натали снялась в купальнике и рассказала о беременности

Певица на комментарии не отвечала, но потом все-таки не выдержала и решила расставить все точки над «i». Натали опубликовала в Инстаграме фотографию в купальнике, продемонстрировав идеально стройную фигуру.
Комсомольская правда вчера в 16:40
Политика

Россия направила Британии ноту из-за заявлений генерала Картера

Посольство России в Лондоне попросило МИД Соединенного Королевства разъяснить очередные высказывания главы британского генштаба Николаса Картера о вооруженной конфронтации с Россией.
РИА Новости вчера в 13:55
Общество

На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию

Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском 11 ноября в 23:46
Политика

Лавров пообещал решить проблему с выборами президента США в 2020 году

Москва решит проблему с президентскими выборами в США 2020 года - такой шуткой глава МИД России Сергей Лавров ответил на вопрос о готовности к американскому электоральному процессу.
Газета.Ru 12 ноября в 08:48
Шоу-бизнес

Алексей Панин привязал дочь к батарее ремнем

На видео Алексей грубо схватил девочку за руку и прижал к полу, далее отвел ее на кухню и привязал при помощи ремня к батарее.
GreatLove вчера в 11:04
Общество

Банки предупредили о новом виде мошенничества с картами

Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
РБК 00:23
Экономика

Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Газета.Ru 11 ноября в 21:47
Технологии

Появились новые данные о видеокартах Intel Xe

Игромания.ру вчера в 16:23
Авто

Kia показал новые изображения серийной Kia Optima

В Сети появились очередные официальные изображения Kia Optima нового поколения.
Тарантас Ньюс 11 ноября в 00:33
Общество

Россияне потратили 17 млрд рублей за два дня распродажи на AliExpress

"За два дня 5 млн россиян совершили на AliExpress Россия более 30 млн покупок на 17,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.
Газета.Ru вчера в 06:59
Политика

Сенатор США заблокировал резолюцию о геноциде армян Турцией

Председатель юридического комитета Сената Конгресса США Линдси Грэм (республиканец, от штата Южная Каролина) заблокировал рассмотрение в верхней палате законодательного органа резолюцию, признающую геноцид армян в Османской империи.
Российская газета вчера в 20:30
Политика

Эрдоган заявил, что вернул Трампу его скандальное письмо

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что вернул американскому коллеге Дональду Трампу его невежливое письмо в ходе переговоров в Вашингтоне.
РИА Новости вчера в 16:58
Происшествия

Глава СК поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП в Забайкалье

Как сообщает Следственный комитет России, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Мойка78 01:08
Шоу-бизнес

Темниковой сорвали три концерта на Дальнем Востоке

Культуромания 12 ноября в 00:13
Общество

В «Нафтогазе» заявили об отсутствии предложений от «Газпрома» по газу

Исполнительный директор «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил о том, что компания не получала предложений от «Газпрома» по вопросу поставок газа на Украину.
Известия вчера в 11:32
Общество

НАФИ назвал самые популярные среди россиян цифровые сервисы банков

Наиболее активными пользователями цифровых сервисов банков в России являются люди с доходом выше среднего, руководители и пользователи до 34 лет, сообщает РБК со ссылкой на исследование аналитического центра НАФИ.
Коммерсантъ вчера в 23:31
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