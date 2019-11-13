Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль. В связи с этим парламентарии хотят обсудить госрегулирование курса рубля.

В Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля

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