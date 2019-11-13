Экономика
Газета.RuВ Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля
Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль. В связи с этим парламентарии хотят обсудить госрегулирование курса рубля.
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Игры
Sony PlayStation 5 может получить уникальные картриджи
Некоторые издания предположили, что компания хочет вернуться к забытому формату игровых носителей, однако это не кажется логичным - представители Sony уже заявили, что будущая консоль будет поддерживать Blu-Ray-диски объемом до 100 ГБ.
Ридус вчера в 05:25
Авто
Hyundai представит концепт нового кроссовера Hyundai Tucson
Южнокорейская компания Hyundai анонсировала премьеру концептуального кроссовера SUV Concept — прототипа нового Hyundai Tucson.
Автоновости дня 01:10
Происшествия
Пациент выпал из окна краевой клинической больницы в Чите
Из окна краевой клинической больницы в Чите 13 ноября выпал пациент.
Zab.RU 05:24
Политика
Коломойский призвал Украину восстанавливать отношения с Россией
По словам бизнесмена, американцы хотят, чтобы Украина вела войну против РФ до последнего человека.
News.ru 06:34
Экономика
В России с августа обанкротились 90 застройщиков
С августа в России банкротами признали 90 девелоперов.
РБК 05:23
Происшествия
В Забайкалье шесть человек погибли в ДТП
На федеральной трассе Чита - Забайкальск микроавтобус столкнулся с двумя грузовиками. Погибли шесть человек, еще трое пострадали.
Российская газета 20:23
Общество
«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота
Коммерсантъ вчера в 07:16
Политика
Эрдоган вернул Трампу письмо с призывом «не быть дураком»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично вернул письмо президенту США Дональду Трампу, которое тот направил турецком лидеру в день начала операции в Сирии и призвал не быть «жестким парнем и дураком».
РБК 18:45
Общество
Челябинский аэропорт «Игорь» стал мемом в соцсетях
Новый аэропорт Челябинска решено было назвать в честь ученого Игоря Курчатова. Фото готового к открытию аэропорта появилось в сети.
Газета.Ru 03:01
Общество
Кириллу Терешину прооперировали «руки-базуки»
Операцию провели в московской клинике — врачи смогли вывести из организма парня синтол и другие вещества.
YA62.ru вчера в 06:59
Авто
Автомобили в России дорожают при падении спроса
Автопроизводители в России продолжают увеличивать цены на автомобили даже в условиях общего падения спроса.
Автоновости дня 10 ноября в 22:41
Армия и оружие
Десять человек стали жертвами ударов Израиля по сектору Газа
Число жертв при авиаударах израильской армии по сектору Газа увеличилось до десяти.
Политика Сегодня вчера в 16:30
Общество
Осужденным за тяжкие преступления запретят работать таксистами
Минтранс предложил запретить осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления работать таксистами и водителями на пассажирском транспорте.
Российская газета 14:27
Происшествия
На Урале бывшего судью объявили в розыск по делу о педофилии
Следователи объявили в розыск бывшего судью Коркинского городского суда Челябинской области Сергея Югова, который подозревается в развратных действий в отношении двух не достигших 16-летнего возраста девочек.
REGNUM 04:16
Шоу-бизнес
Экс-«фабрикантка» Мария Алалыкина приняла ислам и уехала в Дагестан
Певица приняла ислам и сейчас живет со вторым мужем на территории Республики Махачкала, 13 ноября.
Регион online 11:07
Происшествия
Доцент Соколов предложил помощь с похоронами убитой аспирантки
Бывший преподаватель СПбГУ доцент Олег Соколов, признавшийся в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, предложил родным девушки помощь с организацией похорон.
Известия 20:24
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском 11 ноября в 23:46
Происшествия
Чиновник в Якутии «заключал договоры» с умершими родственниками для получения жилья
Установлено, что между администрацией муниципального образования "поселок Сангар" и двумя гражданами заключены договоры социального найма жилых помещений.
SakhaNews 20:09
Общество
Продюсер заявил, что концерты Максима Галкина в России могут запретить
Телепродюсер и экс-игрок КВН Леонид Мазор прокомментировал недавний концерт шоумена Максима Галкина в Новосибирске.
Газета.Ru 06:11
Политика
Путин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике
Властям России удалось сдержать экономику России от сползания в рецессию.
РБК 16:56
Культура
В Париже драма «В Кейптаунском порту» открыла фестиваль российского кино
Драма известного режиссера Александра Велединского "В Кейптаунском порту" стала фильмом открытия кинофестиваля "Взгляд из России" (Regards de Russie), который начался в Париже в среду.
РИА Новости 20:22
Общество
В Якутске будет введена «Карта горожанина»
В Окружной администрации города Якутска состоялось рабочее совещание по вопросу реализации проекта «Карта горожанина» («Карта жителя города Якутска») в рамках пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город».
SakhaLife.ru 03:14
Экономика
«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2
Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
РБК 12:44
Футбол
«Лос-Анджелес Гэлакси» объявил об уходе Ибрагимовича
Клуб североамериканской футбольной лиги MLS "Лос-Анджелес Гэлакси" на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем.
РИА Новости 16:57
Космос
Virgin Galactic и Under Armour показали скафандр для космических туристов
Афиша Daily 07 ноября в 19:01
Футбол
Игроки сборной России отказались играть в новой форме
Дебютировать в экипировке российская сборная должна была в матче отборочного этапа Евро-2020 против Бельгии, однако позднее появилась информация, что большинство футболистов остались недовольны формой, из-за чего якобы отказались играть в ней.
Газета.Ru 07:44