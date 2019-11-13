Экономика
Газета.RuВ Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля
Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль. В связи с этим парламентарии хотят обсудить госрегулирование курса рубля.
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Политика
Коломойский не исключил появления российских танков в Польше
Российские танки будут размещены у Кракова и Варшавы.
Шоу-бизнес
Экс-«фабрикантка» Мария Алалыкина приняла ислам и уехала в Дагестан
Певица приняла ислам и сейчас живет со вторым мужем на территории Республики Махачкала, 13 ноября.
Политика
WP: Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд
Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на $100 млрд, а также «обходной путь» урегулирования ситуации с российскими зенитными ракетными комплексами (ЗРК) С-400.
Происшествия
В подъезде жилого дома в Якутске произошла стрельба
В подъезде жилого дома по ул. Лонгинова в Якутске произошла стрельба, подозреваемый задержан, сообщили в МВД по РС (Я).
Общество
В ВШЭ извинились перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором
Комиссия ученого совета Высшей школы экономики (ВШЭ) по академической этике извинилась перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором Гасаном Гусейновым за то, что его не поставили в известность о рассмотрении его дела.
Политика
Назарбаев заявил, что Зеленский согласился встретиться с Путиным
Политика
Путин предложил странам БРИКС присмотреться к российским технологиям
Россия предлагает странам БРИКС присмотреться к российским цифровым технологиям и готова обменятся опытом, заявил президент РФ Владимир Путин.
Шоу-бизнес
45-летняя Натали снялась в купальнике и рассказала о беременности
Певица на комментарии не отвечала, но потом все-таки не выдержала и решила расставить все точки над «i». Натали опубликовала в Инстаграме фотографию в купальнике, продемонстрировав идеально стройную фигуру.
Здоровье
Россиян предупредили об опасности «синдрома отсутствия отпуска»
Тяжельников подчеркнул, что ресурсов у человека при работе без отпуска может хватить максимум на два-три года.
Кино
Сцену встречи погибшего Тони Старка с дочерью вырезали из «Мстителей»
В Сети появились рабочие кадры со съемок последних «Мстителей», в которые планировалось включить сцену встречи погибшего Тони Старка со своей повзрослевшей дочерью.
Общество
«Бирюзовое солнце» стало новым логотипом Санкт-Петербурга
Логотип представляет собой изображение бирюзового круга, на котором написано названием Петербурга на русском и английском языках.
Армия и оружие
В России создали ракету «Ярс» для базирования в вагоне
В России создан унифицированный ракетный комплекс "Ярс" для разных типов базирования, в том числе железнодорожного.
Общество
Новый судоходный маршрут в обход РФ может стать невыгодным для Польши
Напомним, о намерении Польши начать строительство нового водного пути на границе с Россией стало известно в начале апреля.
Общество
«Нафтогаз» заявил об отсутствии предложений от «Газпрома» по газу
Исполнительный директор национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что компания не получала предложений от российского «Газпрома» по вопросу поставок газа на Украину.
Финансы
Минфин назвал бюджетную политику России стабильной
Бюджетная политика в России является стабильной и не несет значимых инфляционных рисков.
Гаджеты
Владельцы Android-смартфонов пожаловались на новую версию WhatsApp
Владельцы Android-смартфонов, которые обновили мессенджер WhatsApp до самой свежей версии, заявили о том, что столкнулись с чрезмерно быстрой разрядкой аккумуляторных батарей.
Армия и оружие
Израиль начал наносить удары по сектору Газа в ответ на обстрелы
«Наши истребители начали наносить удары по целям "Исламского джихада" в Газе», — говорится в сообщении.
Армия и оружие
Российская армия получит перспективную огнеметную систему ТОС-2
Перспективная тяжелая огнеметная система ТОС-2 (ранее известная как "Тосочка") будет поставлена в российские Вооруженные силы к маю 2020 года, заявил в интервью газете Вооруженных сил "Красная звезда" начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов.
Происшествия
В Самарской области загорелся цех по переработке нефтепродуктов
Цех по переработке нефтепродуктов загорелся в Самарской области, площадь возгорания уже составляет 420 "квадратов", сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Политика
Зеленский поблагодарил Раду за голосование по рынку земли
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил депутатов Верховной рады Украины за поддержку закона о рынке земли.
Шоу-бизнес
Алексей Панин привязал дочь к батарее ремнем
На видео Алексей грубо схватил девочку за руку и прижал к полу, далее отвел ее на кухню и привязал при помощи ремня к батарее.
Общество
Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну
Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, написал заявление в полицию из-за угроз их шестилетнему сыну в соцсетях.
Кино
В фильмах Marvel появятся три новых супергероя
В фильмах студии Marvel появятся три новых супергероя — мисс Марвел, Лунный рыцарь и Халк-женщина.
Происшествия
Суд арестовал главу ростовского ГУ ФСИН по делу о разглашении гостайны
Суд в Ростове-на-Дону санкционировал арест главы ГУФСИН России по Ростовской области Муслима Даххаева, сообщил журналистам судья после заседания.
Музыка
Девочка стала взрослой! Как изменилась победительница шоу «Голос. Дети» Алиса Кожикина
Алиса Кожикина родилась в небольшом селе, что в Курской области.
Авто
Седан Toyota Camry получил полный привод от RAV4
Полный привод на Camry американского производства предлагается только в версии с 2,5-литровым бензиновым атмосферником мощностью 205 л.с. и восьмиступенчатым «автоматом».
Хоккей
«Лос-Анджелес Кингс» собирается вывести Ковальчука из команды
Журналист NHL Эллиотт Фридман в своем микроблоге Twitter сообщил о том, что американский клуб собирается вывести из состава российского игрока Илью Ковальчука.
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.