Экономика
Газета.RuВ Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля
Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль. В связи с этим парламентарии хотят обсудить госрегулирование курса рубля.
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Госдума предложила отойти от плавающего курса рубля. Чем это опасно?
Деловой квартал (Екатеринбург)06:16
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Происшествия
О мистической версии в деле Олега Соколова заявил адвокат
Адвокат доцента СПбГУ Олега Соколова Александр Почуев заявил, что в деле об убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко может быть и мистическая сторона, которую нельзя исключать, сообщает РБК.
Московский Комсомолец 11:06
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Time впервые представил рейтинг 100 «восходящих звезд»
Журнал Time впервые опубликовал рейтинг «восходящих звезд» TIME 100 Next, (традиционно журнал ежегодно составляет рейтинг самых влиятельных людей мира).
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Сразу две машины застряли под «мостом глупости» в Петербурге
Две машины за один день застряли под знаменитым «мостом глупости» в Санкт-Петербурге.
Известия 08:57
Политика
В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
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Происшествия
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BFM.ru 05:49
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Додон выдвинул кандидатом в премьеры Молдавии экс-министра финансов
Президент Молдавии Игорь Додон выдвинул кандидатом на пост премьера страны бывшего министра финансов Иона Кику.
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Политика
В конгрессе США начались первые открытые слушания по импичменту Трампа
Первые открытые слушания в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа начались в комитете по разведке палаты представителей США.
РИА Новости 10:11
Происшествия
В Псковской области проверят видео о обматерившим полицию чиновником
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Российская газета 11:11
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В Москве Кириллу Терешину удалили его «руки-базуки»
Операция проводилась специалистами в одной из клиник Москвы, медикам удалось вывести из конечностей синтол и другие вещества.
Актуальные Новости вчера в 05:42
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Арктический антициклон, надвигающийся на Россию, принесет аномальные холода на Урал и Сибирь, пишет в среду Российская газета.
Sputnik Южная Осетия 03:37
Авто
Стартовали российские продажи обновленного Subaru Forester
Автомобиль позиционируется как модель 2020 года и предлагается для заказа в нескольких комплектациях с новым цветом кузова — «Темно-серый металлик» (Magnetite Gray Metallic).
Tvoe-avto.com 04:52
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Фильм «Место встречи изменить нельзя» отметил 40-летие
REGNUM 11 ноября в 15:40
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Путин прилетел в Бразилию на саммит БРИКС
Президент России Владимир Путин прилетел в Бразилию, чтобы принять участие в саммите БРИКС.
Российская газета 11:19
Хоккей
Илью Ковальчука могут вывести из состава «Лос-Анджелеса»
Российского нападающего клуба "Лос-Анджелес Кингз" Илью Ковальчука в скором времени могут вывести из состава команды, сообщает "Чемпионат.com" со ссылкой на инсайдерскую информацию из Twitter.
Народные новости вчера в 23:07
Общество
Банк «Восточный» подал новый иск к Baring Vostok и Майклу Калви
Арбитражный суд Амурской области зарегистрировал иск банка "Восточный", мажоритарным акционером которого является "Финвижн" Артема Аветисяна, о взыскании более 8,8 миллиарда рублей с подконтрольной инвестфонду Baring Vostok компании Evison и старшего партнера фонда Майкла Калви.
РИА Новости 10:06
Политика
Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом.
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Президентские «слуги народа» воплотили мечту Зеленского: законопроект о рынке земли принят
Верховная Рада Украина приняла закон об открытии рынка земли. Принимали сплошные «Слуги народа».
Новостной фронт 08:34
Здоровье
Названы симптомы рака мозга, которые часто путают со старением
Ученые-медики из Великобритании, проведя тщательные исследования заявили, что на ранних стадиях рака мозга возникают некоторые симптомы, которые пациент легко может спутать с обычным процессом старения организма.
Ugpressa.ru 05:23
Шоу-бизнес
Певица Натали опровергла слухи о четвертой беременности
Поклонники стали поздравлять 45-летнюю артистку с четвертой беременностью. Знаменитость опровергла эти слухи оригинальным способом.
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По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 124 Уголовного кодекса России (неоказание помощи больному, повлекшее по неосторожности его смерть).
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ВАДА сократит дисквалификацию за кокаин
В новом антидопинговом кодексе ВАДА будет изменена система наказаний за употребление кокаина и каннабиса.
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Россиян предупредили об опасности «синдрома отсутствия отпуска»
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Задержан глава ростовского ГУФСИН
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Гаджеты
Huawei представила российскую версию смартфона Honor 20S
Суббренд компании Huawei Honor официально представил в России смартфон Honor 20S.
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Общество
«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота
Коммерсантъ вчера в 07:16
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Росстат отчитался об ускорении экономики почти в два раза
Экономика России, по предварительной оценке Росстата, выросла в третьем квартале года на 1,7% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.
РБК 08:01