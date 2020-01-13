Экономика

ИзвестияИзвестияВ Госдуме предложили отменить НДФЛ для имеющих доход ниже двух МРОТ

Депутаты Госдумы предложили освободить от уплаты НДФЛ россиян, чья зарплата не превышает двукратную сумму минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Читать в источнике
Комментировать29
с чего всё началось

В ГД предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ

Депутаты от ЛДПР разработали законопроект, который предусматривает освобождение от уплаты НДФЛ россиян, доход которых ниже двух МРОТ (минимальный размер оплаты труда) сообщила пресс-служба одного из авторов проекта, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
РИА Новости16:06

Подробнее о событии

В Госдуме предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ

Комсомольская правда19:01

В ГД предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ

РИА Новости16:06

В Госдуме предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ

РБК17:25

Россиян с доходом ниже двух МРОТ захотели освободить от НДФЛ

Lenta.ru17:13

В ЛДПР предлагают освободить от налога на доходы россиян с заработком ниже двух МРОТ

ТАСС16:07

В Госдуме предложили отменить НДФЛ для россиян с низкими доходами

URA.Ru17:30

В Госдуме запросили позицию правительства РФ на отмену НДФЛ для бедных

REGNUM16:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 22:08, Ашберн
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из клиники домой

Мойка78 17:20
Экономика

Saudi Aramco увеличила стоимость своего IPO до $29,4 млрд

Благодаря реализации дополнительного пакета акций Saudi Aramco увеличила стоимость своего IPO до $29,4 млрд.
Коммерсантъ 10:47
Армия и оружие

В Сирии в результате атаки беспилотника пострадали двое мирных жителей

REGNUM 11:57
Происшествия

В Хабаровске эвакуируют школы из-за угрозы взрыва

RT на русском 18:41
Общество

В России изменят систему оплаты труда учителей

Министерство просвещения России готовит поправки в Трудовой кодекс, которые поменяют структуру оплаты труда школьных учителей.
РИА Новости 18:19
Футбол

Слуцкий ввел в «Рубине» систему штрафов

Новый главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ввел в клубе систему штрафов, которой раньше у казанцев не было.
Sportbox.RU 13:39
Происшествия

Захлебнувшийся в новосибирском аквапарке подросток умер в больнице

Юноша захлебнулся и был госпитализирован в тяжелом состоянии 8 января, говорили в региональном управлении СК РФ.
Тайга.инфо 21:50
Происшествия

Полиция Украины задержала подозреваемых в убийстве Амины Окуевой

Известия 08:35
Шоу-бизнес

Полина Гагарина показала фото в бикини в рекордно низком весе

Снимок был опубликован после признания исполнительницы, что ее вес достиг рекордно низкой отметки.
Слово и Дело вчера в 09:48
Армия и оружие

Помпео возмутился обстрелом американской авиабазы в Ираке

Государственнвый секретарь США Майк Помпео выразил возмущение информацией об обстреле авиабазы в Ираке, которую используют американские военные.
РБК 18:29
Общество

Старый Новый год в России в 2020 году отмечается с 13 на 14 января

Берберский солнечный календарь схож с юлианским, поэтому Старый Новый год, приходящийся на 11 января, отмечают в Марокко, Тунисе, Алжире.
Волгодонская правда 08:57
Политика

Климкин назвал Украину сырьевым придатком

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал данные по уровню экспорта страной сельскохозяйственной продукции в ЕС.
Известия 21:17
Общество

Жителя Татарстана арестовали за видео с вымышленным судом над Путиным

Ямадаев проходит фигурантом по делу о призывах к терроризму из-за видеозаписи, на которой происходит вымышленный суд над президентом России Владимиром Путиным, пресс-секретарём главы государства Дмитрием Песковым и главой «Роснефти» Игорем Сечиным.
News.ru вчера в 09:52
Армия и оружие

Раскрыты планы атаки на российский военный корабль у берегов Ирана

Avia.pro вчера в 17:36
Политика

Меркель заявила о необходимости достроить «Северный поток — 2»

Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском вчера в 10:34
Происшествия

Известная модель выпала из окна в центре Москвы

В центре Москвы из окна выпала модель и актриса Ксения Пунтус. Пострадавшую экстренно госпитализировали и прооперировали.
Москва 24 вчера в 15:43
Политика

Сергея Лаврова объявили министром нон грата

Как в Тбилиси готовятся встречать главу российской дипломатии Визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Грузию еще не подтвержден, а уже вызвал волну возмущения в рядах грузинской общественности.
Коммерсантъ 16:59
Происшествия

Семья с ребенком погибла на пожаре в жилом доме в ЕАО

ТАСС 19:58
Общество

СК назвал мотив убийства российских журналистов в ЦАР

Российские журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев были убиты в Центральной Африканской Республике в 2018 году с целью грабежа.
РБК 14:59
Гаджеты

Xiaomi Black Shark 3 может стать первым смартфоном с 16 Гбайт ОЗУ

3DNews вчера в 00:49
Общество

Счетная палата назвала недостоверными данные о качестве дорог в России

Эксперты Счетной палаты выявили недостоверность данных о сокращении аварийно-опасных участков, где происходят дорожно-транспортные происшествия (ДТП), предоставляемых региональными властями в правительство в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
РБК 16:00
Общество

Стоимость тарифов у сотовых операторов подорожает

Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов «Мегафон» и «ВымпелКом» («Билайн») подорожает.
Lenta.ru 21:51
Культура

Актер сериалов «Во все тяжкие» и «Клиника» совершил каминг-аут

ToDay News Ufa 05:19
Общество

Алтайский школьник помог маме с ребенком и получил миллион

Во время новогодних каникул 13-летний Ваня заплатил в автобусе за проезд за незнакомую женщину с ребенком.
Алтайская правда 10 января в 00:54
Политика

Трамп заявил, что ему все равно, пойдет ли Иран на переговоры

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему все равно, пойдет ли Тегеран на переговоры с Вашингтоном, но главное - чтобы у Ирана не было ядерного оружия, а в отношении протестующих в стране не применялось насилие.
ТАСС 19:22
Политика

ЦИК Абхазии в понедельник назовет новую дату президентских выборов

Кассационная коллегия Верховного суда Абхазии накануне признала незаконным решение ЦИК о победе Рауля Хаджимбы во втором туре президентских выборов, прошедших в прошлом году.
Эхо Москвы вчера в 08:30
Происшествия

В центре Москвы автомобиль сбил Ренату Литвинову

РБК 10:11
Авто

Россиянам назвали имеющие госскидку автомобили в 2020 году

Автопроизводители назвали автомобили, которые имеют госскидку в 2020 году в рамках социальных программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».
Lenta.ru 18:01
Армия и оружие

В Подмосковье подняли по тревоге более 4,5 тысячи военнослужащих ЗВО

РИА Новости 21:14
Экономика

В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
РИА Новости 05:44
Как работают Яндекс.Новости?
Главное