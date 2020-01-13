Экономика
ИзвестияВ Госдуме предложили отменить НДФЛ для имеющих доход ниже двух МРОТ
Депутаты Госдумы предложили освободить от уплаты НДФЛ россиян, чья зарплата не превышает двукратную сумму минимального размера оплаты труда (МРОТ).
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с чего всё началось
Депутаты от ЛДПР разработали законопроект, который предусматривает освобождение от уплаты НДФЛ россиян, доход которых ниже двух МРОТ (минимальный размер оплаты труда) сообщила пресс-служба одного из авторов проекта, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.РИА Новости16:06
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