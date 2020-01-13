Депутаты от ЛДПР разработали законопроект, который предусматривает освобождение от уплаты НДФЛ россиян, доход которых ниже двух МРОТ (минимальный размер оплаты труда) сообщила пресс-служба одного из авторов проекта, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

с чего всё началось

Депутаты Госдумы предложили освободить от уплаты НДФЛ россиян, чья зарплата не превышает двукратную сумму минимального размера оплаты труда (МРОТ).

В Госдуме предложили отменить НДФЛ для имеющих доход ниже двух МРОТ

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