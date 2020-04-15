Экономика

ИзвестияИзвестияВ Госдуме предложили отменить НДФЛ для россиян с низкими доходами

Депутаты Госдумы предложили отменить подоходный налог в 13% для россиян, чей ежемесячный доход ниже двух МРОТ. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение нижней палаты парламента. С 1 января 2020 года МРОТ в России составляет 12 130 рублей в месяц.
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Законопроект: С небольших зарплат предлагают не брать подоходный налог

Российская газета04:30

Законопроект об освобождении от НДФЛ минимальных зарплат внесен в Госдуму

REGNUMвчера в 17:00

В ГД внесли законопроект об освобождении от НДФЛ малоимущих россиян

Московский Комсомолец00:42

В Госдуме предложили отменить НДФЛ для россиян с низкими доходами

Известиявчера в 18:22

Госдуме предложат отменить НДФЛ для небогатых россиян

URA.Ruвчера в 17:57

Депутаты от ЛДПР вносят в Думу законопроект об отмене НДФЛ при зарплате не выше двух МРОТ

ТАССвчера в 17:08

В Думе предложили радикально избавить россиян от налогов

Lenta.ru02:37
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Происшествия

В Поморье задержан подозреваемый в убийстве трех женщин

В поселке Октябрьский Архангельской области задержан 27-летний местный житель, который признался в убийстве трех женщин в областном центре.
Российская газета 06:32
Политика

Соловьев назвал статью NYT о Путине «проявлением шизофрении»

Телеведущий Владимир Соловьев оценил статью газеты The New York Times (NYT), в которой президента России Владимира Путина обвинили в «развале американского здравоохранения» и «распространении дезинформации о коронавирусе».
Lenta.ru вчера в 18:58
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Транспорт

МАДИ: за отсутствие пропуска водителей в Москве пока не штрафуют

Инспекторы на постах ГИБДД повсеместно проверяют у водителей наличие цифровых пропусков, отсутствие которых, по идее, влечет за собой привлечение к административной ответственности в виде штрафа в размере 5000 рублей.
Вести.Ru 06:12
1K
Политика

Правительство Украины назвало главное условие прекращения карантина

Киев, 15 апреля 2020, 11:17 — REGNUM Правительство Украины рассматривает несколько вариантов выхода из карантина, заявил на брифинге 15 апреля министр здравоохранения страны Максим Степанов.
REGNUM 04:17
Политика

Путин перед заседанием правительства выступит с обращением

По словам Пескова, президент обратится к гражданам перед совещанием с членами правительства, которое начнется около 15:00 мск.
РБК 06:33
1,3K
Общество

В 65 регионах России выявлены новые случаи заражения коронавирусом

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением вируса на 15 апреля, только за последние сутки COVID-19 выявили у 3388 пациентов в 65 регионах страны.
REGNUM 05:54
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Происшествия

СК завершил расследование крушения Superjet в Шереметьево

РИА Новости 06:06
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Энергетика

МЭА ожидает падения спроса на нефть до рекордного низкого уровня

По оценкам агентства, сокращение спроса на нефть в апреле составит 29 млн баррелей в сутки. Это самый низкий уровень с 1995 года.
REGNUM 05:33
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Политика

Трамп прекратил финансирование ВОЗ

Трамп заявил, что американские налогоплательщики вносили 400-500 млн долларов в год в бюджет ВОЗ, а Китай – 40 млн долларов.
Взгляд.ру вчера в 19:05
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Финансы

Банки отказывают компаниям в беспроцентных кредитах на выплату зарплат

Москва, 15 апреля 2020, 12:13 — REGNUM Банки в подавляющем большинстве случаев отказывают предприятиям в выдаче беспроцентных кредитов на выплаты сотрудникам.
REGNUM 05:13
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Здоровье

США может продлить социальное дистанцирование до 2022 года

США возможно придется продлить меры по социальному дистанцированию, такие как домашний карантин и закрытие школ, до 2022 года.
Афиша Daily 00:20
Транспорт

В Москве у входов в метро и на въездах в город образовались пробки

Из-за чего ввели пропуска Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что цифровые документы ввели из-за того, что москвичи и гости столицы не проявили должной дисциплинированности.
РИА Новости 05:59
1,9K
Общество

В Кремле прокомментировали ситуацию с проверкой пропусков в Москве

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал возникшие утром 15 апреля пробки и скопление людей в метро из-за проверки пропусков.
RT на русском 06:28
Здоровье

В США назвали самые ранние признаки заболевания COVID-19

Отмечается, что ключевой симптом, по которому можно определить COVID-19 на ранних стадиях, — потеря обоняния при свободных носовых пазухах.
REGNUM 04:27
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Общество

Уткин вызвал Соловьева на батл и заявил о желании унизить его

Российский блогер Василий Уткин вызвал журналиста Владимира Соловьева на словесный батл.
Газета.Ru 04:23
60
Политика

Песков прокомментировал вопрос о гибкой цене на российский газ в ЕАЭС

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 14 апреля, во время рабочей встречи членов Высшего Евразийского экономического совета президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь к российскому лидеру Владимиру Путину, заявил, что «при таком резком изменении экономической конъюнктуры цена должна быть более адаптивной, а механизм расчётов — подъёмным для потребителей».
REGNUM 06:19
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Происшествия

В Пермском крае рассказали о пациентах с коронавирусом

По данным краевого минздрава, в регионе на 15 апреля насчитывается 114 случаев заражения COVID-19, в том числе 19 пациентов выздоровели, трое скончались.
РИА Новости 04:37
32
Технологии

Apple рассекретила данные о передвижениях россиян

Информация о передвижении россиян на общественном транспорте не представлена, так как в России эта функция не работает.
Lenta.ru 06:06
15
Энергетика

Цены на бензин в России начали снижаться

В России на неделе с 5 по 12 апреля снизились цены на бензин.
Газета.Ru 03:26
3,5K
Общество

Собянин объявил о дополнительных мерах соцподдержки из-за коронавируса

Власти Москвы будут вводить дополнительные меры поддержки жителей, попавших в трудную ситуацию из-за COVID-19, сообщил в своем личном блоге мэр российской столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 02:30
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Шоу-бизнес

Телегин опубликовал домашнее фото с новой девушкой

Пелагея виноватой себя не считала. Новая избранница Телегина владеет турфирмой.
Kleo.ru 05:11
10
Общество

Назван последний регион без случаев заражения коронавирусом

В России случаи коронавируса выявили в 84 из 85 регионов, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 05:26
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Политика

В Госдуме оценили заявление о возможности удара по российскому НПЗ

Ранее, как сообщало РИА Новости, директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман не исключил нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области, с помощью системы залпового огня «Ольха».
RT на русском 02:55
3,4K
Шоу-бизнес

В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым

Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки.
Газета.Ru вчера в 11:32
90
Общество

Мишустин назвал непростой ситуацию с коронавирусом в России

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России остаётся непростой.
RT на русском 05:32
65
Общество

Денис Проценко рассказал о состоянии лечащихся в Коммунарке пациентов

Главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что в учреждении проходят лечение 487 человек.
Интерфакс 01:01
1,2K
Экономика

Экономика рунета выросла до 6,4 трлн рублей

В негативном сценарии ожидается рост на 6–10% за счет первого и четвертого кварталов года, в кризисном — 0–5% роста, с отрицательной динамикой некоторых рынков.
Коммерсантъ 05:15
Политика

Лавров заявил о недопустимости компенсаций от Китая из-за коронавируса

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал недопустимыми требования компенсаций от Китая из-за коронавируса, пишет ТАСС.
Газета.Ru вчера в 06:42
92
Общество

Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах

Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК 05:22
5
Политика

Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны

Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
4,6K
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