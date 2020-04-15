Депутаты Госдумы предложили отменить подоходный налог в 13% для россиян, чей ежемесячный доход ниже двух МРОТ. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение нижней палаты парламента. С 1 января 2020 года МРОТ в России составляет 12 130 рублей в месяц.

В Госдуме предложили отменить НДФЛ для россиян с низкими доходами

Происшествия В Поморье задержан подозреваемый в убийстве трех женщин В поселке Октябрьский Архангельской области задержан 27-летний местный житель, который признался в убийстве трех женщин в областном центре.

Политика Соловьев назвал статью NYT о Путине «проявлением шизофрении» Телеведущий Владимир Соловьев оценил статью газеты The New York Times (NYT), в которой президента России Владимира Путина обвинили в «развале американского здравоохранения» и «распространении дезинформации о коронавирусе». 371

Транспорт МАДИ: за отсутствие пропуска водителей в Москве пока не штрафуют Инспекторы на постах ГИБДД повсеместно проверяют у водителей наличие цифровых пропусков, отсутствие которых, по идее, влечет за собой привлечение к административной ответственности в виде штрафа в размере 5000 рублей. 1K

Политика Правительство Украины назвало главное условие прекращения карантина Киев, 15 апреля 2020, 11:17 — REGNUM Правительство Украины рассматривает несколько вариантов выхода из карантина, заявил на брифинге 15 апреля министр здравоохранения страны Максим Степанов.

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Политика Трамп прекратил финансирование ВОЗ Трамп заявил, что американские налогоплательщики вносили 400-500 млн долларов в год в бюджет ВОЗ, а Китай – 40 млн долларов. 323

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Политика Песков прокомментировал вопрос о гибкой цене на российский газ в ЕАЭС Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 14 апреля, во время рабочей встречи членов Высшего Евразийского экономического совета президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь к российскому лидеру Владимиру Путину, заявил, что «при таком резком изменении экономической конъюнктуры цена должна быть более адаптивной, а механизм расчётов — подъёмным для потребителей». 3

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Технологии Apple рассекретила данные о передвижениях россиян Информация о передвижении россиян на общественном транспорте не представлена, так как в России эта функция не работает. 15

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Экономика Экономика рунета выросла до 6,4 трлн рублей В негативном сценарии ожидается рост на 6–10% за счет первого и четвертого кварталов года, в кризисном — 0–5% роста, с отрицательной динамикой некоторых рынков.

Общество Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода. 5