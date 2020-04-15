Экономика
ИзвестияВ Госдуме предложили отменить НДФЛ для россиян с низкими доходами
Депутаты Госдумы предложили отменить подоходный налог в 13% для россиян, чей ежемесячный доход ниже двух МРОТ. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение нижней палаты парламента. С 1 января 2020 года МРОТ в России составляет 12 130 рублей в месяц.
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Законопроект: С небольших зарплат предлагают не брать подоходный налог
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