Депутаты Госдумы предложили отменить подоходный налог в 13% для россиян, чей ежемесячный доход ниже двух МРОТ. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение нижней палаты парламента. С 1 января 2020 года МРОТ в России составляет 12 130 рублей в месяц.

В Госдуме предложили отменить НДФЛ для россиян с низкими доходами

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