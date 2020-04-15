Экономика
ИзвестияВ Госдуме предложили отменить НДФЛ для россиян с низкими доходами
Депутаты Госдумы предложили отменить подоходный налог в 13% для россиян, чей ежемесячный доход ниже двух МРОТ. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение нижней палаты парламента. С 1 января 2020 года МРОТ в России составляет 12 130 рублей в месяц.
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Законопроект: С небольших зарплат предлагают не брать подоходный налог
Российская газета15 апреля в 04:30
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Происшествия
В Хакасии подтверждено 11 новых случаев коронавируса
В Хакасии число зараженных коронавирусом увеличилось на 11 и составило 38 человек.
Росбалт вчера в 21:30
Происшествия
В ФСБ рассказали о планах готовившего нападение на школу подростка
16 апреля ФСБ России задержала жителя Красноярска 2006 года рождения, готовившего нападение на школу.
RT на русском 00:19
Финансы
ЦБ опубликовал курс доллара и евро на 17 апреля
Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара США и евро на пятницу, 17 апреля 2020 года.
9111.ru вчера в 08:02
Общество
ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр
ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 14:23
Наука
Установлена температура гибели коронавируса
Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
Музыка
Разин назвал Пугачёву и Леонтьева «банальными ворюгами»
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обвинил Аллу Пугачёву и Валерия Леонтьева в воровстве своих песен.
НТВ вчера в 10:27
Общество
В ООН допустили смерть сотен тысяч детей из-за коронавируса
В условиях глобальной рецессии, вызванной коронавирусом, в 2020 году мир может увидеть сотни тысяч детских смертей.
URA.Ru вчера в 16:57
Происшествия
ФСИН сообщила о заказном характере бунта в колонии в Ангарске
Бунт в исправительной колонии № 15 в городе Ангарск, который произошел 10 апреля, носил заказной характер.
РБК вчера в 05:45
Происшествия
Краснодарская больница скорой помощи закрылась на карантин
Коммерсантъ вчера в 17:01
Религия
У православных христиан наступает Страстная пятница
Сегодня, 17 апреля, православные христиане отмечают Великую пятницу, которая также известна как Страстная.
Псковская Лента Новостей 00:00
Происшествия
СК завершил дело о крушении Superjet в «Шереметьево»
BFM.ru 15 апреля в 07:25
Общество
В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности
Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
РБК вчера в 12:08
Здоровье
Врач рассказала о течении коронавируса у молодежи
Многие молодые люди, зараженные COVID-19, очень тяжело переносят заболевание, рассказала 16 апреля главный врач больницы №52 в Москве, доктор медицинских наук Марьяна Лысенко.
Известия вчера в 20:28
Армия и оружие
Последний штурм: 75 лет назад началась Берлинская операция
16 апреля 1945 года началась Берлинская операция. Ее итогом стало падение Берлина и окончание Великой Отечественной войны.
Российская газета вчера в 02:45
Общество
В МЧС РФ призвали прекратить ношение медицинских масок на улице
Специалисты отмечают, что на улице полезней дышать свежим воздухом, поэтому в ношении маски нет необходимости.
REGNUM вчера в 23:57
Политика
Путин отложил проведение парада Победы
Президент России Владимир Путин поручил изменить график проведения парада Победы в Москве и отложить все торжественные мероприятия из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России.
RT на русском вчера в 11:16
Общество
Сергей Галицкий поднялся в рейтинге богатейших бизнесменов России
Блокнот Краснодар вчера в 06:22
Недвижимость
Путин предложил льготную программу ипотеки под 6,5%
"Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до трёх миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов в Москве и Санкт-Петербурге", - отреагировал Путин.
Газета.Ru вчера в 14:25
Политика
Трамп приступает к снятию санитарных ограничений в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти приступают к постепенной отмене санитарных ограничений, введенных из-за коронавируса.
Газета.Ru вчера в 18:49
Политика
Политолог предсказал бегство Зеленского в случае срыва сделки с МВФ
Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден покинуть страну в случае срыва сделки о выдаче очередного кредита от Международного валютного фонда (МВФ).
Известия вчера в 22:44
Здоровье
Аллерголог рассказала о новом переносчике коронавируса
По мнению врача иммунолога-аллерголога, кандидата медицинских наук Надежды Логиной, потенциальным переносчиком нового типа коронавируса и мощным фактором, повышающим заражаемость, может стать тополиный пух, пишет РИА Новости.
Инфорос вчера в 05:44
Авто
Более мощные моторы получит обновленный Kia Stinger
Предполагается, что на смену базовой 2,0-литровой «турбочетверке» придет 2,5-литровый четырехцилиндровый агрегат от Genesis G80 мощностью около 300 л.с. Топовым мотором, доступным самому дорогому «Стингеру» с приставкой GT, станет 3,5-литровая битурбированная «шестерка» от того же Genesis G80, которую с 380 л.с. форсируют до более чем 400 сил.
Автоновости дня 15 апреля в 05:42
Общество
Минобороны сообщило о заразившихся коронавирусом военнослужащих
В Минобороны заявили, что военнослужащие в Тюменском высшем военном инженерном командном училище заразились коронавирусом.
Профиль вчера в 10:44
Общество
В Саратовской области вводится пропускной режим
В Саратовской области с понедельника введут пропускной режим.
Регион 64 вчера в 11:20
Общество
В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима
Власти Санкт-Петербурга задумались о скором введении пропускного режима в городе по аналогии с Москвой.
Lenta.ru вчера в 14:31
Общество
В Тульской области могут ввести электронные пропуска
Министру по информатизации, связи и вопросам открытого управления в Тульской области Ярославу Ракову поручено проработать техническую готовность к введению электронных пропусков на случай ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе.
Тульские новости вчера в 13:50
Игры
Представлен тизер ремастера Crysis
Матч ТВ вчера в 14:39
Общество
Историк моды Васильев пожаловался на «дурманящее» лечение в Коммунарке
Историк моды и телеведущий Александр Васильев, госпитализированный в больницу в Коммунарке с двусторонним воспалением легких, рассказал о своем лечении и результате тестов на коронавирус.
Взгляд.ру вчера в 23:42
Общество
Россияне захотели получать 80 тысяч рублей на самоизоляции
Специалисты сервиса по интернет-рекрутменту выяснили, что жителям России для комфортной жизни на самоизоляции достаточно 80 тысяч рублей.
VSE42.RU вчера в 22:05
Культура
Коммунисты потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»
Piter.tv вчера в 02:04