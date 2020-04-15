Группа депутатов Госдумы предложила снизить налоговую нагрузку на россиян, освободив от уплаты подоходного налога (НДФЛ) тех из них, чей месячный доход не превышает двух минимальных размеров оплаты труда. Соответствующую информацию приводит ТАСС.

В Госдуме предложили отменить НДФЛ при зарплате не выше двух МРОТ

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