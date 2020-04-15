Экономика
Наша версияВ Госдуме предложили отменить НДФЛ при зарплате не выше двух МРОТ
Группа депутатов Госдумы предложила снизить налоговую нагрузку на россиян, освободив от уплаты подоходного налога (НДФЛ) тех из них, чей месячный доход не превышает двух минимальных размеров оплаты труда. Соответствующую информацию приводит ТАСС.
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Транспорт
На въездах в Москву образовались пробки из-за проверки пропусков
Коммерсантъ вчера в 22:37
Автоспорт
Экс-президент ФИА Мосли призвал отменить сезон Формулы-1
Бывший президент ФИА Макс Мосли не поддерживает попытки руководства Формулы-1 спасти сезон любой ценой и призывает вовсе его отменить.
Чемпионат вчера в 13:44
Политика
Путин перед заседанием правительства выступит с обращением
Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 07:11
Политика
В Госдуме оценили заявление о возможности удара по российскому НПЗ
Ранее, как сообщало РИА Новости, директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман не исключил нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области, с помощью системы залпового огня «Ольха».
RT на русском 02:55
Гаджеты
Huawei представила камерофоны Honor 30 Pro и Honor 30 Pro+ с 5G
Суббренд Huawei, Honor, анонсировал флагманскую серию смартфонов Honor 30, в которую вошло три гаджета Honor 30, Honor 30 Pro и Honor 30 Pro+.
MobiDevices 06:23
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина по-прежнему находится в тяжелом состоянии
Врачи клиники, в которой Надежда Бабкина проходит лечение от обширной двусторонней пневмонии, опровергли информацию о том, что певица пришла в себя и уверенно идет на поправку.
ИА InterMedia вчера в 08:53
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости вчера в 14:36
Общество
Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 51 российском регионе.
RT на русском вчера в 03:38
Политика
Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону, заявил президент Владимир Путин на проходящем в формате видеоконференции совещании по борьбе с инфекцией.
RT на русском 13 апреля в 08:42
Общество
В Липецкой области вводится пропускной режим
Пропускной режим будет внедрен сначала в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине, затем и по всей области.
МонаВиста вчера в 13:16
Политика
Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
Футбол
Карпин вспомнил свой гол в ворота «Галатасарая» 26-летней давности
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин вспомнил матч московского «Спартака» с «Галатасарем» в Стамбуле 13 апреля 1994 года в рамках группового этапа Лиги чемпионов (2:1).
RT на русском вчера в 16:50
Авто
Автомобили, купленные в кризис, меньше теряют в цене
Автомобили, купленные накануне или во время кризиса, теряют в цене меньше, чем те, которые были приобретены в докризисное время.
Автоновости дня 03:00
Энергетика
В России зафиксировали снижение цен на бензин
Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение.
RT на русском 05:39
Политика
Ветераны попросили Путина перенести парад Победы
Коммерсантъ 07:21
Общество
Генконструктор РКК «Энергия» заразился коронавирусом
Заместитель гендиректора - генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Евгений Микрин заразился коронавирусной инфекцией.
ТАСС 06:52
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова показала фото из больницы
В блоге певица опубликовала фотографию из больницы и оставила сообщение. Татьяна Буланова поблагодарила поклонников за заботу.
Комсомольская правда 13 апреля в 14:05
Общество
Число заразившихся коронавирусом в РФ увеличилось на 3388 за сутки
По данным на 15 апреля, больше всего случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки выявлено в Москве ― 1774 новых случаев, в Московской области за сутки зафиксировано 272 случая заражения коронавирусом.
ФАН 03:43
Здоровье
Рошаль призвал ужесточить меры безопасности в больницах
Глава Национальной медицинской палаты, президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль заявил, что нужно ужесточить противоэпидемические мероприятия в больницах, которые оказывают экстренную медицинскую помощь.
РЕН ТВ 07:17
Общество
В Тульской области закрыли строительные магазины и пункты самовывоза
14 апреля губернатор Тульской области Алексей Дюмин внес изменения в закон "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области".
Тульская пресса вчера в 15:05
Здоровье
В США назвали самые ранние признаки заболевания COVID-19
Отмечается, что ключевой симптом, по которому можно определить COVID-19 на ранних стадиях, — потеря обоняния при свободных носовых пазухах.
REGNUM 04:27
Общество
Ан-225 «Мрия» доставил в Варшаву девять тонн защитных масок
На борту гиганта в Польшу были доставлены 9 тонн медицинских масок, более 70 тонн спецкомбинезонов и 11 тонн лицевых щитков.
Военное дело 04:50
Общество
В Москве начали оформлять цифровые пропуска для поездок
Получить цифровой пропуск Цифровые пропуска: кто может оформить, как получить и на какой срок Указ Мэра Москвы "Об утверждении порядка оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории города Москвы в период действия режима повышенной готовности в городе Москве"
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 13 апреля в 01:37
Происшествия
В Коми арестован бывший сотрудник прокуратуры
Столь суровая мера пресечения избрана в связи с тем, что экс-работник прокуратуры пытался скрыть следы преступления после того, как хищение денег попало в поле зрения правоохранителей Коми.
SM News 07:51
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах
Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК 05:22
Общество
Браслеты для слежки за заражёнными закупает Мурманская область
Мурманск, 15 апреля 2020, 14:24 — REGNUM Две тысячи трекер-браслетов закупит Мурманская область для отслеживания передвижений зараженных коронавирусом.
REGNUM 07:24
Общество
Власти рассказали о штрафах за нарушение новых ограничений в Кузбассе
14 апреля губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв подписал распоряжение о новых ограничительных мерах в регионе из-за ситуации с коронавирусом.
Газета Кемерова вчера в 22:47
Наука
Продлить социальное дистанцирование США могут до 2022 года
По данным специалистов, американцев вполне могут заставить и дальше придерживаться строгих мер соцдистанцирования вплоть до 2022 года, чтобы предотвратит распространение коронавируса в США.
Live24 07:54