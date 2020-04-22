Политика

Газета.RuГазета.RuВ Госдуме предложили разблокировать Telegram

Депутаты Госдумы от "Справедливой России" Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о снятии блокировки с заблокированного Роскомнадзором мессенджера Telegram. Они заявили, что блокировка наносит урон "престижу государственной власти", сообщает газета "Коммерсант".
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с чего всё началось

В Госдуме предложили законопроект о прекращении блокировок Telegram

В Госдуме предложили законопроект о прекращении блокировок Telegram Депутаты Госдумы от «Справедливой России» Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о прекращении блокировок Telegram, который сейчас, по сути, является «официальным сервисом» госорганов, через который они распространяют информацию о коронавирусе.
Коммерсантъвчера в 14:49

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В Минкомсвязи заявили, что не проводили экспертизу законопроекта о разблокировке Telegram

ТАСС04:12

В Госдуме предложили законопроект о прекращении блокировок Telegram

Коммерсантъвчера в 14:49

В Госдуме предложили отменить блокировку Telegram

Ведомостивчера в 16:00

В Госдуме предложили разблокировать Telegram

Газета.Ruвчера в 15:53

В Госдуме предложили прекратить блокировки Telegram

Lenta.ruвчера в 15:41

Двое депутатов Госдумы подготовили законопроект о прекращении блокировки Telegram

Дождьвчера в 15:16

Депутаты Госдумы предложили прекратить блокировку Telegram

РБКвчера в 16:59
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Транспорт

РЖД изменили правила продажи билетов

Компания РЖД изменила правила продажи билетов.
BFM.ru 03:22
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Кино

В США скончалась актриса Ширли Найт

Известия вчера в 18:28
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Культура

Колян Наумов в новом сезоне «Реальных пацанов» станет бойцом MMA

В новом сезоне «Реальных пацанов» Колян, за судьбой которого зрители наблюдают уже десять лет, станет звездой MMA.
Вечерний курьер вчера в 16:11
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Экономика

ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева

ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 02:41
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Политика

В постпредстве ответили на блокировку российской декларации в ООН

Россия повторно вынесла на обсуждение проект декларации о солидарности в борьбе с пандемией коронавируса, соавторами проекта выступили 32 страны.
РБК 03:54
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Здоровье

В Тверской области выявили 33 новых случая коронавируса

33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией сегодня выявлены в Тверской области.
ГТРК Тверь 21 апреля в 13:46
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Общество

Разведка США не обнаружила свидетельств искусственности коронавируса

Маккарти, возглавляющая Бюро разведки и исследований (INR) Госдепа США, выступая на брифинге, сообщила, что INR не обнаружила свидетельств искусственного происхождения коронавируса.
Военное обозрение 02:42
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Общество

Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения

Международное авиасообщение будет возобновлено в апреле 2021 года, такое мнение в интервью «Коммерсанту» выразил основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.
РБК вчера в 20:55
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Происшествия

В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек

В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
Коммерсантъ вчера в 17:57
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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина из больницы сделала первый звонок сыну

Исполнительный директор театра «Русская песня» Антон Собянин опроверг информацию о том, что народная артистка РСФСР Надежда Бабкина не может разговаривать и только общается жестами.
Пятый канал вчера в 10:51
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Здоровье

В Ростовской области обновили карту заражения коронавирусом

Ростов-на-Дону, 23 апреля 2020, 11:16 — REGNUM В Ростовской области опубликована обновлённая карта распространения коронавирусной инфекции на территории региона, передаёт ИА REGNUM 23 апреля.
REGNUM 04:16
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Общество

Рогозин назвал число заразившихся коронавирусом работников Роскосмоса

15 апреля гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что 30 сотрудников ракетно-космической отрасли России заразились коронавирусом.
Взгляд.ру 03:53
Общество

В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
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Общество

В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков

Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников.
ТАСС 03:57
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Транспорт

«Аэрофлот» сократит количество рейсов по России в мае

Пассажирам отмененных рейсов предложат перебронировать билеты. «Аэрофлот» вносит изменения в полётную программу по России на май.
Петербургский дневник 03:28
Общество

В кабинете вице-премьера Пермского края проходит обыск

Рабочий кабинет первого вице-премьера Пермского края Михаила Сюткина обыскивают, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого правительства.
РИА Новости 02:20
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Шоу-бизнес

Любовь Успенская со скандалом выселила из дома своего племянника

Успенская не только приютила родственника в своем доме, но и выделила ему комнату дочери, Татьяны Плаксиной, а также готовила вкусные обеды и даже самостоятельно стригла Ролану волосы.
Paparazzi.ru 02:42
Интернет

Яндекс запустил мультимедиа-платформу для телевизоров со Smart TV

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Экономика

Путин поручил правительству утвердить льготную ипотеку со ставкой 6,5%

Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить льготную ипотечную программу по ставке 6,5% годовых до 1 мая.
Известия 03:10
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Экономика

На самоизоляции россияне стали оплачивать услуги ЖКХ на 30% хуже

Сокращение оплаты услуг ЖКХ среди населения министр связывает с введением режима самоизоляции, поясняя, что люди не могут оплатить услуги наличными.
РБК 04:12
Общество

Россияне сократили расходы на 90% товаров и услуг

Потребительский спрос жителей России снизился на 90% товаров и услуг, сообщает "Российская газета" со ссылкой на исследование экспертов международного центра Romir и компании BCG.
Газета.Ru вчера в 19:34
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Хоккей

Знаменитый хоккеист Мальцев находится в искусственной коме

Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею 71-летний Александр Мальцев находится в искусственной коме.
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Кораллы начали гибнуть уже в середине XX века

Коралловые рифы начали исчезать вовсе не в последние 30-40 лет на фоне происходящих климатических изменений, а еще в 50-х годах прошлого века.
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В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета 21 апреля в 20:10
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Происшествия

В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы

В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
РИА Новости вчера в 10:34
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Общество

Во Владимирской области выявили 46 случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 46, всего в регионе 339 заболевших, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
РИА Новости 03:32
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Политика

Трамп приостановил иммиграцию в США

Президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал указ о временной остановке иммиграции в США в условиях дефицита рабочих мест в стране из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 19:03
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Происшествия

В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков

Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
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Общество

Китайский Харбин закрыли на въезд из-за коронавируса

Город стал центром второй волны распространения инфекции в Китае. Китайский Харбин закрыли на въезд после роста заболевших коронавирусом.
Телепорт вчера в 21:50
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Общество

Крепкий алкоголь в маленьких бутылках может исчезнуть из продажи

Крепкий алкоголь в небольших бутылках может исчезнуть из продажи. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».
BFM.ru 02:48
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Дмитрий Ионин
Российский политик
Российский политик. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, член комитета ГД по транспорту и строительству с 1 ноября 2017 года.
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