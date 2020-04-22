В Госдуме предложили законопроект о прекращении блокировок Telegram Депутаты Госдумы от «Справедливой России» Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о прекращении блокировок Telegram, который сейчас, по сути, является «официальным сервисом» госорганов, через который они распространяют информацию о коронавирусе.

с чего всё началось

Депутаты Госдумы от "Справедливой России" Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о снятии блокировки с заблокированного Роскомнадзором мессенджера Telegram. Они заявили, что блокировка наносит урон "престижу государственной власти", сообщает газета "Коммерсант".

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