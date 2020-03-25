Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ Госдуме предлагают временно освободить россиян от оплаты услуг ЖКХ

В Государственной думе предлагают освободить россиян от коммунальных платежей на время карантина из-за пандемии коронавируса нового типа, с такой инициативой выступил депутат от ЛДПР Василий Власов.
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В Госдуме предложили временно освободить россиян от оплаты услуг ЖКХ

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил освободить россиян от коммунальных платежей на время карантинных мер из-за коронавирусной инфекции, соответствующее предложение парламентарий направил главе Минстроя Владимиру Якушеву. Копия письма имеется в распоряжении РИА Новости.
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В Госдуме предложили освободить россиян от коммуналки на время карантина

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В Госдуме предложили на время карантина освободить россиян от платы за коммуналку

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Россиян предложили освободить от коммуналки на время карантина

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В Госдуме предлагают временно освободить россиян от оплаты услуг ЖКХ

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В Госдуме предложили временно освободить россиян от оплаты услуг ЖКХ

РИА Новостивчера в 20:23
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Автоматически обработано 7113 источников, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
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