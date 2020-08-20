В Госдуме предложили отменить транспортный налог с 2021 года
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Член комитета Госдумы по контролю и регламенту Андрей Барышев внес в ГД законопроект об отмене транспортного налога с 2021 года. Соответствующий документ размещен на электронной базе данных Госдумы. Изменения предлагается внести в Налоговый кодекс.В источнике
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