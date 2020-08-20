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Газета.Ru
Газета.Ru

В Госдуме предложили отменить транспортный налог с 2021 года

Член комитета Госдумы по контролю и регламенту Андрей Барышев внес в ГД законопроект об отмене транспортного налога с 2021 года. Соответствующий документ размещен на электронной базе данных Госдумы. Изменения предлагается внести в Налоговый кодекс.В источнике
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РБК

В Госдуму внесли законопроект об отмене транспортного налога с 2021 года

РБК05:15
Царьград

В Госдуме предложили заменить транспортный налог

Царьград04:13
ТАСС

В Госдуму внесли законопроект об отмене транспортного налога

ТАСС03:34
Газета.Ru

В Госдуме предложили отменить транспортный налог с 2021 года

Газета.Ru04:07
RT на русском

В Госдуме предложили отменить транспортный налог с 2021 года

RT на русском04:02
РАПСИ

В Госдуму РФ внесен законопроект об отмене транспортного налога

РАПСИ03:53
URA.Ru

Челябинский депутат Госдумы предложил отменить транспортный налог

URA.Ru04:08

В 2021 году взносы на капремонт в Свердловской области вырастут на 4%

С 1 января 2021 года размер минимальных взносов на капитальный ремонт в Свердловской области вырастет на 4%. По словам министра ЖКХ Николая Смирнова, расчет взносов исчисляется по системе Минстроя РФ и зависит от суммарной площади запланированных к капремонту домов и необходимого объема работ.
ФедералПресс03:34
26

Власти: главный недострой Калининграда придется частично перестраивать

Состояние главного "недостроя" в Калининграде — Дома Советов — является критическим, его предстоит частично демонтировать и возводить заново, сообщил журналистам губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
РИА Новости04:50
48

Премьер Литвы заявил о поддержке требования новых выборов в Белоруссии

Литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис заверил баллотировавшуюся на пост белорусского президента и находящуюся с 10 августа в Вильнюсе Светлану Тихановскую в поддержке Литвой требования проведения в Белоруссии новых выборов.
ТАСС03:57
8

Оппозиция не планирует мешать участию Лукашенко в новых выборах

Координационный совет белорусской оппозиции будет добиваться проведения в кратчайшие сроки новых президентских выборов и полной смены состава Центризбиркома страны, заявила член президиума совета Мария Колесникова.
Интерфакс05:29
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