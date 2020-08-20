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Газета.Ru
Газета.Ru

В Госдуме предложили отменить транспортный налог с 2021 года

Член комитета Госдумы по контролю и регламенту Андрей Барышев внес в ГД законопроект об отмене транспортного налога с 2021 года. Соответствующий документ размещен на электронной базе данных Госдумы. Изменения предлагается внести в Налоговый кодекс.В источнике
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РБК

В Госдуму внесли законопроект об отмене транспортного налога с 2021 года

РБК05:15
Царьград

В Госдуме предложили заменить транспортный налог

Царьград04:13
URA.Ru

Челябинский депутат Госдумы предложил отменить транспортный налог

URA.Ru04:08
Газета.Ru

В Госдуме предложили отменить транспортный налог с 2021 года

Газета.Ru04:07
RT на русском

В Госдуме предложили отменить транспортный налог с 2021 года

RT на русском04:02
РАПСИ

В Госдуму РФ внесен законопроект об отмене транспортного налога

РАПСИ03:53
ТАСС

В Госдуму внесли законопроект об отмене транспортного налога

ТАСС03:34

Суд отказал в УДО Кириллу Жукову

Тагилстроевский районный суд в Нижнем Тагиле отказал в условно-досрочном освобождении участнику акций в Москве Кириллу Жукову, которого ранее приговорили к 3 годам лишения свободы, сообщает ТАСС.
Газета.Ru04:54
6

Минздрав отказался от вызвавшего гнев Путина теста для автомобилистов

Ведомство, как отмечает издание, окончательно отказалось от идеи обязательных тестов на алкоголизм, с помощью которых в крови выявляется СDT-маркер, для тех, кто намерен сдать экзамены на водительские права или хочет поменять удостоверение по истечении срока годности.
РБК05:52
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Цепкало обсудил в Варшаве создание фонда с США по поддержке бастующих

«На встрече обсуждалось создание польско-американского фонда для финансовой и юридической поддержки гражданского общества в Белоруссии, в частности тех, кто был ранен во время протестов или бастует на предприятиях», — написал он.
RT на русском04:27
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Лукашенко поручил пограничникам Белоруссии усилить охрану госграницы

Минск, 19 августа 2020, 15:47 — REGNUM Поручение усилить охрану государственной границы Белоруссии с целью не допустить на территорию республики из других стран боевиков, оружия, боеприпасов и денег для финансирования беспорядков дал пограничному комитету страны белорусский президент Александр Лукашенко.
REGNUMвчера в 08:47
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