В Госдуме предложили отменить транспортный налог с 2021 года

Член комитета Госдумы по контролю и регламенту Андрей Барышев внес в ГД законопроект об отмене транспортного налога с 2021 года. Соответствующий документ размещен на электронной базе данных Госдумы. Изменения предлагается внести в Налоговый кодекс.