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Газета.Ru
Газета.Ru

В Госдуме предложили отменить транспортный налог с 2021 года

Член комитета Госдумы по контролю и регламенту Андрей Барышев внес в ГД законопроект об отмене транспортного налога с 2021 года. Соответствующий документ размещен на электронной базе данных Госдумы. Изменения предлагается внести в Налоговый кодекс.В источнике
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РБК

В Госдуму внесли законопроект об отмене транспортного налога с 2021 года

РБК05:15
ТК Звезда

В Госдуме предложили отменить транспортный налог

ТК Звезда04:25
ТАСС

В Госдуму внесли законопроект об отмене транспортного налога

ТАСС03:34
URA.Ru

Челябинский депутат Госдумы предложил отменить транспортный налог

URA.Ru04:08
Газета.Ru

В Госдуме предложили отменить транспортный налог с 2021 года

Газета.Ru04:07
RT на русском

В Госдуме предложили отменить транспортный налог с 2021 года

RT на русском04:02
Национальная служба новостей

В Госдуму внесли законопроект об отмене транспортного налога с 2021 года

Национальная служба новостей04:18

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Газета.Ru05:09
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Forbesвчера в 09:52
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Интерфакс05:29
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