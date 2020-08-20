В Госдуме предложили отменить транспортный налог с 2021 года
Смотрите также
«Калашников» начал экспортировать автоматы АК-12
Врач заявил, что Навальный находится в стабильно тяжелом состоянии
Адвокат Ефремова допустил причастность хакеров к ДТП с участием актера
Моржаретто предупредил о росте цен на автомобили в РФ
ФСИН объяснила отказ пустить Жириновского к Фургалу
ФСБ пресекла попытку СБУ похитить лидера народного ополчения Донбасса
Глава МИД Польши подал в отставку
Россия договорилась с Сирией о расширении базы Хмеймим
Овечкин и Кузнецов помогли «Вашингтону» победить «Айлендерс»
Турция, Катар и ПНС в Ливии создадут военно-морскую базу
Белорусская оппозиция выразила готовность к контактам с Россией
Аналитики Morgan Stanley назвали доллар лучшей «валютой-убежищем»
В РАН объяснили природу заснятых с МКС объектов
Россиянам раскрыли способ узнать телефонные номера мошенников
Монахинь захваченного на Урале монастыря перевели в другие обители
Главы государств ЕС не признали результаты выборов в Белоруссии
МИД Литвы предложил запретить Лукашенко въезд в страну
Основатель ФБК Навальный впал в кому после отравления
ФСБ пресекла попытку СБУ похитить лидера народного ополчения Донбасса
В Госдуме предложили отменить транспортный налог с 2021 года
Монахинь захваченного на Урале монастыря перевели в другие обители
В РАН объяснили природу заснятых с МКС объектов
Глава МИД Польши подал в отставку
Россиянам раскрыли способ узнать телефонные номера мошенников
Дубль Азмуна принёс «Зениту» победу над ЦСКА в третьем туре РПЛ
Названы противопоказания при вакцинации от COVID-19
Член комитета Госдумы по контролю и регламенту Андрей Барышев внес в ГД законопроект об отмене транспортного налога с 2021 года. Соответствующий документ размещен на электронной базе данных Госдумы. Изменения предлагается внести в Налоговый кодекс.В источнике
Подробнее о событии
В Госдуму внесли законопроект об отмене транспортного налога с 2021 года
Национальная служба новостей04:18