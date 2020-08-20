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РИА Новости
РИА Новости

В Госдуме предложили отменить транспортный налог с 2021 года

Член комитета Госдумы по контролю и регламенту Андрей Барышев предложил отменить транспортный налог с 2021 года. Основная идея законопроекта в том, чтобы отменить "несправедливый" сбор, а выпадающие доходы бюджета возместить за счет сбора акциза на топливо.В источнике
С чего всё началось
«Полная замена транспортного налога доходами от продажи топлива (акцизом) приведет к более справедливому распределению бремени покрытия расходов, связанных с развитием дорожной инфраструктуры в стране»,— сказано
 в пояснительной записке к документу в электронной базе Госдумы.
Коммерсантъ06:23
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В Госдуме прокомментировали законопроект об отмене транспортного налога

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В Госдуме предложили отменить транспортный налог

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В Госдуме предложили отменить транспортный налог с 2021 года

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