Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
РИА Новости
РИА Новости

В Госдуме предложили отменить транспортный налог с 2021 года

Член комитета Госдумы по контролю и регламенту Андрей Барышев предложил отменить транспортный налог с 2021 года. Основная идея законопроекта в том, чтобы отменить "несправедливый" сбор, а выпадающие доходы бюджета возместить за счет сбора акциза на топливо.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

В Госдуме предложили отменить транспортный налог с 2021 года

Газета.Ru04:07
РИА Новости

В Госдуме предложили отменить транспортный налог с 2021 года

РИА Новости06:39
URA.Ru

Челябинский депутат Госдумы предложил отменить транспортный налог

URA.Ru04:08
РБК

В Госдуму внесли законопроект об отмене транспортного налога с 2021 года

РБК07:16
RT на русском

В Госдуме предложили отменить транспортный налог с 2021 года

RT на русском04:02
Rambler News Service

В Госдуме предложили отменить транспортный налог

Rambler News Service03:54
ТАСС

В Госдуму внесли законопроект об отмене транспортного налога

ТАСС03:34

Яхту «Дома-2» ограбили на 30 миллионов рублей

Ущерб оценивается примерно в 30 млн руб. Судно использовалось для съемок проекта "Яхта любви", по результатам которого трое участников "Дома-2" должны были выбрать себе одну из десяти девушек — претенденток на вхождение в основной состав шоу.
Яхту «Дома-2» ограбили на 30 миллионов рублей
Газета.Ru08:36
6

Мишустин обсудил с премьером Белоруссии борьбу с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел телефонные переговоры с белорусским коллегой Романом Головченко, в ходе которого стороны обсудили борьбу с коронавирусом и перспективы торгово-экономического сотрудничества двух стран.
Известия08:40
5

Глава МИД Британии отреагировал на сообщения об отравлении Навального

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что глубоко обеспокоен сообщениями о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный отравился при перелете в Москву и впал в кому.
Московский Комсомолец08:52

«АвтоВАЗ» объявил публичный конкурс на название для новой модели Lada

Отмечается, что название должно быть благозвучным и связанным с нашей страной, быть созвучным с Lada, иметь простое ударение и 2-3 слога, в конце иметь букву «А». Пользователи уже начали проявлять креативность, предлагая назвать новый российский автомобиль Tamara, Aurora, Vodka, Taiga или Angara.
Evo-rus.com08:46
67

Subaru представила новый универсал Levorg

Модель второго поколения переехала на модульную платформу SGP (Subaru Global Platform), получила новый 1,8-литровый двигатель, электронноуправлемые амортизаторы и более продвинутый комплекс активной безопасности.
Авторамблер05:30
3