В Госдуме предложили отменить транспортный налог с 2021 года
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Член комитета Госдумы по контролю и регламенту Андрей Барышев предложил отменить транспортный налог с 2021 года. Основная идея законопроекта в том, чтобы отменить "несправедливый" сбор, а выпадающие доходы бюджета возместить за счет сбора акциза на топливо.В источнике
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