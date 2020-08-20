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РИА Новости
РИА Новости

В Госдуме предложили отменить транспортный налог с 2021 года

Член комитета Госдумы по контролю и регламенту Андрей Барышев предложил отменить транспортный налог с 2021 года. Основная идея законопроекта в том, чтобы отменить "несправедливый" сбор, а выпадающие доходы бюджета возместить за счет сбора акциза на топливо.В источнике
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РБК

В Госдуму внесли законопроект об отмене транспортного налога с 2021 года

РБК07:16
Rambler News Service

В Госдуме предложили отменить транспортный налог

Rambler News Service03:54
URA.Ru

Челябинский депутат Госдумы предложил отменить транспортный налог

URA.Ru04:08
Газета.Ru

В Госдуме предложили отменить транспортный налог с 2021 года

Газета.Ru04:07
RT на русском

В Госдуме предложили отменить транспортный налог с 2021 года

RT на русском04:02
РИА Новости

В Госдуме предложили отменить транспортный налог с 2021 года

РИА Новости06:39
ТАСС

В Госдуму внесли законопроект об отмене транспортного налога

ТАСС03:34

Впервые плазменный ускоритель удалось заставить работать круглосуточно

Ученые сообщают о своих достижениях в журнале Physical Review X. Они надеются, что метод ускорения лазерной плазмы приведет к созданию нового поколения мощных и компактных ускорителей частиц, обладающих уникальными свойствами для широкого спектра применений.
Впервые плазменный ускоритель удалось заставить работать круглосуточно
ГЛАС.RUвчера в 11:52

В районе Гродно пройдут масштабные тактические учения ВС Белоруссии

Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеграм-канал Минобороны Белоруссии, министр обороны республики Виктор Хренин поручил провести масштабные тактические учения на гродненском направлении.
Новостной фронт08:25
41

Помпео лично уведомит Совбез ООН о возврате санкций против Ирана

Вашингтон убежден, что сможет не допустить появления российских средств ПВО у Ирана, когда начнет восстанавливать санкции ООН в отношении Исламской республики, заявил госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала Fox News.
Газета.Ru02:41
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У неплательщика налогов в РФ арестовали недвижимость на 36 млрд рублей

Следствие арестовало имущество бенефициара энергетической компании «Системы автономного энергоснабжения» Константина Пономарева на 36 миллиардов рублей, передает ТАСС со ссылкой на СК РФ.
Аргументы и Факты18 августа в 16:15
18

Глава КНДР передал часть полномочий своим помощникам — разведка

Сеул, 20 августа 2020, 15:08 — REGNUM Глава КНДР Ким Чен Ын передал часть полномочий некоторым своим помощникам, включая младшую сестру Ким Ё Чжон, занимающую должность первого заместителя главы отдела ЦК Трудовой партии КНДР (ТПК).
REGNUM08:08

Яхту «Дома-2» ограбили на 30 миллионов рублей

Ущерб оценивается примерно в 30 млн руб. Судно использовалось для съемок проекта "Яхта любви", по результатам которого трое участников "Дома-2" должны были выбрать себе одну из десяти девушек — претенденток на вхождение в основной состав шоу.
Газета.Ru08:36
6

Главгосэкспертиза одобрила проект онкоцентра в Нижегородской области

Главгосэкспертиза, ознакомившись с проектной документацией АО «Гипроздрав» и результатами инженерных изысканий, одобрила строительство онкологического центра на территории поселка Новинки.
Гипер НН05:13
6

Минкомсвязь удалила платформу выдачи цифровых пропусков

Минкомсвязь России удалила страницу на портале госуслуг, с помощью которой россияне могли оформить цифровые пропуска во время действия ограничительных мер, введённых в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском07:31
6

Власти Иркутской области за месяц снизили дефицит бюджета в 2,7 раза

Власти Иркутской области к 1 августа исполнили бюджет 2020 года с дефицитом 3,11 миллиарда рублей, что в 2,7 раза меньше, чем месяц назад, и в 4,7 раза меньше плановых показателей, следует из данных, опубликованных на сайте минфина региона.
ИрСитивчера в 03:07