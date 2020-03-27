Коронавирус
ИзвестияВ Госдуме предложили перенести ЕГЭ-2020 на август
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (фракция ЛДПР) выступил с инициативой перенести основную волну сдачи выпускниками Единого госэкзамена (ЕГЭ) на август 2020 года, а также сдвинуть сроки приема абитуриентов вузы в связи с пандемией коронавируса.
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с чего всё началось
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) направил вице-премьеру Татьяне Голиковой предложение перенести основной период ЕГЭ на август 2020 года, а также сдвинуть сроки приемных кампаний в вузах в связи с пандемией коронавируса.РИА Новостивчера в 23:32
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