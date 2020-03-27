Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ Госдуме предложили перенести ЕГЭ-2020 на август

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (фракция ЛДПР) выступил с инициативой перенести основную волну сдачи выпускниками Единого госэкзамена (ЕГЭ) на август 2020 года, а также сдвинуть сроки приема абитуриентов вузы в связи с пандемией коронавируса.
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с чего всё началось

В ГД предложили перенести ЕГЭ-2020 на август и сдвинуть прием в вузы

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) направил вице-премьеру Татьяне Голиковой предложение перенести основной период ЕГЭ на август 2020 года, а также сдвинуть сроки приемных кампаний в вузах в связи с пандемией коронавируса.
РИА Новостивчера в 23:32

Подробнее о событии

В ГД предложили перенести ЕГЭ-2020 на август и сдвинуть прием в вузы

РИА Новостивчера в 23:32

В Госдуме предложили перенести сроки ЕГЭ из-за коронавируса

РБК01:59

В Госдуме предложили перенести сдачу ЕГЭ и прием в вузы из-за коронавируса

URA.Ru00:05

В Госдуме предложили перенести ЕГЭ-2020 на август

Известия00:39

В России могут перенести ЕГЭ-2020 и сдвинуть прием в вузы

Московский Комсомолец00:13

ЕГЭ и прием в вузы предложили перенести из-за коронавируса

Телеканал 360°01:26

ЕГЭ-2020 предложили перенести на август и сдвинуть прием в вузы

Комсомольская правда01:00
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 02:15, Ашберн
Политика

В Италии помощь России для борьбы с коронавирусом назвали бесполезной

По мнению издания, премьер-министр Джузеппе Конте согласился принять гуманитарную помощь России - девять самолетов Ил-76 и порядка ста военных специалистов ради того, чтобы «укрепить личные отношения» с Москвой.
Кавказ Пост вчера в 05:55
Экономика

Песков прокомментировал новый налог на проценты по вкладам

Ранее президент России Владимир Путин в обращении к гражданам предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13% в отношении граждан, объем инвестиций которых превышает 1 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 09:50
Общество

Президент России объявил следующую рабочую неделю нерабочей

Сегодня, 25 марта, Президент России Владимир Путин объявил следующую рабочую неделю нерабочей, но с сохранением заработной платы.
ИА СИА-Пресс 25 марта в 09:26
Общество

Игорь Николаев обратился в госпиталь с подозрением на коронавирус

60-летний советский, российский певец, актер и продюсер Игорь Николаев самостоятельно обратился в больницу в Коммунарке, сдав анализы на коронавирус.
Российская газета вчера в 15:18
Общество

Глава Хакасии ушел на карантин после контакта с больным коронавирусом

Коронавирус в мире обнаружен у более чем 465 000 человек, более 21 000 скончались, сообщает Всемирная организация здравоохранения по данным на 20.00 мск 26 марта.
Ведомости 01:25
Общество

Как выплатить мартовскую зарплату, если срок выпадает на выходную неделю

В связи с указанным нововведением у бухгалтеров появились вопросы: как оплатить выходную неделю; когда выплатить зарплату за март, есть срок ее выдачи выпадает на нерабочую неделю.
Время Бухгалтера вчера в 07:25
Футбол

«Барселона» сократила зарплаты и рабочий день из-за коронавируса

Руководство испанской "Барселоны" приняло решение сократить рабочий день и зарплату сотрудников из-за непростого финансового положения, связанного с пандемией коронавируса.
Вести.Ru 01:30
Общество

В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное

26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
Известия вчера в 05:13
Общество

Мишустин поручил закрыть курортные гостиницы и пансионаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил закрыть места массового отдыха на российских курортах до 1 июня.
Lenta.ru вчера в 19:13
Экономика

В России спрос на туалетную бумагу увеличился на 47%

Аналитики фискальной платформы «Такском» проанализировали данные о продажах туалетной бумаги, влажных салфеток, мыла и других средств личной гигиены в первые недели марта этого года.
RT на русском вчера в 23:00
Армия и оружие

5 статья не сработала: НАТО рушится под ударами коронавируса

Российские военные высаживаются на авиабазе НАТО «Практика-де-Маре» к югу от Рима, формируют транспортные колонны и едут на север Италии — в эпицентр эпидемии коронавируса.
RuBaltic.Ru 01:50
Общество

США стали лидером по количеству заражений коронавирусом, обогнав Китай

Вашингтон, 27 марта 2020, 08:15 — REGNUM США вышли на первое место в мире по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом, обогнав Китай.
REGNUM 01:15
Наука

Серые крысы распознали голод сородичей по запаху и добыли им еду

N+1 25 марта в 10:27
Общество

Главврач больницы в Коммунарке рассказал о состоянии Льва Лещенко

Globallookpress Главврач больницы в Коммунарке, где находится карантинный центр по коронавирусу, Денис Проценко рассказал о состоянии госпитализированного с пневмонией Народного артиста РСФСР Льва Лещенко.
РЕН ТВ 02:02
Общество

В России введут штрафы за нарушение карантина

Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
Известия Мордовии вчера в 08:08
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

Проценко объяснил, что есть два сценария распространения эпидемии в стране — «азиатский», когда вспышка болезни быстро затихает, и «итальянский», когда остановить ее не удается.
РБК 24 марта в 11:53
Кино

От коронавируса умер актер Марк Блум

Полит.ру вчера в 23:10
Общество

Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года

"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
РИА Новости вчера в 09:54
Происшествия

В Казахстане рассказали о пациентке, умершей от коронавируса

Первая в Казахстане погибшая от коронавируса пациентка за границу не выезжала, сообщил в пятницу руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Сулен Ильясов.
РИА Новости 01:54
Происшествия

В Магнитогорске задержан предполагаемый виновник взрыва в жилом доме

В Магнитогорске задержан мужчина, который принес газовый баллон в квартиру, где произошел взрыв.
Российская газета 01:56
Технологии

Девушка-хакер похитила у AMD исходный код видеокарты для Xbox Series X

Даже если информация попадёт в сеть — это никак не повлияет на запуск Xbox Series X или иных продуктов.
Srnsk вчера в 07:10
Политика

Италия отказалась подписывать итоговый документ саммита Евросоюза

Италия отклонила итоговый проект документа совещания 27 глав государства ЕС, которое прошло в формате видеоконференции и было посвящено разработке мер по преодолению пандемии коронавируса COVID-19.
Городовой 01:19
Общество

Собянин рассказал о пике заболеваемости коронавирусом в Москве

РИА Новости 25 марта в 14:12
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян потеряла ребенка

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о трагическом случае в Instagram. Журналистка сообщила, что потеряла ребенка.
Политика Сегодня вчера в 13:33
Экономика

Российский бизнес задумался о сокращении зарплат сотрудникам

Чтобы удержаться на плаву после обвала рубля и коронавируса, 29 процентов компаний уже изменили кадровую политику — перевели работников на удаленную работу с меньшей зарплатой, сократили штат и порезали зарплаты.
Lenta.ru 01:00
Транспорт

ГИБДД переходит на особый режим работы из-за вируса

Вспышка коронавируса коснулась и Госавтоинспекции: ведомство обещает принять дополнительные меры, направленные на защиту как сотрудников ГИБДД, так и рядовых граждан.
Вести.Ru вчера в 06:25
Политика

Посла России вызвали в МИД Польши

Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.
RT на русском вчера в 08:06
Финансы

В ЦБ заявили о снижении международных резервов России

«Международные резервы по состоянию на 20 марта составили $551,2 млрд, сократившись за неделю на $29,8 млрд, или на 5,1%», — указывается в заявлении.
RT на русском вчера в 09:30
Происшествия

Самый известный фрик Ивановской области погиб, выпав с пятого этажа

Сегодняшнее утро началось с трагедии — мужчина погиб, выпав с пятого этажа.
Кинешемец.RU 01:21
Здоровье

Доктор Мясников назвал лекарства для базовой аптечки в период пандемии

Лекарствами можно не запасаться: вирусом можно только переболеть, рассказал Мясников в беседе с ФАН.
Политика Сегодня 00:22
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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