Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) направил вице-премьеру Татьяне Голиковой предложение перенести основной период ЕГЭ на август 2020 года, а также сдвинуть сроки приемных кампаний в вузах в связи с пандемией коронавируса.

с чего всё началось

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (фракция ЛДПР) выступил с инициативой перенести основную волну сдачи выпускниками Единого госэкзамена (ЕГЭ) на август 2020 года, а также сдвинуть сроки приема абитуриентов вузы в связи с пандемией коронавируса.

В Госдуме предложили перенести ЕГЭ-2020 на август

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