Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ Госдуме предложили перенести ЕГЭ-2020 на август

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (фракция ЛДПР) выступил с инициативой перенести основную волну сдачи выпускниками Единого госэкзамена (ЕГЭ) на август 2020 года, а также сдвинуть сроки приема абитуриентов вузы в связи с пандемией коронавируса.
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с чего всё началось

В ГД предложили перенести ЕГЭ-2020 на август и сдвинуть прием в вузы

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) направил вице-премьеру Татьяне Голиковой предложение перенести основной период ЕГЭ на август 2020 года, а также сдвинуть сроки приемных кампаний в вузах в связи с пандемией коронавируса.
РИА Новостивчера в 23:32

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В Госдуме предложили перенести сроки ЕГЭ из-за коронавируса

РБК01:59

ЕГЭ и прием в вузы предложили перенести из-за коронавируса

Телеканал 360°01:26

В Госдуме предложили перенести сдачу ЕГЭ и прием в вузы из-за коронавируса

URA.Ru00:05

В Госдуме предложили перенести ЕГЭ-2020 на август

Известия00:39

В России могут перенести ЕГЭ-2020 и сдвинуть прием в вузы

Московский Комсомолец00:13

ЕГЭ-2020 предложили перенести на август и сдвинуть прием в вузы

Комсомольская правда01:00

В ГД предложили перенести ЕГЭ-2020 на август и сдвинуть прием в вузы

РИА Новостивчера в 23:32
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 03:49, Ашберн
Театры

Александр Домогаров ушел из МХАТ со скандалом

RuNews24.ru 25 марта в 02:20
Общество

Россиянам разъяснили условия нерабочей недели

Минтруд разместил рекомендации для работников и работодателей в связи с объявленной президентом нерабочей неделей, с 30 марта по 3 апреля.
Lenta.ru вчера в 21:30
Здоровье

Заражение коронавирусом в Череповце подтверждено официально

На территории Вологодской области подтверждено наличие коронавирусной инфекции.
Vologda-poisk.ru 02:43
Общество

У Льва Лещенко диагностировали коронавирус

Главный врач медицинского комплекса в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что у певца Льва Лещенко подтвердился COVID-19.
РИА Новости 02:21
Игры

Поставки дисковых копий и коллекционных изданий ремейка Resident Evil 3 могут задержаться из-за коронавируса

Компания Capcom в своём официальном твиттере сделала заявление касательно ремейка Resident Evil 3. По словам разработчиков, поставки дисковых копий игры и коллекционных изданий могут задержаться из-за пандемии COVID-19.
3DNews вчера в 09:33
Наука

Искусственный интеллект смог обнаружить лекарства от коронавируса

Разработанная модель смогла найти около десяти препаратов, способных быть эффективными против коронавируса.
Актуальные Новости вчера в 13:00
Здоровье

Благодарные за русскую помощь итальянцы хотят Путина и диктатуру

Видеозапись колонны российской спецтехники и автобусов с военными вирусологами, прибывшими для помощи в пандемии COVID-19, вызвала у итальянцев настоящий взрыв благодарности.
MedikForum.ru вчера в 11:55
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России выросло на 182 человека

Число заразившихся коронавирусом нового типа (Sars-Cov-2) в России выросло на 182 человека.
Газета.Ru вчера в 06:27
Экономика

Президент РФ предложил обложить налогом банковские вклады

В своем недавнем обращении к гражданам страны в связи с ситуацией с коронавирусом Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с инициативой ввести налог на банковские вклады.
Дербентские новости 03:18
Экономика

России предрекли новый экономический кризис

Экономисты предрекли России новый кризис на фоне эпидемии коронавируса, падение цен на нефть и замедление деловой активности.
Lenta.ru 03:08
Общество

США вышли на первое место по числу заразившихся коронавирусом

США вышли на первое место по числу заразившихся новой коронавирусной инфекцией, обогнав Италию и Китай, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
РБК вчера в 18:31
Общество

Росконтроль определил правила посещения магазинов во время эпидемии

Как сообщает ToDay News Ufa, в период нестабильной эпидемиологической обстановки целесообразно посещает торговые точки рано утром или поздно вечером, когда там немного людей.
ToDay News Ufa 03:04
Здоровье

На Украине заявили о превышающем в 10 раз официальные данные числе зараженных

Число зараженных коронавирусом на Украине может превышать официальные данные в 8-10 раз.
Lenta.ru 03:20
Общество

Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Lenta.ru вчера в 16:12
Экономика

Каждая пятая компания заявила о планах урезать зарплаты из-за кризиса

Каждая пятая компания собирается урезать своим сотрудникам зарплату, а каждая третья уже перевела штат на удаленный режим работы, снизив оклады или сократив штат.
Газета.Ru 02:41
Здоровье

Коронавирус: Хакасия готовится встретить борт из Таиланда

Абакан, 27 марта 2020, 10:37 — REGNUM В Абакан 27 марта прибывает самолёт из Таиланда с 202 пассажирами на борту.
REGNUM 03:37
Авто

Обновленный Mitsubishi ASX получил российский ценник

Компания Mitsubishi объявила рублевые цены на компактный кроссовер ASX 2020 модельного года и назвала сроки начала продаж автомобиля на рынке РФ.
Движок 25 марта в 04:37
Происшествия

Задержан виновник взрыва в Магнитогорске

Вести.Ru 02:03
Происшествия

В Екатеринбурге после гибели семи человек при пожаре возбуждено дело

RT на русском 01:16
Экономика

Россияне отказываются платить по долгам из-за коронавируса

По оценке коллекторов, с учетом тенденции в ближайшее время около 7% россиян-заемщиков откажутся от своих обязательств из-за коронавируса, пока эта доля составляет 1% за несколько дней.
Вести.Ru вчера в 03:02
Общество

ФАС выявила признаки картельного сговора продавцов гречки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила признаки картельного сговора на рынке гречневой крупы, заявил глава ведомства Игорь Артемьев, передает «РИА Новости».
РБК 03:15
Политика

La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID

Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 05:14
Общество

В России введут штрафы за нарушение карантина

Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
Известия Мордовии вчера в 08:08
Здоровье

Более 3300 жителей Прикамья находятся на карантине по коронавирусу

В Прикамье по состоянию на 27 марта 47 человек с симптомами ОРВИ находятся в стационарах инфекционных отделениях под наблюдением врачей.
Рифей-Пермь 02:49
Происшествия

Минобороны сообщило о крушении Су-27 над Черным морем

Власти надеются найти пилота потерпевшего крушение над Черным морем истребителя Су-27, поскольку аппаратура уловила сигналы радиобуя.
Газета.Ru вчера в 02:43
Общество

В Москве закроют рестораны и парки из-за коронавируса

В Москве с 28 марта прекратят работу рестораны и другие предприятия общественного питания из-за распространения коронавируса.
Мослента вчера в 06:17
Общество

Срок сдачи годовой отчетности перенесли на неделю

Указом Президента РФ 25.03.2020 № 206 следующая неделя объявлена нерабочей.
Время Бухгалтера вчера в 09:13
Политика

Италия не стала подписывать итоговый документ саммита ЕС

Во время видеоконференции глав государств и правительств ЕС по мерам борьбы с пандемией COVID-19 премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что страну не устраивает согласованный проект итогового документа.
Известия вчера в 16:36
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости вчера в 08:42
Общество

В России запретили прием и размещение в домах отдыха

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил ввести запрет на бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, санаториях, домах отдыха до 1 июня 2020 года.
Газета.Ru вчера в 18:59
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