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В Госдуме предложили перенести ЕГЭ-2020 на август
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Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (фракция ЛДПР) выступил с инициативой перенести основную волну сдачи выпускниками Единого госэкзамена (ЕГЭ) на август 2020 года, а также сдвинуть сроки приема абитуриентов вузы в связи с пандемией коронавируса.В источнике
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С чего всё начиналось
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В Госдуме предложили перенести ЕГЭ на август и сдвинуть прием в вузы

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил перенести основной период ЕГЭ на август и сдвинуть сроки приемных кампаний в вузах.
РИА Новости вчера в 23:32
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В Госдуме предложили перенести ЕГЭ-2020 на август

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В Госдуме предложили перенести сроки ЕГЭ из-за коронавируса

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