Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Госдуме не исключили перенос ЕГЭ из-за коронавируса

Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) направил вице-премьеру Татьяне Голиковой предложение перенести основной период ЕГЭ на август 2020 года, а также сдвинуть сроки приемных кампаний в вузах в связи с пандемией коронавируса.
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с чего всё началось

В Госдуме предложили перенести ЕГЭ на август и сдвинуть прием в вузы

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил перенести основной период ЕГЭ на август и сдвинуть сроки приемных кампаний в вузах.
РИА Новостивчера в 23:32

Подробнее о событии

Перенос ЕГЭ из-за коронавируса вынудит вчерашних школьников пойти в армию

URA.Ru05:55

В России могут перенести ЕГЭ-2020 и сдвинуть прием в вузы

Московский Комсомолец00:13

В Госдуме предложили перенести сроки ЕГЭ из-за коронавируса

РБК01:59

ЕГЭ и прием в вузы предложили перенести из-за коронавируса

Телеканал 360°01:26

ЕГЭ-2020 предложили перенести на август и сдвинуть прием в вузы

Комсомольская правда01:00

В Госдуме предложили перенести ЕГЭ-2020 на август

Известия00:39

В Госдуме не исключили перенос ЕГЭ из-за коронавируса

РИА Новости04:38
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 06:49, Ашберн
Экономика

Стало известно, какие отсрочки по налогам дадут малому бизнесу

Стали известны меры поддержки малого бизнеса, которые запланированы Правительством из-за ситуации с коронавирусом.
ИА Клерк.Ру вчера в 11:59
Шоу-бизнес

Ждем результата теста: Юлия Проскурякова попросила не дергать Игоря Николаева

Вести.Ru 06:24
Происшествия

В Краснодаре ФСБ предотвратила теракт

В Краснодаре ФСБ предотвратила готовившийся крупный теракт.
Российская газета 06:12
Политика

В администрации Кремля выявили случаи заражения коронавирусом

В администрации президента выявили случаи заражения коронавирусом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:32
Общество

Мишустин поручил закрыть санатории, курорты и общепит с 28 марта

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил временно приостановить работу общепита, закрыть санатории. курорты и объекты массового отдыха.
Ведомости вчера в 19:37
Общество

Роспотребнадзор: 20% заболевших коронавирусом заразились в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 20% от общего числа заболевших коронавирусом в России — это не приехавшие из-за границы люди, они заразились внутри страны.
НТВ 05:42
Происшествия

В «Северстали» выявили первый случай заболевания COVID-19

Первый случай заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрирован в "Северстали", сообщила пресс-служба компании.
РИА Новости 03:46
Происшествия

В Екатеринбурге пожилая пациентка с коронавирусом попала в реанимацию

РИА Новости 06:12
Экономика

Силуанов уточнил, когда начнут взимать налог на проценты по вкладам

Как сегодня в беседе с журналистами уточнил Силуанов, налог с процентов по банковским вкладам свыше 1 млн рублей начнет взиматься в России с доходов за 2021 год, а уведомления о его уплате граждане получат только в 2022 году.
Росбалт вчера в 11:37
Политика

Мишустин: власти не бросят россиян, оказавшихся за границей

Власти не бросят россиян, которые оказались за границей, Росавиация также поможет иностранцам добраться домой из РФ, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 05:29
Политика

Лукашенко рассказал о борьбе с коронавирусом «без шума и пыли»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал в пятницу, 27 марта, о борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 в республике.
Известия 06:06
Общество

Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Lenta.ru вчера в 16:12
Экономика

Контролируемый эквайринг может привести к монополизации рынка

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель Банка России Эльвира Набиуллина получили предупреждение от платежных и банковских ассоциаций о негативных последствиях контролируемого эквайринга.
Долг.рф 05:11
Общество

В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей

Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
REGNUM 00:01
Общество

Льву Лещенко диагностировали коронавирус

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о состоянии народного артиста РСФСР Льва Лещенко, который поступил в медучреждение на этой неделе.
Газета.Ru 03:26
Общество

Экономисты Гуриев и Сонин призвали ввести карантин в России

Экономисты опубликовали открытое письмо, в котором призвали ввести в России карантин, а также активные антикризисные меры из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа.
Ведомости 03:07
Политика

В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом

Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 15:49
Происшествия

В Волгограде выявили три новых случая заражения коронавирусом

Три новых случая коронавируса зафиксированы в Волгоградской области, все заболевшие вернулись из-за границы, всего в регионе четыре инфицированных человека, сообщил на пресс-конференции заместитель председателя комитета здравоохранения региона Николай Алимов.
РИА Новости 05:18
Общество

Россиянам разъяснили условия нерабочей недели

Минтруд разместил рекомендации для работников и работодателей в связи с объявленной президентом нерабочей неделей, с 30 марта по 3 апреля.
Lenta.ru вчера в 21:30
Фигурное катание

Финская фигуристка сравнила школу Тутберидзе с фабрикой

Lenta.ru 06:42
Кино

Голливудский актер Марк Блум скончался от коронавируса

ToDay News Ufa вчера в 23:57
Наука

С помощью белков стволовых клеток удалось омолодить ткани человека

Учёные из Стенфордского университета впервые смогли омолодить клетки человека. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 25 марта в 14:44
Экономика

России предрекли новый экономический кризис

Экономисты предрекли России новый кризис на фоне эпидемии коронавируса, падения цен на нефть и замедления деловой активности.
Lenta.ru 03:08
Политика

В Абхазии ввели режим ЧС из-за коронавируса

С 28 марта по 20 апреля в Абхазии введен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса, заявил и.о. президента Валерием Бганбой, в парламенте зачитал его представитель Дмитрий Шамба.
Московский Комсомолец 06:36
Политика

Памфилова не считает возможным голосование по Конституции в ЕДГ

Элла Памфилова подчеркнула, что работа ЦИК по информированию граждан о голосовании по поправкам в Конституцию будет продолжена, чтобы граждане, потенциальные участники общероссийского голосования, были полностью проинформированы об их сути.
Вести.Ru 05:08
Шоу-бизнес

Актера Николая Губенко госпитализировали в больницу в Коммунарке

Народный артист РСФСР, депутат Московской городской думы Николай Губенко был госпитализирован в медицинский центр в Коммунарке, где проходят лечение заболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19.
РБК 04:30
Происшествия

Задержан виновник взрыва в Магнитогорске

Вести.Ru 02:03
Общество

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса, больше всего зараженных выявлено в Москве. Об этом сообщает оперативный штаб.
Lenta.ru 04:20
Общество

Продуктовые будут открыты для пенсионеров в строго определенные часы

Сетевой магазин «Пятерочка» предлагает пенсионерам ходить за продуктами в строго определенные часы.
МР7.ру 04:59
Общество

ФАС обнаружила картельный сговор на рынке гречки

Федеральная антимонопольная служба выявила картельные соглашения на рынке гречневой крупы, рассказал журналистам глава ведомства Игорь Артемьев.
РИА Новости 04:21
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