В Госдуме предложили перенести начало учебного года
Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) направил министру просвещения России Сергею Кравцову предложение о переносе начала учебного года на 1 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.В источнике
С чего всё началось
Депутат Госдумы предложил перенести начало учебного года
Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предлагает отложить начало учебного года до 1 октября, чтобы не провоцировать новую вспышку заболеваемости COVID-19, соответствующее предложение он направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову (есть в распоряжении РИА Новости).
РИА Новости20:17
Подробнее о событии