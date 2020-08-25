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РИА Новости
РИА Новости

В Госдуме предложили перенести начало учебного года на 1 октября

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предлагает отложить начало учебного года до 1 октября, чтобы не провоцировать новую вспышку заболеваемости COVID-19, соответствующее предложение он направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову (есть в распоряжении РИА Новости).В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Госдуме предложили перенести начало учебного года

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) считает правильным отложить начало учебного года до 1 октября, чтобы не провоцировать новую вспышку заболеваемости COVID-19. Соответствующее предложение он направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову (текст документа есть в распоряжении РИА Новости).
РИА Новости20:17
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RT на русском

В Госдуме предложили перенести на октябрь начало учебного года

RT на русском22:16
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В Госдуме предлагают сдвинуть начало учебного года на 1 октября

Газета.Ru02:39
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В Госдуме предложили перенести начало учебного года на 1 октября

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В Минпросвещения отказались переносить начало учебного года

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Депутат Госдумы предложил перенести начало учебного года

Коммерсантъ21:55
РБК

В Госдуме предложили перенести начало учебного года на октябрь

РБК21:39
Lenta.ru

В Госдуме предложили перенести начало учебного года

Lenta.ru20:37

СК возбудил дело после гибели пяти человек в канализационной яме

Село Новая Усмань, Воронежская область, 24 августа 2020, 11:17 — REGNUM Уголовное дело по факту гибели пяти человек в поселке совхоз «Воронежский» Новоусманского района Воронежской области возбуждено следственными органами региона, сообщили 24 августа в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.
REGNUMвчера в 04:17
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В России готовится к регистрации еще одна вакцина от коронавируса

В сентябре в России может появиться еще одна вакцина от коронавируса – на добровольцах испытывают действие препарата, разработанного в ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора России, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на «Российскую газету».
Доступ103:10
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Появилось видео инцидента с шарами на белорусско-литовской границе

Видео перехвата вертолетами министерства обороны Белоруссии воздушных шаров с бело-красно-белым флагом оппозиции, запущенных, вероятно, с территории Литвы, опубликовал портал "Военно-политическое обозрение".
Известия00:23
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